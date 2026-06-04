Alicante enciende el alumbrado de Hogueras con un renovado "Fogueres 2026"

Alicante ya brilla al ritmo de las Hogueras. Con la plaza del Ayuntamiento como escenario, la ciudad estrenó este jueves la iluminación oficial de la Fiesta en un acto presidido por las Belleas del Foc 2026, María Pastor y Leire Arellano, junto a sus damas de honor. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, y el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, y otros miembros de la Corporación municipal, acompañaron a las máximas representantes de la Fiesta en el tradicional encendido.

Tras la cuenta atrás y puesta en marcha simbólica de las luces, la comitiva oficial recorrió parte del itinerario oficial de los desfiles festeros que une la plaza del Ayuntamiento con la plaza de los Luceros, atravesando las calles Altamira y la Rambla, uno de los espacios más emblemáticos de las celebraciones. Como cada año, la iluminación se distribuye a lo largo del recorrido oficial de las Hogueras, que comprende la avenida de Alfonso El Sabio desde Luceros, La Rambla, el eje Altamira-Jorge Juan y la plaza del Ayuntamiento. En total, se han instalado alrededor de 670.000 puntos de luz LED y más de un centenar de arcos decorativos que presentan un diseño renovado para esta edición.

Novedades en la iluminación

Entre las principales novedades destaca el refuerzo de la iluminación en la Rambla, una medida destinada a mejorar la visibilidad y la experiencia del público durante los desfiles y actos multitudinarios. En total, se dispondrán 44 proyectores, distribuidos entre la plaza del Ayuntamiento, para realzar la Hoguera Oficial, y distintos puntos estratégicos de la Rambla.

La edición de este año también estrena una nueva imagen visual con la renovación del letrero oficial de "Fogueres 2026", que cuenta con letras de mayor tamaño para incrementar su impacto visual en la fachada del Ayuntamiento. Asimismo, el escudo ha sido actualizado para reproducir con mayor fidelidad los colores oficiales de la ciudad.

El calendario de encendido del alumbrado se desarrollará en varias fases, la primera hasta la madrugada del 14 de junio, momento en el que las luces permanecerán activas diariamente entre las 21:00 y las 02:00 horas. A partir del 15 de junio y hasta el día 24, coincidiendo con las jornadas más intensas de las Hogueras, el horario se ampliará hasta las 05:00 de la madrugada para acompañar la intensa actividad festiva nocturna. Una vez finalizadas las celebraciones, el alumbrado continuará encendido hasta el 1 de julio, recuperando el horario inicial. De esta forma, Alicante vuelve a iluminar sus calles para anunciar la llegada de unas Hogueras que, un año más, transformarán la ciudad en el epicentro de la Fiesta.

Emoción por el encendido

Tras el encendido, la concejala de Infraestructuras, Cristina García, destacó las principales novedades del alumbrado de este año, entre ellas la apuesta por una nueva tonalidad que aporta "un toque de elegancia" acorde con las Hogueras. "Con esto damos el pistoletazo de salida a lo que todos estamos esperando, que es el pregón de este viernes", señaló García.

Por su parte, la Bellea del Foc, María Pastor, reconoció la emoción que supone protagonizar uno de los actos más simbólicos de la Fiesta. "Para nosotras es un privilegio poder estar aquí y encender unas luces, que me parecen espectaculares. Todo nos hace ilusión, desde los actos más pequeños hasta los más grandes, y poder disfrutarlo junto a mis compañeras es algo muy especial", afirmó Pastor.

Para nosotras es un privilegio poder estar aquí y encender unas luces, que me parecen espectaculares María Pastor — Bellea del Foc

Como ella, la Bellea del Foc infantil, Leire Arellano, también expresó su entusiasmo tras el encendido. "Tenía mucha ilusión por este momento, es muy bonito. Pulsar el botón ha sido una gran emoción", aseguró.

Tenía mucha ilusión por este momento, es muy bonito. Pulsar el botón ha sido una gran emoción Leire Arellano — Bellea del Foc infantil

El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, puso el foco en los días que aún quedan por delante antes del inicio oficial de las celebraciones. "Estamos esperando las Hogueras de 2026 con muchas ganas. Quedan jornadas intensas de preparativos y nervios, porque los foguerers y barraquers somos así, pero todo llegará a tiempo y esperamos que salga genial para que todos podamos disfrutar de la Fiesta", manifestó Olivares.

El pregón

El calendario festero continuará este viernes con uno de los actos más esperados por los foguerers: el pregón que dará la bienvenida oficial al mes grande de las Hogueras. La plaza del Ayuntamiento volverá a convertirse en el epicentro de la fiesta para acoger el tradicional "Ja estem en Fogueres", una cita que este año tendrá como pregonero al cantante y compositor alicantino Adrián Gomis, conocido artísticamente como Funzo, y que reunirá a comisiones, barracas y representantes festeros en el inicio simbólico de las celebraciones.

La jornada arrancará a las 18.30 horas con el concierto "Música per a una Festa" en la plaza de España. Media hora después, a las 19.00 horas, tendrá lugar el homenaje al foguerer y barraquer fallecido. A las 19.30 horas comenzará el desfile del Pregón, que recorrerá las principales calles del centro de la ciudad hasta desembocar en la plaza del Ayuntamiento.

El acto central llegará a las 21.00 horas con la lectura del pregón inaugural, que este año correrá a cargo de Funzo. Por segundo año consecutivo, el discurso no se realizará desde los balcones del Ayuntamiento debido a su estado de conservación y se desarrollará desde un escenario instalado frente al edificio consistorial. Nacido en Alicante en 2002, el artista alcanzó la popularidad junto a su hermano Juan Carlos con el dúo Funzo & Baby Loud, referente musical para toda una generación gracias a temas como "Malibú con piña", "Inmortales" o "Batmóvil Remix". Su intervención marcará oficialmente el inicio del mes grande de las Hogueras.