Las hogueras de Especial, una a una: un ave fénix sobre Luceros para resurgir en Florida-Plaça de la Vinya

Hay colores que pasan desapercibidos y otros que lo envuelven todo. Y este año la hoguera Florida-Plaça de la Vinya ha elegido el rojo para construir su apuesta de 2026, un monumento que habla de fuego, riesgo, pasión, suerte y poder a través de una sucesión de escenas en las que este color se convierte en protagonista absoluto. Bajo el lema "Al rojo vivo", la comisión competirá en la categoría Especial con una obra del artista Loren Fandos que aspira a destacar tanto por su impacto visual como por la crítica que esconde entre sus figuras.

Con un presupuesto de 90.000 euros, 7.500 más que el pasado ejercicio, el monumento nace con la mirada puesta en mejorar el noveno puesto obtenido en 2025. En el centro de la composición emerge uno de los grandes iconos de la ciudad, la plaza de los Luceros, coronada por un ave fénix que simboliza el fuego y la capacidad de renacer en la hoguera. Una imagen que conecta con el espíritu de las Hogueras y también con las aspiraciones de una comisión que busca resurgir y pelear por los puestos de honor de la máxima categoría.

"Aunque el artista sea de Burriana, no queríamos perder la esencia de Alicante", explica el delegado de monumento, Rafael González, quien destaca que la composición reproduce dos de los característicos caballos de la fuente y sirve de base para una gran ave fénix que corona el conjunto, que alcanza los 16 metros de altura y los siete metros de ancho.

Drácula bebiéndose una copa de sangre roja y Napoleón con su cañón preferido, que le pasó lo que le pasó por traspasar la línea roja Loren Fandos — Artista

Críticas teñidas de rojo

La propuesta de Loren Fandos gira en torno a una idea sencilla, pero contundente: todo está relacionado con el rojo. El artista ha trasladado ese concepto a una sucesión de escenas en las que aparecen personajes de la cultura popular, referencias políticas y situaciones cotidianas unidas por ese color. "Todo va ligado al rojo, todo tiene su acabado en rojo. Por eso se titula "Al rojo vivo", rojo puro", resume Loren Fandos.

A partir de esa premisa, el artista ha construido una sucesión de escenas donde aparecen personajes históricos, figuras de ficción y referencias a la actualidad. En uno de los laterales destacan Caperucita Roja y el lobo, acompañados de una manzana roja, mientras que en el otro aparece un Drácula brindando con una copa de sangre. "Las piezas centrales son el lobo y Caperucita Roja, Drácula bebiéndose una copa de sangre roja y Napoleón con su cañón preferido, que le pasó lo que le pasó por traspasar la línea roja", explica el artista quien destaca que, además, estará "Donald Trump apretando el botón rojo y la paloma de la paz atada a un misil".

Es una crítica a los premios porque a veces parecen una lotería. Si nos toca jugar al rojo, pues jugamos al rojo Rafael González — Delegado de monumento

Pero uno de los elementos más llamativos del monumento está situada en la parte trasera, que albergará una de las escenas más reivindicativas del conjunto: una gran ruleta que cuestiona el sistema de premios en Especial. "Es una crítica a los premios porque a veces parecen una lotería. Si nos toca jugar al rojo, pues jugamos al rojo", afirma Rafael González.

Una deuda pendiente con Loren Fandos

La plantà de este año también tiene un componente especial para Florida-Plaça de la Vinya, ya que la relación con Loren Fandos se remonta a 2019, cuando un proyecto en común no pudo materializarse, pero quedó el compromiso de hacerlo realidad en el futuro.

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Siete años después, la promesa se ha cumplido y para el artista supone además la oportunidad de plantar una hoguera de Especial en Alicante antes de su retirada.