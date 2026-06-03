Así funcionará el nuevo mercadito de Hogueras: fiesta nocturna, charangas y cierre durante los desfiles oficiales

El nuevo espacio de ocio que ocupará el entorno de Federico Soto durante las Hogueras de 2026 ya tiene definido su funcionamiento. Tras meses de debate sobre el futuro del conocido mercadito, la Federació de Fogueres ha desvelado cómo será la actividad en este recinto, que estrenará un modelo muy diferente al de años anteriores, con horarios adaptados a los actos oficiales, jornadas de bienvenida para foguerers y barraquers y una programación musical limitada para evitar interferencias con los desfiles.

La principal novedad radica en que el espacio permanecerá cerrado durante el desarrollo de los desfiles oficiales que recorren el centro de la ciudad. De esta forma, la Federació pretende dar respuesta a una de las críticas que históricamente había acompañado al mercadito y que tenía que ver con la convivencia entre la actividad de ocio y el paso de las comisiones. "Era un modelo contra el que siempre habíamos estado, especialmente cuando pasábamos con nuestros niños por la zona durante los desfiles", explicó el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, durante la asamblea de este martes.

Horarios para compatibilizar ocio y Fiesta

El calendario de apertura variará en función de las jornadas festivas. Los días 18 y 19 de junio el espacio abrirá por las tardes aunque tan solo para actividades de bienvenida organizadas por la Federació. El día 18 de junio, entre las 18.00 y las 21.00 horas, se celebrará una bienvenida a las comisiones de hogueras en la que participarán las Belleas del Foc y sus damas de honor ya la que están invitados todos los foguerers. Un día después, el 19 de junio, llegará el turno de la bienvenida a los barraquers, al que también acudirán las máximas representantes de la Fiesta, y que se realizará en el mismo horario.

Una vez concluya esa primera franja horaria, el recinto continuará abierto al público general hasta las 4.30 horas de la madrugada.

A partir del día 20 y hasta el 23 de junio, el funcionamiento cambiará. El recinto abrirá durante el horario de comidas hasta las 18.00 horas y, a partir de ese momento, cerrará completamente. Las puertas no volverán a abrirse hasta las 22.30 horas, una vez finalizados los principales desfiles oficiales de cada jornada. "No vamos a permitir que esté abierto durante las horas de los desfiles", subrayó Olivares.

La intención es que el recinto mantenga el mismo horario nocturno que racós y barracas, es decir, desde las 22.30 horas hasta las 4.30 horas, pero respetando siempre el desarrollo de los actos incluidos en el programa oficial.

Charangas sí, pero solo en días concretos

La programación musical también estará condicionada por los horarios y por el calendario de actos oficiales. Durante las comidas no habrá música de forma habitual, aunque sí se han previsto algunas excepciones.

Los días 20 y 23 de junio el recinto contará con charangas al mediodía, una propuesta que busca aportar ambiente festivo sin alterar el desarrollo de la programación oficial. Sin embargo, los días 21 y 22 el espacio permanecerá abierto durante el horario diurno, pero sin actuaciones musicales ni animación, al tratarse de los días en los que tiene lugar la Ofrenda de Flores.

Pendiente del desfile folclórico

La única excepción que todavía está sobre la mesa afecta a la jornada del 23 de junio. Coincidiendo con la celebración del Desfile Folclórico Internacional, la Federació ha planteado la posibilidad de permitir la apertura del espacio durante el desarrollo del acto. Por el momento no existe una decisión definitiva, aunque desde la organización insisten en que cualquier medida que se adopte tendrá como prioridad preservar el normal desarrollo de la programación oficial.

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Con este nuevo modelo, el espacio de Federico Soto inicia una nueva etapa marcada por una mayor integración en las Hogueras oficiales, con horarios específicos, actividad concentrada en las noches y una apuesta por compatibilizar la oferta de ocio con el protagonismo de los actos tradicionales que llenan las calles de Alicante durante las Hogueras.