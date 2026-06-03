Estos son los dos términos relacionados con las Hogueras de Alicante que la RAE podría incorporar

Alicantinizar el diccionario de la Real Academia Española (RAE). Es lo que pretende la empresa Ecovidrio, que este miércoles ha anunciado la iniciativa en la presentación de la “Banyà verde”, una propuesta para garantizar el reciclaje de vidrio durante las fiestas de Hogueras.

Volviendo a la cuestión terminológica, Ecovidrio considera que incorporar los términos “foguerer” y “barraquer” en la RAE sería una medida de recibo. “Es un guiño a la ciudad, a la participación”, ha dicho Manuel Sala, gerente de la empresa en la Comunidad Valenciana en un acto en la plaza de España, junto al monumento al foguerer, con la presencia del concejal de Limpieza, Rafael Alemañ; con la edil de Comercio, Lidia López; con el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, y con las Belleas del Foc adulta e infantil, María Pastor y Leire Arellano.

Según los paneles presentes en el acto, la palabra “foguerer” se reconocería como adjetivo y suspensivo y acogería dos definiciones. La primera, “dicho de una persona: que forma parte de les Fogueres de Sant Joan”. Y la segunda, “que siente y vive la fiesta con orgullo, pasión y compromiso”. En el caso de “barraquer”, sus significados serían “persona que forma parte de una barraca” y “persona que hace de la convivencia una tradición”.

Banyà verde

En ambos casos había una tercera definición vinculada al reciclaje del vidrio, otorgando esta responsabilidad en los dos casos. Y es que Ecovidrio ha planteado esta iniciativa en la presentación de la conocida como la “Banyà verde”, una iniciativa que en un primer momento acogió el apagado de una hoguera con agua de dicho color (pese a que finalmente casi no se apreció) y que ha acabado preservando el nombre y la intención de fondo: promover el reciclaje de vidrio durante las Hogueras.

En concreto, las hogueras y barracas podrán participar en esta iniciativa apuntándose en la web www.banyaverde.es y marcando el contenedor de vidrio más cercano a su ubicación para depositarlo durante la semana de la fiesta. Los contenedores que recojan más de 400 kilos de vidrio entrarán en un sorteo de una paella gigante a celebrar posteriormente en la barraca u hoguera ganadora. El año pasado, matizaba Manuel Sala, se recuperaron 60,2 toneladas de este material para garantizar una segunda vida y, con ello, hacer realidad la economía circular.

El Ayuntamiento ha respaldado la iniciativa a través de su concejal de Limpieza, Rafael Alemañ, que ha pedido “no seguir maltratando el medio ambiente” y “no dejar un planeta peor que el actual”.