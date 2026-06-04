Se despeja el camino de la plantà de Carrer Sant Vicent: la barraca Foc i Festa se muda a Alfonso el Sabio

La incertidumbre que durante las últimas semanas ha rodeado a una de las zonas más complejas de las Hogueras de Alicante comienza a disiparse. A poco más de dos semanas para el inicio oficial de las fiestas, la hoguera Carrer Sant Vicent y la barraca Foc i Festa han encontrado una solución que permitirá garantizar la plantà de ambos colectivos tras varios días de reuniones, negociaciones y búsqueda de alternativas.

La salida ha llegado gracias a la cesión temporal de un espacio por parte de la hoguera Mercado Central, un gesto que permitirá reubicar a la barraca Foc i Festa en el primer tramo de Alfonso el Sabio y liberar así la zona necesaria para que Carrer Sant Vicent pueda instalar su monumento, un proyecto que todavía está pendiente del visto bueno del Ayuntamiento, pero que sigue avanzando. El acuerdo, impulsado por la Federació de Fogueres y respaldado por todas las comisiones implicadas, pone fin a una situación que había generado preocupación en pleno tramo decisivo hacia las Hogueras de 2026.

La barraca se traslada a Alfonso el Sabio

Así, la solución pasa por trasladar la barraca Foc i Festa al espacio donde habitualmente se ubicaba uno de los racós de Mercado Central, en el primer tramo de Alfonso el Sabio. De esta manera, la hoguera Carrer Sant Vicent podría disponer del espacio necesario para instalar su monumento, en la intersección entre la calle San Vicente y Alfonso el Sabio y donde se ubicaba hasta ahora la barraca, y cumplir con las condiciones exigidas por los informes técnicos.

El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, confirmó este jueves a INFORMACIÓN que el acuerdo ha sido posible gracias al entendimiento entre todas las partes implicadas tras un encuentro. "Todo está solucionado", aseguró Olivares. El presidente de la Federació ha indicado que la comisión de Mercado Central ha cedido el espacio "gratuitamente y sin ningún canon previo", mientras que la Federació ya trabaja para agilizar toda la documentación relacionada con los suministros de agua y luz y formalizar el cambio de ubicación de la barraca. "Volvemos a estar unidos con las soluciones", destacó Olivares.

Un momento de la reunión entre la Federació, la barraca Festa i vi y la comisión Carrer Sant Vicent / Jose Navarro

Para la barraca Foc i Festa, que este año celebra su 50 aniversario, el acuerdo supone renunciar temporalmente a un emplazamiento que compartía con Carrer Sant Vicent desde hace casi dos décadas. Su presidente, Javier Seguí, explicó que la alternativa llegó tras una reunión convocada por la Federació en la que participaron representantes de las distintas comisiones afectadas. "Hemos tenido una ayuda de la hoguera Mercado Central, que nos ha cedido el primer tramo de Alfonso el Sabio para que podamos plantar nosotros", señaló Seguí, quien valoró muy positivamente el resultado final.

Una visión que comparte la presidenta de Carrer Sant Vicent, María Victoria Guijarro, que agradeció la predisposición mostrada por todas las partes para desbloquear una situación que amenazaba la organización de las fiestas. "Ha habido buena voluntad y se ha podido solucionar, es una cosa menos", afirmó Guijarro.

La pieza clave para alcanzar el acuerdo ha sido la hoguera Mercado Central, su presidente, José Salaberri, explicó que la comisión disponía este año de un espacio libre debido a las limitaciones de la nueva ordenanza que distribuye los racós por categorías y que les ha reducido de tres a dos espacios. "Si teníamos ese espacio vacío, ¿por qué no cederlo un año para que salven las Hogueras? Enseguida en junta dijeron que sí, son nuestros vecinos y no queremos que lo pasen mal", apuntó Salaberri.

Carrer Sant Vicent ve más cerca su solución definitiva para su plantà

La reubicación de Foc i Festa despeja uno de los principales obstáculos para la plantà de la hoguera Carrer Sant Vicent, que este año afronta además el reto de competir en Segunda categoría tras su ascenso desde Quinta. Durante los últimos meses, la comisión ha mantenido numerosas reuniones con el Ayuntamiento de Alicante, Bomberos y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana para encontrar una fórmula que permita instalar el monumento junto a la infraestructura del TRAM cumpliendo todas las medidas de seguridad exigidas.

Aunque todavía resta completar algunos trámites, la presidenta de la comisión reconoce que la situación es ahora muy diferente. "Ahora tenemos la tranquilidad de saber dónde planto, y, aunque todavía no tenemos el permiso definitivo, ya falta menos", aseguró Guijarro.

Asimismo, David Olivares, explicó los informes son favorables siempre que se cumplan determinadas condiciones entre las que se encontaría medidas de protección en la zona con lonas y la presencia de un dispositivo policial en determinados horarios. "Bomberos da el OK si cumplimos los requisitos del TRAM y de Bomberos", indicó Olivares.