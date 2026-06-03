La Gala de Candidatas de Hogueras se queda en la Rambla pero tendrá que acortar el tiempo de montaje

La Gala de Candidatas a Bellea del Foc ha encontrado su lugar definitivo en la Rambla de Alicante. Tras las dudas iniciales y las dificultades administrativas y técnicas que acompañaron el estreno de este emplazamiento, la Federació ha confirmado su intención de mantener el acto en este céntrico escenario durante 2027, con la única condición de reducir los tiempos de montaje para minimizar las afecciones sobre la vía pública.

Así lo avanzó este martes el presidente de la Federació de les Fogueres, David Olivares, durante la asamblea, donde realizó un balance de una de las principales novedades del ejercicio festero. "Ha sido un lugar idóneo que ha venido para quedarse", afirmó Olivares, quien destacó la buena acogida que tuvo tanto entre las comisiones como entre el público. No obstante, reconoció que la continuidad de la gala pasa por negociar con los técnicos municipales y con las empresas encargadas de la infraestructura para reducir el periodo necesario para el montaje.

Menos tiempo de ocupación de la vía pública

La principal preocupación gira en torno al impacto que el evento tuvo sobre la movilidad en el centro de la ciudad. La celebración de la gala en la Rambla obligó a aplicar restricciones de tráfico entre el 21 y el 26 de abril, afectando a la Rambla y al tramo comprendido entre las calles Gerona y Duque de Zaragoza, además de otras ocupaciones de calzada necesarias para garantizar la seguridad y el desarrollo del espectáculo.

A ello se sumaron algunas incidencias durante los preparativos. De hecho, el montaje de la iluminación tuvo que paralizarse temporalmente a apenas dos días del inicio de la pasarela después de que se detectaran modificaciones realizadas por la empresa instaladora que no figuraban en el proyecto técnico autorizado por el Ayuntamiento. "Lo único que nos han puesto como pega es el tiempo de montaje, hablaremos con los técnicos y con los medios de montaje para intentar acortarlo", explicó Olivares, quien aseguró que, si las condiciones lo permiten, la gala volverá a celebrarse en la Rambla el próximo año.

El montaje diseñado para la ocasión contemplaba una pasarela de 180 metros con doble recorrido, una propuesta que buscaba acercar a las candidatas al público y generar una mayor sensación de proximidad. Un planteamiento que, según la Federación, cumplió con las expectativas y reforzó el atractivo visual del acto.

La Elección seguirá en la Plaza de Toros

Mientras la Gala de Candidatas parece haber encontrado un nuevo hogar, la Elección de las Belleas del Foc mantendrá, por el momento, su ubicación en la Plaza de Toros. Desde la Federación descartan cambios inmediatos pese al crecimiento constante del censo festero. Este año, además, se introdujeron modificaciones técnicas para optimizar el espacio disponible como la eliminación de la tradicional pasarela permitió ganar capacidad para acoger a un mayor número de representantes de hogueras y barracas

En cambio, el montaje incorporó por primera vez una pantalla semicurva de 20 metros de ancho integrada con las tres pantallas existentes, además de 140 luminarias móviles, 80 puntos de iluminación fija y un potente sistema de sonido. El rediseño del escenario permitió ampliar el aforo hasta las 6.600 personas mediante la adecuación de varios sectores de la plaza. Pese a ello, Olivares reconoció que el crecimiento de la Fiesta obligará a abrir un debate en el futuro.

Los colores de la Ofrenda La Federación confirmó la distribución cromática de las flores para la Ofrenda. Las hogueras comprendidas entre los números 1 y 13, así como entre el 58 y el 92, aportarán flores blancas, mientras que las comisiones del 14 al 57 utilizarán flores rojas. El recorrido de la hoguera plaza del Mediterráneo, comisión de la que forma parte la Bellea del Foc infantil, lucirá en rojo, mientras que la hoguera Explanada, comisión de la que forma parte la Bellea del Foc, estará dominada por el color blanco.

Cambios en la cena del Pregón

La asamblea también sirvió para presentar algunas novedades de cara al acto del Inici de la Festa que el próximo 5 de junio arrancará la programación con un acto que contará con 20 bandas de música que interpretarán una pieza inédita en la plaza de España a las 18.30 horas. Posteriormente, a las 19.10 horas, Cayetano Alarcón protagonizará el homenaje a los foguerers y barraquers fallecidos y a las 19.30 horas comenzará el desfile del Pregón.

Una de las principales novedades llegará en la cena posterior. La Federación ha decidido cambiar el sistema de reparto de alimentos después de los problemas detectados en años anteriores. Para evitarlo, las cerca de 1.000 personas inscritas recibirán una caja individual tipo pícnic con dos montaditos, pisto, aceitunas, patatas y un dulce. La jornada concluirá a las 23.30 horas con el castillo de fuegos artificiales patrocinado por la Generalitat Valenciana.