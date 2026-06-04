Funzo, pregonero de las Hogueras 2026: "La sensación de llorar en la mascletà me parece algo mágico"

Pregunta. Este viernes será el encargado de dar el inicio a las Hogueras, como pregonero. ¿Qué sintió al recibir la llamada del alcalde?

Respuesta. Pues casi le cuelgo porque pensaba que era una broma. Me llama y me dice: "Soy el alcalde". Y yo pensé: "Sí, claro". Con todo lo que hay ahora de fraudes, no me lo creí, pero me avisaron y al final terminé creyéndomelo. Estaba en Madrid, tenía varias ruedas de prensa porque estábamos promocionando el nuevo disco y me pilló completamente por sorpresa. No me lo creía porque me parecía algo bastante difícil de alcanzar. Además, tenía la sensación de que las instituciones o el Ayuntamiento nunca habían mostrado interés por mí o por la música más actual y más joven. Por eso me pareció una noticia muy buena, tanto para mí como para los chavales que puedan acercarse al pregón o a las Hogueras de una forma más conectada con ellos.

P. ¿Cuál es su vinculación con las Hogueras?

R. La verdad es que nunca he sido una persona que participe de una forma muy activa en las Hogueras. Tengo amigos que sí viven la Fiesta todo el año, pero yo las he vivido de una forma más intermedia, saliendo con mis amigos, yendo con mis padres a las mascletás y disfrutando especialmente de los cuatro días grandes de Hogueras. Aun así, creo que con los años cada vez me he ido metiendo más y para mí las Hogueras son el inicio del verano. Cuando era pequeño marcaban el final de las clases, el momento de salir con los amigos y tirar petardos. Para mí son la puerta de entrada al verano y probablemente la mejor semana del año.

Las Hogueras son la puerta de entrada al verano y probablemente la mejor semana del año

P. ¿Tiene un acto favorito de Hogueras?

R. Las mascletás. Creo que la mascletà es algo que solo se vive aquí, bueno, y en València. No sé si en Tailandia hacen mascletás, pero no serán lo mismo. Para mí la sensación de llorar en una mascletà me parece algo mágico. Y especialmente en Luceros, no tiene nada que ver, esa acústica es única. Yo soy de los que defienden que se mantenga allí porque el retumbe que hay en esas paredes... Puedes duplicar la pólvora que, al final, ese grave que tiene un petardo cuando retumba en esas cuatro paredes no puede generar una sensación diferente, es la acústica.

El pregón más musical de las Hogueras lleva nombre propio: Funzo / Pilar Cortés

P. ¿Tendrá su barrio, San Blas, presencia en su pregón?

R. De pequeño íbamos a la hoguera de Santo Domingo-Plaza Tomás Valcárcel y también es verdad que mi familia ha estado vinculada a Florida Portazgo. Pero no creo que me centre en ninguna hoguera en concreto porque tampoco quiero dar favoritismo a una sobre otra. Mi intención es hablar de Alicante y de lo que significa para nosotros. Quiero hacerlo además con un tono desenfadado, hablando de sentimientos que compartimos todos, no creo que tenga sentido centrarme en una hoguera concreta porque no he pasado toda mi vida dentro de una misma hoguera.

Quiero hacer un pregón en tono desenfadado, hablando de sentimientos que compartimos todos. Mi familia me ha dicho que no la líe

P. ¿Su familia le ha dado algún consejo para el pregón?

R. Sí, que no la líe, saben cómo soy, que a veces puedo ser un poco bocazas, y me dicen que procure no decir nada polémico. Creo que es el mejor consejo que me pueden dar.

P. ¿Su música le está ayudando a escribir el pregón?

R. Yo creo que sí, estoy convencido de que algo de música habrá. Eso siempre ayuda.

P. Dijo que se iba a vestir de zaragüell para el acto. ¿Lo ha hecho alguna vez?

R. No, nunca me he vestido de zaragüell. Mi hermano sí lo hizo cuando era pequeño, pero yo no. Tengo muchas ganas de hacerlo porque para mí es una muy buena noticia, significa que mi ciudad me ha valorado y que saben que llevo toda mi vida y mi carrera hablando de Alicante.

Tengo la idea de hacer una canción a las Hogueras, pero es algo arriesgado porque la idea pasa por versionar un himno

P. Ha escrito canciones a la ciudad, a Tabarca, al Hércules... ¿Habrá una en exclusiva para las Hogueras?

R. Tengo una idea, pero lo que sí puedo decir es que voy a ir al estudio y la voy a hacer, después ya veremos. Si se la enseño a la gente y está muy bien, la sacaré. Pero es algo arriesgado porque la idea pasa por versionar un himno y con esas cosas hay que tener muchísimo cuidado.

P. Las pasadas Hogueras estuvo repartiendo arroz tras una mascletà. ¿Cree que la Fiesta necesita acercarse de una forma diferente a los jóvenes?

R. Sí, aunque más que acercarla de una manera diferente, creo que se trata de estar con ellos. Ese día vino gente de Madrid y de otros sitios, fue bonito porque se generó un ambiente muy bueno. Estábamos allí con la charanga, compartiendo el momento con todo el mundo y la gente se lo pasó bien a pesar del calor.

P. Hablando más de música, ¿cómo ve el panorama musical en Alicante?

R. Alicante es una ciudad históricamente muy ligada al hip hop y eso sigue siendo así. Las batallas de gallos tuvieron un gran auge hace unos años y ahora han vuelto a ser algo más de nicho, más orientado a quienes realmente aman ese género, pero siguen muy activas. En cambio, a nivel de pop me faltan artistas, creo que hay pocos para una ciudad del tamaño de Alicante. Han salido artistas como Mafalda Cardenal o Kidd Keo y hay talento, claro que lo hay, pero me gustaría que hubiera más artistas. Siempre pongo el ejemplo de Canarias, donde puedes hacer una lista larguísima de artistas importantes, aquí también los hay, pero quiero más.

P. ¿Ha habido evolución desde que se dedica profesionalmente a la música?

R. Muchísima. Siempre tengo el debate con mis amigos sobre si empezamos al final de una generación o al principio de otra. Cuando nosotros empezamos ni siquiera existía TikTok ni las historias de Instagram. Musicalmente y a nivel de industria era todo muy distinto, se nota en el consumo, antes la gente no hacía canciones melódicas, el trap era muy agresivo y éramos muy pocos los que hablábamos de amor o de cosas más adolescentes.

Cambiaría ser famoso en toda España por serlo solo en Alicante, y además querido, porque la fama sola no mola

P. Siempre comenta que le ha costado ser reconocido en Alicante. ¿Cree que ser nombrado pregonero puede ser el principio de una relación diferente con la gente?

R. Creo que esa relación ya lleva años cambiando. Este nombramiento es un logro personal muy importante porque pone en valor todo lo que llevo haciendo desde hace mucho tiempo. Pero desde que empecé a mencionar Alicante en mis canciones ya hubo mucha gente que lo valoró, pero era sobre todo gente joven, chavales de 15 o 20 años, ahora noto algo diferente. El otro día, por ejemplo, un señor en San Blas me dio la mano, a lo mejor ni siquiera sabía quién era yo, pero conocía el himno del Hércules. A mí esas cosas me satisfacen más que ir por Madrid o que me inviten a un evento. Cambiaría ser famoso en toda España por serlo solo en Alicante, y además querido, porque la fama sola no mola.

P. ¿Cree que este nombramiento puede ayudar a acercar las Hogueras a los jóvenes?

R. Sí, creo que sí. Cuando les dije a mis amigos que iba a ser pregonero, algunos me preguntaron que qué era eso. La gente que participa en Hogueras lo tiene muy presente, pero la gente que no participa no lo tiene muy presente. Entonces si puedo aportar un grano de arena y que, no sé, 200 personas que hayan venido a verme por mi música tengan en cuenta el pregón y que las Hogueras son más de cuatro días de Fiesta será un logro. Al final es nuestra Fiesta.

Me gustaría que toda esa gente que me está conociendo por el pregón o por el himno del Hércules no se quedara solo con eso, que descubran también mis canciones

P. ¿Durante las Hogueras intenta vaciar la agenda para estar en Alicante?

R. En verano siempre estoy en Alicante, así que realmente nunca he tenido que vaciar la agenda para venir. Sí es verdad que procuro organizarme porque suelen ser días en los que estoy bastante ocupado, pero intento estar lo más despejado posible para disfrutar de esos días.

P. ¿Hay algún reto que le quede pendiente por cumplir en la ciudad? ¿Alguna espinita clavada?

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R. Tener hijos aquí, criarlos aquí y envejecer aquí. No tengo expectativas demasiado locas. Me gustaría seguir como hasta ahora. También me gustaría que toda esa gente que me está conociendo por el pregón o por el himno del Hércules no se quedara solo con eso. Que descubran también mis canciones, que escuchen el nuevo disco y que conozcan el trabajo que llevo haciendo toda mi vida.