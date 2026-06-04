Un nuevo "himno" para las Hogueras de Alicante

El Inici de la Festa de las Hogueras tendrá un nuevo himno a partir de este año. Eso es al menos lo que pretende su autor, Miguel Ángel Mas Mataix, que ha compuesto “L'Inici de la Festa”, una pieza musical que interpretarán una veintena de bandas musicales en el acto que se engloba dentro de las actividades previas al pregón, que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Alicante a las 21:00.

Dos horas y media antes, a partir de las 18:30, empezará el acto el Inici de la Festa en la Plaza de España, cuando se interpretará este nuevo tema. “El acto no tenía himno propio”, dice Mataix, nacido en 1973 en La Canyada y que acumula una veintena de composiciones relacionadas con las Hogueras.

El nuevo se trata de un pasodoble marcha, “una fusión entre el pasodoble y la marcha militar”, que también tendrá letra para que en un futuro pueda ser interpretada a viva voz. La canción, con letra, tendrá el nombre de “Cant al foc”, pero la primera interpretación, la del viernes, será musical. “La idea es que la fiesta de Hogueras tenga un nuevo aliciente para ese momento inicial a través de su propia música”, dice el compositor, que también se dedica a la docencia en el IES Las Norias de Monforte del Cid.

Tras su primera interpretación en público, el tema sufrirá “una pequeña modificación”, ya que el autor considera que al principio “la música ha quedado algo marcial”, más cercana al ámbito militar que al pasodoble. Más allá de cambios, el compositor pretende “potenciar y fomentar los actos musicales”, que “son claros protagonistas de la fiesta”, y agradece a la Federació de Fogueres su "impulso a la creación cultural", ya que asegura que el órgano rector de la fiesta le ha invitado a componer su nueva creación.

El compositor, vinculado a la hoguera Sèneca-Autobusos, se define como “un amante de la fiesta” que “participa activamente” en ella. Tras la interpretación del nuevo himno concebido para el Inici de la Festa, acto durante el que sonará, tendrá lugar el Homenatge al Foguerer, también en la plaza de España, a partir de las 19:00, junto al monumento que recuerda a los festeros alicantinos. Seguidamente, a las 19:30, comenzará el Desfile del Pregón a través del itinerario oficial para llegar hasta el Ayuntamiento, donde se celebrará el Pregón a partir de las 21:00. El encargado de dar voz al inicio de las Hogueras este año será el cantante Adrián Gomis, conocido artísticamente como Funzo.

No será la primera vez que Mataix aporte un nuevo himno para la fiesta. Este mismo año presentó otra obra creada para la el acto Proclamación de Belleas del Foc, que se estrenó en la imposición de bandas, que tuvo lugar en el Teatro Principal los días 15 y 16 de mayo y fue interpretada por la Sociedad Musical La Paz de Sant Joan.