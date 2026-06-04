Los festeros renuncian a un plante en el pregón pero no descartan acciones reivindicativas

Los foguerers y barraquers de Alicante rebajan la tensión a las puertas del inicio oficial de las Hogueras. Tras dos semanas de reivindicaciones y después de fijar el 3 de junio como fecha límite para que el Ayuntamiento de Alicante atendiera sus demandas, las comisiones han descartado finalmente un plante en el Pregón de este viernes, aunque no descartan llevar a cabo alguna acción simbólica durante el acto para visibilizar que todavía quedan asuntos pendientes.

La decisión se adoptó este jueves en una reunión, en la que los festeros analizaron los avances logrados en las últimas semanas y valoraron los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno en materia de autorizaciones, subvenciones y regulación de la actividad festera. El portavoz de los festeros y presidente de la hoguera Polígon de Sant Blai, Néstor Álvarez, confirmó al fin del encuentro que las comisiones estarán presentes en el pregón, aunque insistió en que la reivindicación continúa. "Sí saldremos en el pregón, pero valoramos realizar alguna acción durante el acto, aunque nada radical", explicó Álvarez.

Álvarez avanzó además que este viernes mantendrán un encuentro con la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, en el que trasladarán una valoración positiva del trabajo realizado por el Ayuntamiento durante las últimas semanas, aunque recordando el origen de los avances conseguidos. "Queremos valorar positivamente el trabajo del Ayuntamiento de Alicante, pero también recordar que el movimiento ha sido gracias a las reivindicaciones de los festeros y que seguimos pendientes de los avances y unidos en la lucha", señaló Álvarez.

Autorizaciones y ayudas

El representante de los festeros destacó que la presión ejercida por las comisiones ha servido para desbloquear cuestiones que llevaban meses pendientes. "Pensamos que esta reivindicación ha hecho que avancemos en muchas cosas y las hemos conseguido gracias a ello", afirmó. No obstante, también lamentó que haya sido necesario llegar a una situación de confrontación para obtener respuestas. "Le diremos a la concejala que es triste que hayamos tenido que llegar a estos límites, pero ha valido la pena", destacó Álvarez.

La reunión de este jueves se produjo después de que el Ayuntamiento reconociera que todavía no ha completado el 100 % de los decretos necesarios para la instalación de monumentos, barracas y racós. Según los datos trasladados por el consistorio, 120 comisiones ya disponen de autorización, lo que representa el 73 % del total. Respecto a las subvenciones, las ayudas destinadas a las hogueras fueron aprobadas el pasado 22 de mayo y ya han sido abonadas, mientras que las correspondientes a las barracas siguen esperando.

Dos semanas de reivindicaciones

Las movilizaciones comenzaron hace dos semanas con una reunión de los 143 presidentes y presidentas de hogueras y barracas de Alicante, preocupados por los retrasos administrativos y las dificultades que afrontan las comisiones para organizar las fiestas. El creciente malestar desembocó en un encuentro urgente convocado por el alcalde, Luis Barcala, que reunió a más de un centenar de representantes festeros en la Casa de la Festa.

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De aquella reunión surgieron varios compromisos por parte del equipo de gobierno. Entre ellos, la revisión de distintas ordenanzas municipales que afectan directamente a la Fiesta, como las relacionadas con limpieza, accesibilidad, parques y jardines o ruido. Además, la concejala de Fiestas se comprometió a asistir a todas las asambleas de hogueras para reforzar la comunicación con las comisiones, mientras que el alcalde trasladó su disposición a acudir siempre que fuera necesario. Unos compromisos que han contribuido a rebajar la tensión, aunque los festeros advierten de que seguirán vigilantes hasta que todas sus reivindicaciones queden plenamente atendidas.