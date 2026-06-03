Los problemas para plantar en el centro desatan el malestar de la hoguera Carrer Sant Vicent: "No sé qué más se puede hacer"

A apenas dos semanas para el inicio oficial de las Hogueras de 2026, la incertidumbre sigue marcando el futuro inmediato de la hoguera Carrer Sant Vicent. La comisión, que este año da el salto de Quinta a Segunda categoría, continúa sin saber dónde podrá plantar su monumento después de casi diez meses de trámites, informes y reuniones con el Ayuntamiento de Alicante, Bomberos y Ferrocarrils de la Generalitat (FGV).

La situación estalló públicamente este martes durante la asamblea de Hogueras cuando la presidenta de la comisión, María Victoria, trasladó su malestar ante la falta de una solución definitiva y lanzó una pregunta directa a la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, presente en la reunión: "¿Dónde va a plantar Carrer Sant Vicent?". Un reproche que reflejaba el cansancio acumulado de la comisión tras meses de gestiones sin respuesta: "Presentamos el proyecto el 26 de agosto y estamos a 3 de junio. No sabemos dónde colocar los focos, dónde descargar las vallas o cómo organizar el montaje, esto ya es una situación agobiante", explica Guijarro a INFORMACIÓN.

Un ascenso de categoría condicionado por el espacio

El origen del conflicto se encuentra en la necesidad de encontrar una ubicación que permita a la comisión plantar una hoguera acorde a la Segunda categoría, ya que, según explica la presidenta, el monumento no cabe en el espacio habitual de la calle si se mantiene abierto un carril de circulación, por lo que la alternativa planteada fue ocupar la intersección con Jaime II, junto a la parada del TRAM de Mercado. "Nosotros seguimos todas las indicaciones que nos dieron y solicitamos la esquina, pero ahora nos encontramos con nuevos problemas", lamenta Guijarro.

Inicialmente, los reparos se centraban en la posibilidad de que el humo de la cremà pudiera afectar a las instalaciones subterráneas de la parada de TRAM pero, posteriormente, la preocupación de los técnicos de FGV pasó a ser la seguridad de los usuarios que acceden y salen de la estación durante las fiestas y, en especial, que el acceso que necesitaría cerrar la hoguera durante la Cremà es el único que cuenta con ascensor destinado a las personas con movilidad reducida. "Yo solo pido cerrar ese acceso durante el momento de la cremà, estamos hablando de unas horas concretas, incluso me he comprometido a quemar la hoguera a las cinco de la mañana para minimizar cualquier riesgo", asegura María Victoria Guijarro.

La dirigente festera recuerda que, según le han comunicado desde el Ayuntamiento, todos los informes necesarios para la plantà son favorables, excepto el relativo al TRAM. "Hasta Bomberos nos dice que se puede plantar ahí. Hemos hecho todo lo que nos han pedido para proteger el BIC y para poder subir de categoría, pero hemos perdido patrocinadores por esta situación y no sé qué más se puede hacer", lamenta Guijarro.

Ayuntamiento y FGV defienden las gestiones realizadas

Durante la asamblea de hogueras, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, explicó públicamente a los festeros presentes el estado de las negociaciones y defendió el trabajo realizado por el Ayuntamiento para intentar hacer viable la ubicación solicitada por la comisión. "TRAM emitió un informe desfavorable porque entendía que podía afectar a la seguridad de las personas que utilizan una estación con una gran afluencia durante las Hogueras", explicó Cutanda.

Cutanda aseguró que tanto el Ayuntamiento como la propia comisión han presentado distintas propuestas para intentar salvar las objeciones planteadas y recordó que la decisión final no depende exclusivamente del consistorio. "Si la firma dependiera de mí ya estaría resuelto, pero hablamos de otra administración que tiene que garantizar la seguridad y asumir esa responsabilidad técnica", afirmó Cutanda.

Por su parte, desde Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) insisten a INFORMACIÓN en que el informe emitido responde exclusivamente a criterios técnicos y de seguridad basados en mantener operativos los accesos, en especial el ascensor, a una estación que registra una elevada afluencia durante las fiestas. No obstante, aseguran que las conversaciones con el Ayuntamiento continúan abiertas para tratar de encontrar una fórmula que permita compatibilizar la plantà con el funcionamiento del servicio.

Precisamente, consultado por este periódico sobre el carácter vinculante del informe de FGV y sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda no asumir sus alegaciones, el Consistorio ha evitado pronunciarse y se ha limitado a señalar que "el Ayuntamiento, la Conselleria y la comisión de la hoguera ultiman una solución para hacer plenamente compatibles durante las fiestas la movilidad tranviaria, la plantà de la hoguera y la apertura de la calle San Vicente".

Mientras continúan las negociaciones, la comisión sigue sin una confirmación definitiva sobre dónde plantará su monumento y, a quince días de la plantà, la respuesta sigue pendiente y en Carrer Sant Vicent la paciencia comienza a agotarse.