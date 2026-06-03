Las Hogueras dan alas a la sátira con una nueva modalidad en el Desfile del Ninot

La sátira, la ironía y la crítica quieren ocupar el lugar perdido en el Desfile del Ninot. Alicante se prepara para vivir este sábado uno de los actos más vistosos y esperados de la antesala de las Hogueras, pero que este año también podría ser reivindicativo. La Federació de Fogueres decidió el pasado mes de marzo dar un impulso al carácter crítico que históricamente había acompañado a este desfile, tras años en los que había pasado de largo, con la creación de una nueva modalidad de premios destinada a reconocer los mejores disfraces de contenido humorístico.

La iniciativa nace con la intención de recuperar la esencia original del desfile y fomentar que las comisiones vuelvan a utilizar sus disfraces como herramientas para reflexionar, denunciar o parodiar aspectos de la actualidad social, política o incluso de la propia Fiesta. Y la respuesta de las hogueras ha sido contundente, ya que cerca del 70 % de las comisiones inscritas participarán en esta nueva categoría, lo que confirma el interés del colectivo por reforzar esta vertiente crítica.

¿Cómo funciona la nueva modalidad?

El Desfile del Ninot tendrá este año dos categorías. Por un lado, la modalidad artística, que continúa premiando la composición de los disfraces, los bailes y exige que las comisiones desfilen con un ninot vinculado al lema elegido.

La principal novedad llega con la modalidad humorística, creada para reconocer aquellos trabajos que destaquen por su capacidad para transmitir una crítica relacionada con el tema de la hoguera. En este caso, tanto el disfraz como el ninot deberán guardar relación con la idea que se pretende representar.

Desde la Federació de Fogueres explican que la nueva categoría no pretende sustituir los reconocimientos ya existentes, sino ampliar el protagonismo de una de las características más arraigadas de la Fiesta. De hecho, este año también se incrementa el número de premios y, mientras la categoría artística mantendrá tres distinciones, la humorística estrenará ocho galardones. Las comisiones han formalizado previamente su inscripción en una u otra modalidad y será el jurado el encargado de valorar cada propuesta atendiendo a los criterios establecidos.

Un desfile más madrugador

La edición de este año también presenta una novedad en su horario, este año el desfile arrancará a las 18.30 horas, media hora antes de lo anunciado. Las 119 hogueras y barracas participantes partirán desde Alfonso El Sabio para recorrer la Rambla de Méndez Núñez y la calle Rafael Altamira hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento.

El acto se celebrará un día después del inicio oficial de las fiestas con el Pregón, que tendrá lugar el viernes en la plaza del Ayuntamiento y correrá a cargo del cantante Funzo. Con ello, Alicante dará el pistoletazo de salida a unas Hogueras que este año buscan reforzar uno de sus rasgos más característicos: la capacidad de la fiesta para mirar a la actualidad con humor, ingenio y espíritu crítico.

Cortes de tráfico por el Desfile del Ninot

La concejalía de Tráfico ha informado de que con motivo del desfile del Ninot quedará restringido el acceso al centro de los vehículos a partir de las 08.00 horas en la avenida Alfonso El Sabio y Rambla de Méndez Núñez y a partir de las 16.00 horas también en la Plaza de los Luceros, Rafael Altamira y Plaza del Ayuntamiento. Asimismo, se cortará el tráfico en las siguientes calles: Federico Soto, General Marvá entre Benito Pérez Galdós y la plaza de los Luceros, en la avenida de la Estación, desde la intersección con General O'Donell, en la avenida Jaime II desde la calle San Vicente y en Calderón de la Barca, desde la calle Vicente Inglada.

Igualmente, a partir de las 16.00 horas habrá un precorte la Rambla de Méndez Núñez con calle San Fernando, avenida de la Estación desde avenida Salamanca y en la plaza de España con alcalde Alfonso Rojas, Pintor Murillo y Padre Mariana.