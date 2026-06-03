Desfile del Ninot 2026: horario, recorrido y orden de salida de todas las hogueras de Alicante

Alicante vivirá este sábado uno de los eventos más coloridos antes del inicio de las Hogueras: el desfile del Ninot. El viernes dará inicio oficial la Fiesta con el Pregón en la plaza del Ayuntamiento de Alicante a cargo del cantante Funzo, y al día siguiente 119 comisiones lucirán sus disfraces más divertidos.

A partir de las 18.30 horas, las comisiones rendirán homenaje a sus ninots en un desfile que partirá desde Alfonso El Sabio y seguirá su recorrido por la Rambla de Méndez Núñez y la calle Rafael Altamira hasta llegar a la plaza del ayuntamiento.

Cortes de tráfico por el Desfile del Ninot

La concejalía de Tráfico ha informado de que con motivo del desfile del Ninot quedará restringido el acceso al centro de los vehículos a partir de las 08.00 horas en la avenida Alfonso El Sabio y Rambla de Méndez Núñez y a partir de las 16.00 horas también en la Plaza de los Luceros, Rafael Altamira y Plaza del Ayuntamiento. Asimismo, se cortará el tráfico en las siguientes calles: Federico Soto, General Marvá entre Benito Pérez Galdós y la plaza de los Luceros, en la avenida de la Estación, desde la intersección con General O'Donell, en la avenida Jaime II desde la calle San Vicente y en Calderón de la Barca, desde la calle Vicente Inglada.

Igualmente, a partir de las 16.00 horas habrá un precorte la Rambla de Méndez Núñez con calle San Fernando, avenida de la Estación desde avenida Salamanca y en la plaza de España con alcalde Alfonso Rojas, Pintor Murillo y Padre Mariana.

El Desfile del Ninot de las Hogueras llena Alicante de color y originalidad /

Orden de desfile por sectores y horarios

La salida será en la plaza de los Luceros y seguirán el siguiente orden de aparición:

Sector 7 (desde Bola de Oro; 1, hasta Sagrada Familia; 10) de 18.32 a 18.58 horas.

(desde Bola de Oro; 1, hasta Sagrada Familia; 10) Sector 9 (desde Altozano; 11, hasta Sant Nicolau de Bari i Benisaudet; 18) de 19.01 a 19.20 horas.

(desde Altozano; 11, hasta Sant Nicolau de Bari i Benisaudet; 18) Sector 3 (desde Benito Pérez Galdós; 19, hasta Santa Isabel; 27) de 19.24 a 19.46 horas.

(desde Benito Pérez Galdós; 19, hasta Santa Isabel; 27) Sector 5 (desde Avenida de Loring Estació; 28, hasta Princesa Mercedes; 36) de 19.49 a 20.04 horas.

(desde Avenida de Loring Estació; 28, hasta Princesa Mercedes; 36) Sector 1 (desde Explanada; 37, hasta Rambla de Méndez Núñez; 45) de 20.05 a 20.21 horas.

(desde Explanada; 37, hasta Rambla de Méndez Núñez; 45) Sector 8 (desde Alacant Golf; 46, hasta Remigio Soler; 56) de 20.22 a 20.42 horas.

(desde Alacant Golf; 46, hasta Remigio Soler; 56) Sector 2 (desde Alfonso El Sabio; 57, hasta Sèneca Autobusos; 65) de 20.46 a 21.08 horas.

(desde Alfonso El Sabio; 57, hasta Sèneca Autobusos; 65) Sector 4 (desde Barri San Agustí; 66, hasta Santo Domingo Plaza de Tomás Varcárcel; 74) de 21.10 a 21.28 horas.

(desde Barri San Agustí; 66, hasta Santo Domingo Plaza de Tomás Varcárcel; 74) Sector 10 (desde Escritor Dámaso Alonso; 75, hasta Virgen del Remedio - La Paz; 83) de 21.29 a 21.50 horas.

(desde Escritor Dámaso Alonso; 75, hasta Virgen del Remedio - La Paz; 83) Sector 6 (desde Uns traballen altres xuplen; 84A, hasta Polígono de Babel - Bernardo Pérez Sales; 92) de 21.52 a 22.16 horas.

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Otros actos del fin de semana

El domingo, 7 de junio tendrá lugar una mascletà en San Nicolás de Bari a las 14:00 horas, perteneciente al ciclo de "Pólvora tot l'any" a cargo de la Pirotecnia Alto Palancia. Además, por la tarde, a partir de las 18:00 horas se realizará la IV Mostra de Folklore Alacantí en la avenida de la Constitución.