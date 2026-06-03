Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Convenio Parque Central AlicanteCaso Les NausCrimen machista CallosaRed táfico de drogas AlicanteUbicación fuegos artificialesEl tiempo AlicantePrograma Hogueras 2026Directo Hogueras
instagramlinkedin

Desfile del Ninot 2026: horario, recorrido y orden de salida de todas las hogueras de Alicante

Consulta a qué hora comenzarán a desfilar cada una de las 119 comisiones y las vías por las que no se podrá circular el sábado

El Desfile del Ninot de las Hogueras conquistó Alicante el año pasado

El Desfile del Ninot de las Hogueras conquistó Alicante el año pasado

Jose Navarro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
O. Casado

O. Casado

Alicante vivirá este sábado uno de los eventos más coloridos antes del inicio de las Hogueras: el desfile del Ninot. El viernes dará inicio oficial la Fiesta con el Pregón en la plaza del Ayuntamiento de Alicante a cargo del cantante Funzo, y al día siguiente 119 comisiones lucirán sus disfraces más divertidos.

A partir de las 18.30 horas, las comisiones rendirán homenaje a sus ninots en un desfile que partirá desde Alfonso El Sabio y seguirá su recorrido por la Rambla de Méndez Núñez y la calle Rafael Altamira hasta llegar a la plaza del ayuntamiento.

Cortes de tráfico por el Desfile del Ninot

La concejalía de Tráfico ha informado de que con motivo del desfile del Ninot quedará restringido el acceso al centro de los vehículos a partir de las 08.00 horas en la avenida Alfonso El Sabio y Rambla de Méndez Núñez y a partir de las 16.00 horas también en la Plaza de los Luceros, Rafael Altamira y Plaza del Ayuntamiento. Asimismo, se cortará el tráfico en las siguientes calles: Federico Soto, General Marvá entre Benito Pérez Galdós y la plaza de los Luceros, en la avenida de la Estación, desde la intersección con General O'Donell, en la avenida Jaime II desde la calle San Vicente y en Calderón de la Barca, desde la calle Vicente Inglada.

Igualmente, a partir de las 16.00 horas habrá un precorte la Rambla de Méndez Núñez con calle San Fernando, avenida de la Estación desde avenida Salamanca y en la plaza de España con alcalde Alfonso Rojas, Pintor Murillo y Padre Mariana.

El Desfile del Ninot de las Hogueras llenó Alicante de color y originalidad en 2025

El Desfile del Ninot de las Hogueras llenó Alicante de color y originalidad en 2025

Ver galería

El Desfile del Ninot de las Hogueras llena Alicante de color y originalidad /

Orden de desfile por sectores y horarios

La salida será en la plaza de los Luceros y seguirán el siguiente orden de aparición:

  • Sector 7 (desde Bola de Oro; 1, hasta Sagrada Familia; 10) de 18.32 a 18.58 horas.
  • Sector 9 (desde Altozano; 11, hasta Sant Nicolau de Bari i Benisaudet; 18) de 19.01 a 19.20 horas.
  • Sector 3 (desde Benito Pérez Galdós; 19, hasta Santa Isabel; 27) de 19.24 a 19.46 horas.
  • Sector 5 (desde Avenida de Loring Estació; 28, hasta Princesa Mercedes; 36) de 19.49 a 20.04 horas.
  • Sector 1 (desde Explanada; 37, hasta Rambla de Méndez Núñez; 45) de 20.05 a 20.21 horas.
  • Sector 8 (desde Alacant Golf; 46, hasta Remigio Soler; 56) de 20.22 a 20.42 horas.
  • Sector 2 (desde Alfonso El Sabio; 57, hasta Sèneca Autobusos; 65) de 20.46 a 21.08 horas.
  • Sector 4 (desde Barri San Agustí; 66, hasta Santo Domingo Plaza de Tomás Varcárcel; 74) de 21.10 a 21.28 horas.
  • Sector 10 (desde Escritor Dámaso Alonso; 75, hasta Virgen del Remedio - La Paz; 83) de 21.29 a 21.50 horas.
  • Sector 6 (desde Uns traballen altres xuplen; 84A, hasta Polígono de Babel - Bernardo Pérez Sales; 92) de 21.52 a 22.16 horas.

Noticias relacionadas

Otros actos del fin de semana

El domingo, 7 de junio tendrá lugar una mascletà en San Nicolás de Bari a las 14:00 horas, perteneciente al ciclo de "Pólvora tot l'any" a cargo de la Pirotecnia Alto Palancia. Además, por la tarde, a partir de las 18:00 horas se realizará la IV Mostra de Folklore Alacantí en la avenida de la Constitución.

Hogueras de Alicante 2026

En INFORMACIÓN puedes consultar toda la actualidad de las Hogueras de Alicante 2026:

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Educación pide a los centros basarse en las notas del primer y segundo trimestre si los profesores se niegan a acudir a la evaluación final
  2. Cambios en las herencias entre hermanos, tíos y sobrinos: así queda la rebaja del Impuesto de Sucesiones
  3. Un hombre estrangula a su mujer y se entrega a la Guardia Civil en Callosa de Segura
  4. No me dijeron esto antes de comprarme una casa en Gran Alacant': el tuit que ha abierto un melón
  5. Los nacidos entre 1956 y 1961 afrontan un cambio clave en el carnet de conducir: así les afectará
  6. Las acusaciones en el juicio a Julio de España: “Los tactos rectales fueron un paripé para dar rienda suelta a sus instintos libidinosos”
  7. El BOE confirma la jornada de 35 horas para algunos trabajadores: quiénes se benefician y desde cuándo
  8. Eudemo de Rodas, filósofo de la Antigua Grecia: “La ciencia avanza cuando la memoria de los antiguos se convierte en pregunta para los nuevos”

Canción ¡Bienvenido a tu hogar!, de Irene Zurano

Varitek lleva a Alicante el tratamiento de varices sin cirugía que ya ha tratado más de 4.500 venas safenas 

Varitek lleva a Alicante el tratamiento de varices sin cirugía que ya ha tratado más de 4.500 venas safenas

Dani Ceballos responde desde Alicante a los rumores sobre el Ajax: “Todo es mentira”

Dani Ceballos responde desde Alicante a los rumores sobre el Ajax: “Todo es mentira”

Estos serán los conciertos de las Fiestas de Elche en la Barraca Municipal de la UMH

Estos serán los conciertos de las Fiestas de Elche en la Barraca Municipal de la UMH

Así funcionará el nuevo mercadito de Hogueras: fiesta nocturna, charangas y cierre durante los desfiles oficiales

Así funcionará el nuevo mercadito de Hogueras: fiesta nocturna, charangas y cierre durante los desfiles oficiales

El TRAM tendrá este sábado servicio especial nocturno por el Desfile del Ninot de Hogueras

El TRAM tendrá este sábado servicio especial nocturno por el Desfile del Ninot de Hogueras

La UA utiliza residuos vegetales para crear carcasas de móvil biodegradables impresas en 3D

La UA utiliza residuos vegetales para crear carcasas de móvil biodegradables impresas en 3D
Tracking Pixel Contents