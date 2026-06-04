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Las Hogueras de Alicante 2026, en directo: sigue toda la información de la Fiesta
Sigue toda la actualidad de las Hogueras de Alicante 2026, minuto a minuto. Consulta la programación de todos los días además de todas las noticias de interés para los festeros.
Lydia Ferrándiz
Las hogueras de Especial, una a una
Un ave fénix sobre Luceros para resurgir en Florida-Plaça de la Vinya
Hay colores que pasan desapercibidos y otros que lo envuelven todo. Y este año la hoguera Florida-Plaça de la Vinya ha elegido el rojo para construir su apuesta de 2026, un monumento que habla de fuego, riesgo, pasión, suerte y poder a través de una sucesión de escenas en las que este color se convierte en protagonista absoluto. Bajo el lema "Al rojo vivo", la comisión competirá en la categoría Especial con una obra del artista Loren Fandos que aspira a destacar tanto por su impacto visual como por la crítica que esconde entre sus figuras.
Con un presupuesto de 90.000 euros, 7.500 más que el pasado ejercicio, el monumento nace con la mirada puesta en mejorar el noveno puesto obtenido en 2025. En el centro de la composición emerge uno de los grandes iconos de la ciudad, la plaza de los Luceros, coronada por un ave fénix que simboliza el fuego y la capacidad de renacer en la hoguera. Una imagen que conecta con el espíritu de las Hogueras y también con las aspiraciones de una comisión que busca resurgir y pelear por los puestos de honor de la máxima categoría.
Manuel Lillo
El Quijote en las Hogueras de Alicante, una presencia notable
En 1929, año de la segunda edición de las Hogueras, el célebre artista foguerer José Marced dedicó un monumento al libro más célebre de la literatura castellana. Don Quijote fue por primera vez representado en la fiesta alicantina, concretamente en la hoguera Benito Pérez Galdós. Entre aquella primera creación y las dos que vieron la luz en 2004, una en Benalúa y otra en la plaza del Carmen, ha habido muchas otras representaciones del protagonista del libro de Miguel de Cervantes en Alicante por Hogueras.
Todas ellas se exponen hasta el domingo 5 de julio en los ventanales exteriores del Archivo Municipal, por lo que son visibles al público a cualquier hora. La muestra repasa la huella de don Quijote de la Mancha en la historia de la fiesta, tanto en monumentos como en portadas de barracas y llibrets.
Alejandro J. Fuentes
Barcala abre la puerta a ampliar el perímetro de seguridad durante las mascletás de Alicante
El de la seguridad está siendo, sin duda alguna, el gran debate de las Hogueras de Alicante desde el pasado año. El crecimiento de la Fiesta obliga, como advierten los Bomberos y reconoce el propio alcalde Luis Barcala, a repensar las medidas de prevención para los racós, monumentos y hasta las mascletás. En este sentido, el de los disparos pirotécnicos, el dirigente popular ha avanzado este miércoles que "probablemente" haya cambios este año en el entorno de Luceros.
"Esa es una de las cuestiones que los Bomberos también analizan y ponen encima la mesa: la seguridad de las personas la tenemos que poner por encima de todo", ha manifestado Barcala. El regidor considera que, cada año, la ciudad se congratula de que "pese a la cantidad de gente que mueven las Hogueras, no haya que lamentar desgracias". Algo que es posible, apunta el alcalde, gracias a los 5.000 servicios que prestan los efectivos de la Policía Local, los Bomberos, Protección Civil y los cuerpos estatales.
Lydia Ferrándiz
Las hogueras de Especial, una a una
Una catrina fluorescente para denunciar las guerras desde Explanada
La muerte baila entre colores fluorescentes, músicos convertidos en cirios iluminan el paso de las almas y una gran catrina mexicana se convierte en símbolo de denuncia contra las guerras que asolan el planeta. Así será "Alacantrina", el monumento con el que la hoguera Explanada regresa este 2026 a Especial, la máxima categoría de las Hogueras. Una apuesta moderna y arriesgada con la que la comisión quiere romper definitivamente con su pasado reciente y abrir una nueva etapa estética y artística.
La comisión regresa a Especial más de cuatro décadas después de su última participación en esta categoría, cuando todavía plantaba bajo el nombre de Explanada-Antigua Orán. El ascenso llega además en un momento dulce para la hoguera, después de que el pasado año lograra la tercera posición en Primera categoría. Ahora, el reto es mayor, competir con los grandes monumentos de Alicante con un presupuesto de 85.000 euros y una propuesta visual que huye de lo tradicional para buscar un lenguaje propio.
Aquí puedes leer toda la información de esta Hoguera Especial.
Lydia Ferrándiz
Las Hogueras dan alas a la sátira con una nueva modalidad en el Desfile del Ninot
La sátira, la ironía y la crítica volverán a ocupar un lugar protagonista en el Desfile del Ninot. Alicante se prepara para vivir este sábado uno de los actos más vistosos y esperados de la antesala de las Hogueras, pero que este año también podría ser uno de los más reivindicativos. La Federació de Fogueres decidió el pasado mes de marzo dar un impulso al carácter crítico que históricamente había acompañado a este desfile con la creación de una nueva modalidad de premios destinada a reconocer los mejores disfraces de contenido humorístico.
Lydia Ferrándiz
Los problemas para plantar en el centro desatan el malestar de la hoguera Carrer Sant Vicent: "No sé qué más se puede hacer"
A apenas dos semanas para el inicio oficial de las Hogueras de 2026, la incertidumbre sigue marcando el futuro inmediato de la hoguera Carrer Sant Vicent. La comisión, que este año da el salto de Quinta a Segunda categoría, continúa sin saber dónde podrá plantar su monumento después de casi diez meses de trámites, informes y reuniones con el Ayuntamiento de Alicante, Bomberos y Ferrocarrils de la Generalitat (FGV).
La situación estalló públicamente este martes durante la asamblea de Hogueras cuando la presidenta de la comisión, María Victoria, trasladó su malestar ante la falta de una solución definitiva y lanzó una pregunta directa a la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, presente en la reunión: "¿Dónde va a plantar Carrer Sant Vicent?". Un reproche que reflejaba el cansancio acumulado de la comisión tras meses de gestiones sin respuesta: "Presentamos el proyecto el 26 de agosto y estamos a 3 de junio. No sabemos dónde colocar los focos, dónde descargar las vallas o cómo organizar el montaje, esto ya es una situación agobiante", explica Guijarro a INFORMACIÓN.
Manuel Lillo
Estos son los dos términos relacionados con las Hogueras de Alicante que la RAE podría incorporar
Alicantinizar el diccionario de la Real Academia Española (RAE). Es lo que pretende la empresa Ecovidrio, que este miércoles ha anunciado la iniciativa en la presentación de la “Banyà verde”, una propuesta para garantizar el reciclaje de vidrio durante las fiestas de Hogueras.
Volviendo a la cuestión terminológica, Ecovidrio considera que incorporar los términos “foguerer” y “barraquer” en la RAE sería una medida de recibo. “Es un guiño a la ciudad, a la participación”, ha dicho Manuel Sala, gerente de la empresa en la Comunidad Valenciana en un acto en la plaza de España, junto al monumento al foguerer, con la presencia del concejal de Limpieza, Rafael Alemañ; con la edil de Comercio, Lidia López; con el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, y con las Belleas del Foc adulta e infantil, María Pastor y Leire Arellano.
Lydia Ferrándiz
La Gala de Candidatas de Hogueras se queda en la Rambla pero tendrá que acortar el tiempo de montaje
La Gala de Candidatas a Bellea del Foc ha encontrado su lugar definitivo en la Rambla de Alicante. Tras las dudas iniciales y las dificultades administrativas y técnicas que acompañaron el estreno de este emplazamiento, la Federació ha confirmado su intención de mantener el acto en este céntrico escenario durante 2027, con la única condición de reducir los tiempos de montaje para minimizar las afecciones sobre la vía pública.
Así lo avanzó este martes el presidente de la Federació de les Fogueres, David Olivares, durante la asamblea, donde realizó un balance de una de las principales novedades del ejercicio festero. "Ha sido un lugar idóneo que ha venido para quedarse", afirmó Olivares, quien destacó la buena acogida que tuvo tanto entre las comisiones como entre el público. No obstante, reconoció que la continuidad de la gala pasa por negociar con los técnicos municipales y con las empresas encargadas de la infraestructura para reducir el periodo necesario para el montaje.
Lydia Ferrándiz
Las hogueras de Especial, una a una
Calvo Sotelo homenajea a Soriano y a la memoria de Alicante
Volver a la élite de las Hogueras de Alicante siempre supone un desafío, pero también una declaración de intenciones. La comisión de Calvo Sotelo afronta este 2026 uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años con el regreso a categoría Especial, un objetivo que llega tras conseguir en 2025 el segundo premio de Primera Categoría y el premio de la Crítica. La comisión ha decidido adelantar sus planes y regresar a la máxima categoría de las Hogueras antes del centenario con "Al·lucinació", una propuesta del artista Mario Gual que combina homenaje a artistas foguerers, crítica social, memoria histórica y una marcada esencia alicantina.
Lydia Ferrándiz
Olivares quita peso al boicot que plantean los festeros para el Pregón: "Vamos a asistir, claro que sí"
La tensión entre el Ayuntamiento de Alicante y los foguerers y barraquers por los permisos de plantà continúa, pero el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, ha enfriado la posibilidad de que el conflicto acabe trasladándose al Pregón oficial de las Hogueras. Aunque los festeros mantienen la reunión convocada para este 4 de junio para decidir qué medidas adoptar si no se alcanza el 100 % de las autorizaciones comprometidas al cierre de este miércoles día 3, que se estableció como fecha límite, Olivares rebajó este martes el alcance de las protestas planteadas y garantizó la presencia de la Fiesta en uno de los actos más simbólicos del calendario.
"El viernes vamos a asistir, claro que sí, porque el Pregón no tiene que verse afectado por las burocracias que tenemos internamente. Además, por respeto a nuestras representantes, a los distritos y por la imagen que damos no solo a Alicante, sino también a la Comunidad Valenciana y a nivel nacional", afirmó Olivares este miércoles durante el acto de presentación de la compaña de recogida de vidrio durante las Hogueras.
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