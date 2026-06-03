Barcala abre la puerta a cambios en los perímetros de seguridad durante las mascletás de Alicante

El de la seguridad está siendo, sin duda alguna, el gran debate de las Hogueras de Alicante desde el pasado año. El crecimiento de la Fiesta obliga, como advierten los Bomberos y reconoce el propio alcalde Luis Barcala, a repensar las medidas de prevención para los racós, monumentos y hasta las mascletás. En este sentido, el de los disparos pirotécnicos, el dirigente popular ha avanzado este miércoles que "probablemente" haya cambios este año en el entorno de Luceros.

"Esa es una de las cuestiones que los Bomberos también analizan y ponen encima la mesa: la seguridad de las personas la tenemos que poner por encima de todo", ha manifestado Barcala. El regidor considera que, cada año, la ciudad se congratula de que "pese a la cantidad de gente que mueven las Hogueras, no haya que lamentar desgracias". Algo que es posible, apunta el alcalde, gracias a los 5.000 servicios que prestan los efectivos de la Policía Local, los Bomberos, Protección Civil y los cuerpos estatales.

Respecto al caso concreto de las mascletás y las aglomeraciones que se producen en el entorno de Luceros, donde el propio Barcala tuvo que mediar el pasado año para evitar una posible avalancha humana junto a una de las vallas de protección, el alcalde se muestra claro sobre si habrá novedades este año: "Probablemente sí, pero ahora mismo no podría concretarlo en exactamente".

Estas medidas, según ha deslizado, podrían ir encaminadas a modificar los perímetros de la zona reservada a autoridades, lo que también obligaría a controlar con mayor exhaustividad el acceso a la misma: "Hay una cosa que me obsesiona mucho y es que el perímetro interior, esa zona que llaman "VIP", sea sobre todo para la gente de la Fiesta, para que todas nuestras representantes y las que nos visitan de fuera den esa vistosidad con ese mar de mantillas".

El objetivo, según Barcala, es "que lo hagan con comodidad" y que "el buscar una foto no signifique andar empujando". Por eso, el alcalde recuerda que "se va retocando y, a veces, restringiendo también la asistencia a ese perímetro: por garantizar y por priorizar".

Colaboración de todos

Sobre las repercusiones o el malestar que puedan generar los cambios, el alcalde se muestra comprensivo con los festeros y pide colaboración: "Yo sé que, a veces, son medidas que pueden ser como muy novedosas o pueden cambiar radicalmente cómo se estaba desarrollando hasta ahora la Fiesta. Lo entiendo perfectamente y entre todos tenemos que poner de nuestra parte para adaptar, porque solo hay un objetivo, que es celebrar las mejores Hogueras de nuestra historia de la forma más segura".

En relación con la reciente normativa municipal que elimina los mesones-restaurante y trata de poner coto a los racós jóvenes, el regidor cree que "la Fiesta tiene que ser siempre un elemento de unión en toda la ciudad y nunca tiene que ser un elemento de problemas para con nadie: ni quien participa, ni quien no participa".

"No tiene por qué gustarle la fiesta a todo el mundo, pero tampoco tenemos que generar el disgusto absolutamente de nadie. Entonces, en ese sentido, pues vamos tomando medidas para ir corrigiendo esas cuestiones". Una vez pasen estas Hogueras, añade Barcala: "Vamos a ver los resultados, que confiamos en que mejoren sustancialmente y, si no, seguiremos introduciendo mejoras".