El TRAM tendrá este sábado servicio especial nocturno por el Desfile del Ninot de Hogueras

El TRAM ofrecerá este sábado 6 de junio un servicio especial nocturno, para facilitar los desplazamientos que se prevén por la ciudad con motivo del Desfile del Ninot de Hogueras. Además, este servicio continuará una semana después, el sábado 13 junio, cuando se repetirán las circulaciones extraordinarias para la Entrada de Bandas, un servicio que con el inicio oficial de las Hogueras está previsto que retome su actividad 24 horas como en años anteriores.

Las líneas de tranvía 2, 3 y 4 prolongarán su horario habitual para que todas aquellas personas que decidan acudir a esta actividad festiva puedan regresar a sus casas con comodidad, sin tener que utilizar sus vehículos privados, aproximadamente hasta las 3 horas de la madrugada. En total, serán 60 tranvías los que conectarán el centro de Alicante con los destinos habituales de las líneas y el trayecto contrario.

Horarios concretos

La línea 2 (Luceros-San Vicent del Raspeig) será la que más servicios ofrezca, ya que tendrá 26 circulaciones, trece por cada sentido. De Luceros partirá el primer servicio especial a las 22.39 horas y el último a las 2.24 horas. De Sant Vicent, el primero lo hará a las 23.09 horas y el último a las 2.54 horas.

La línea 3 (Luceros-El Campello) ofrecerá doce trayectos de ida y tres de vuelta, 15 en total. El primero saldrá de Luceros a las 23.19 horas y el último, de la misma estación, a las 3.39 horas. De regreso, el primero partirá de El Campello a las 22.10 horas y el último será de las 23.10 horas.

Este trayecto se verá reforzado con las tres últimas circulaciones de línea 1 que partirán de Benidorm (22:35, 22.55 y 23:25 horas) y que concluyen normalmente su viaje en El Campello, y que el sábado continuarán su marcha hasta Luceros con parada facultativa en todos los apeaderos, excepto Sangueta, como hace la L-3.

La línea 4 (Luceros-Plaza La Coruña) pondrá en marcha dieciséis circulaciones, ocho unidades en el recorrido de ida, el primero a las 22.59 horas desde Luceros y el último a las 2.29 horas. Desde Plaza La Coruña habrá otras ocho circulaciones, la primera a las 23.30 horas y la última a las 3 horas hacia Luceros.

Un servicio que se ampliará en Hogueras

FGV programa este servicio especial nocturno en los fines de semana previos a los días principales de fiestas de Hogueras. A su vez, como otros años, los tranvías irán a composición doble la mayoría de las veces durante el horario de las mascletás del fin de semana, para duplicar las plazas y ofrecer así mayor comodidad a los usuarios.

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Cabe reseñar que los servicios especiales no efectuarán parada en el apeadero de Sangueta. Para más información sobre los servicios, los usuarios pueden consultar los horarios de paso, además de en las estaciones y paradas de TRAM d’Alacant, en el teléfono de información de Atención al Cliente (900 72 04 72), así como en la página web www.tramalacant.es, en Navilens y en la app oficial de TRAM d’Alacant.