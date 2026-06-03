Las hogueras de Especial, una a una: Polígon de Sant Blai convierte Alicante en un monumento identitario

Volver a mirar hacia Alicante para reivindicar su identidad. Esa es la apuesta que realizará este año Polígon de Sant Blai en la máxima categoría de las Hogueras con un monumento que pone el foco en la esencia de la ciudad, en su historia, sus tradiciones y los elementos que han moldeado el carácter de sus habitantes. Bajo el lema "És la millor!", la comisión presenta una propuesta firmada por el artista alicantino Javier Gómez Morollón, que convierte a Alicante en la gran protagonista de un monumento concebido para destacar en uno de los espacios más amplios y visibles de la Fiesta.

La apuesta tiene además un valor simbólico añadido, y es que Polígon de Sant Blai es la única comisión de la categoría Especial que este año volverá con un artista alicantino al frente de su monumento adulto. Tras el décimo puesto obtenido en 2025, el último en Especial, con "Ayer, hoy y mañana", obra de Arte Efímero, la comisión decidió emprender una nueva etapa y confiar el proyecto a un artista vinculado a la ciudad y conocedor de las Hogueras. Con un presupuesto de 85.000 euros, 2.500 menos que el ejercicio anterior, la comisión afronta el reto de competir en la máxima categoría con una propuesta que busca diferenciarse por su personalidad y por una marcada defensa de las raíces alicantinas.

Es un monumento arquitectónico, con muchas piezas las que hay que subir y la plantà tendrá su complicación Javier Gómez Morollón — Artista de Polígon de Sant Blai

Un homenaje a la esencia de Alicante

El monumento gira alrededor de los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, agua, fuego y aire. Sin embargo, la propuesta de Gómez Morollón va más allá de una simple representación simbólica, en ella cada uno de esos elementos se interpreta desde una perspectiva completamente alicantina, vinculándolos a la historia, la cultura y las señas de identidad de la ciudad. "Nuestra tierra, nuestra agua, nuestro aire y nuestro fuego son los que han hecho que Alicante sea como es y que los alicantinos seamos como somos", explica Gómez Morollón.

La estructura del monumento estará formada por cuatro grandes torres, cada una dedicada a uno de los elementos. En la parte superior de cada una de ellas se alzará una flor que simboliza Alicante y todas las piezas estarán conectadas entre sí para representar la unión de esos elementos y su contribución a la construcción de la identidad colectiva de la ciudad, de ahí surge precisamente el título de la obra: "És la millor!"

Conoce la zona, sabe cómo es Polígon y qué necesita, va a hacer algo distinto, especial y muy alicantino que va a llamar la atención Néstor Álvarez — Presidente de Polígon de Sant Blai

Además, en cada una de las escenas que acompañan a las cuatro torres desarrollará una lectura diferente de Alicante. El agua estará relacionada con la Santa Faz y con el milagro de la lágrima, un episodio vinculado a la llegada de la lluvia tras un periodo de sequía y el fuego tendrá una conexión directa con las Hogueras, la celebración que cada año transforma Alicante. El aire, por su parte, evocará los vientos que atraviesan la ciudad y que encuentran en el castillo de Santa Bárbara, mientras que la tierra servirá para recordar el paso de las diferentes civilizaciones que han dejado su huella en Alicante a lo largo de los siglos. La propuesta incorpora además un quinto elemento, que puede verse en la Exposición del Ninot, y que aúna a todos los anteriores haciendo "únicos" a los alicantinos.

Un gran reto para la plantà

Además de su mensaje, el monumento destacará por su envergadura, la hoguera alcanzará los 18 metros de altura y estará formada por numerosas piezas de gran tamaño que deberán ensamblarse con cuidado y precisión durante la plantà. "Es un monumento arquitectónico, con muchas piezas las que hay que subir y la plantà tendrá su complicación, estaremos bastante tiempo porque habrá muchas subidas de grúa", asegura Gómez Morollón.

Desde la comisión destacan que la elección de Javier Gómez Morollón como artista respondió precisamente al deseo de recuperar una mirada genuinamente alicantina. El presidente de Polígon de Sant Blai, Néstor Álvarez, explica que el objetivo estaba claro desde el principio. "Cuando contratamos a Javier y empezamos las conversaciones le dijimos que queríamos algo muy alicantino", recuerda Álvarez, quien señala que el artista asumió el reto con entusiasmo. "Conoce la zona, sabe cómo es Polígon y qué necesita, va a hacer algo distinto, especial y muy alicantino que va a llamar la atención", asegura Álvarez.

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Con la mirada puesta en junio, Polígon de Sant Blai afronta la cuenta atrás con optimismo. La comisión confía en que la combinación de una propuesta visual ambiciosa, un mensaje profundamente ligado a Alicante y la experiencia de un artista de la tierra conviertan a "És la millor!", en una de las hogueras más destacadas de Especial.