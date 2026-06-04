Las Hogueras de Alicante 2026, en directo: sigue toda la información de la Fiesta

Las hogueras de Especial, una a una

Un ave fénix sobre Luceros para resurgir en Florida-Plaça de la Vinya

Hay colores que pasan desapercibidos y otros que lo envuelven todo. Y este año la hoguera Florida-Plaça de la Vinya ha elegido el rojo para construir su apuesta de 2026, un monumento que habla de fuego, riesgo, pasión, suerte y poder a través de una sucesión de escenas en las que este color se convierte en protagonista absoluto. Bajo el lema "Al rojo vivo", la comisión competirá en la categoría Especial con una obra del artista Loren Fandos que aspira a destacar tanto por su impacto visual como por la crítica que esconde entre sus figuras.

Con un presupuesto de 90.000 euros, 7.500 más que el pasado ejercicio, el monumento nace con la mirada puesta en mejorar el noveno puesto obtenido en 2025. En el centro de la composición emerge uno de los grandes iconos de la ciudad, la plaza de los Luceros, coronada por un ave fénix que simboliza el fuego y la capacidad de renacer en la hoguera. Una imagen que conecta con el espíritu de las Hogueras y también con las aspiraciones de una comisión que busca resurgir y pelear por los puestos de honor de la máxima categoría.

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