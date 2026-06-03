Olivares quita peso al boicot que plantean los festeros para el Pregón: "Vamos a asistir, claro que sí"

La tensión entre el Ayuntamiento de Alicante y los foguerers y barraquers por los permisos de plantà continúa, pero el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, ha enfriado la posibilidad de que el conflicto acabe trasladándose al Pregón oficial de las Hogueras. Aunque los festeros mantienen la reunión convocada para este 4 de junio para decidir qué medidas adoptar si no se alcanza el 100 % de las autorizaciones comprometidas al cierre de este miércoles día 3, que se estableció como fecha límite, Olivares rebajó este martes el alcance de las protestas planteadas y garantizó la presencia de la Fiesta en uno de los actos más simbólicos del calendario.

"El viernes vamos a asistir, claro que sí, porque el Pregón no tiene que verse afectado por las burocracias que tenemos internamente. Además, por respeto a nuestras representantes, a los distritos y por la imagen que damos no solo a Alicante, sino también a la Comunidad Valenciana y a nivel nacional", afirmó Olivares este miércoles durante el acto de presentación de la compaña de recogida de vidrio durante las Hogueras.

Sus declaraciones llegan después de que el Ayuntamiento reconociera este martes que todavía no ha completado todos los decretos necesarios para la instalación de monumentos, barracas y racós. A un día de la fecha límite fijada por las comisiones, el consistorio situaba el grado de tramitación en torno al 70 %, una cifra que los festeros consideran insuficiente pese a los avances registrados en las últimas semanas.

"Vamos a asistir, claro que sí"

Olivares defendió que las reivindicaciones de las comisiones no deben afectar al desarrollo de los actos más representativos de la Fiesta y reconoció que la situación ha generado malestar entre las comisiones, hasta el punto de convocar recientemente una rueda de prensa para reclamar soluciones. Sin embargo, considera que en los últimos días se ha producido una aceleración de los trámites. "Creo que al final se han ido concienciando, se ha acelerado y se ha hecho como se tiene que hacer", señaló Olivares.

Olivares también apuntó que buena parte de las dificultades responden a la complejidad administrativa del proceso. "Existe una palabra tan importante como es burocracia, que tiene que pasar por diferentes mesas y diferentes firmas", explicó Olivares, al tiempo que destacó que tanto la Federació como la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, están trabajando para que toda la documentación llegue "en tiempo y forma". Además, se mostró convencido de que la situación no volverá a repetirse con la misma intensidad, ya que este año se renovaban cerca del 90 % de los proyectos técnicos y las nuevas autorizaciones tendrán una vigencia de cuatro años.

El alcalde afirma que quedan "cuatro flecos" para los permisos de hogueras

Además, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha señalado este miércoles, tras la inauguración de la pasarela Florentino Regalado, que los permisos de plantà están listos a falta de "cuatro flecos". "Nosotros estamos trabajando como trabajamos todos los años", ha afirmado el alcalde quien ha apuntado que las cuestiones pendientes con los permisos para hogueras y barracas son cuestiones "absolutamente normales de todos los años a última hora, ya que hay proyectos que hay que subsanar porque alguien se ha olvidado de los puntos de luz o porque falta una salida de emergencia".

Respecto al estado de las subvenciones, el alcalde recordó que las ayudas a las hogueras ya están pagadas, mientras que las de las barracas se harán efectivas en los próximos días, por lo que el dinero ha llegado "con muchísima premura respecto a otros años".

Los foguerers mantienen la reunión de este jueves

Pese a este mensaje de moderación, el conflicto está lejos de estar cerrado. Los colectivos festeros mantienen la reunión prevista para este jueves 4 de junio, en la que analizarán si el Ayuntamiento ha cumplido los compromisos adquiridos y decidirán qué pasos dar a continuación. Desde la concejalía Fiestas sostienen que los expedientes avanzan a mejor ritmo que en años anteriores y destacan que ya cuentan con autorización 120 comisiones, el 73 % del total

Aun así, los representantes de las comisiones recuerdan que el objetivo fijado era alcanzar el 100 % a día 3 de junio. En este sentido, el portavoz de los festeros y presidente de la hoguera Polígon de Sant Blai, Néstor Álvarez, valoró los progresos realizados, aunque insistió en que todavía quedan asuntos pendientes. "Valoramos el avance porque ha sido positivo, pero queda mucho por hacer. Seguimos con el plazo en mente y tenemos reunión el día 4 para ver qué decisiones tomamos", señaló Álvarez este martes a INFORMACIÓN.