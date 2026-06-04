Pregón de las Hogueras de Alicante 2026: horario, lugar y pregonero

Llega junio y llegan las Hogueras de Alicante. Este viernes se dará la bienvenida oficial al mes de "la festa més fermosa" con el pregón desde la plaza del Ayuntamiento. Como cada año, este punto de encuentro para los alicantinos se llenará de mantillas, estandartes e ilusión porque la fiesta oficial de la ciudad ha llegado. Aquí te contamos que debes saber del pregón 2026 para no perderte nada.

Horario y lugar del pregón de las Hogueras 2026

Pero no solo está el pregón, a partir de las 18.30 horas la Federació de Fogueres ha preparado diferentes actos como antesala al "Ja estem en Fogueres" de este año. Estos son los eventos previos que acompañan al pregón:

Concierto “Música per a una Festa” en la plaza de España a partir de las 18.30 horas.

en la a partir de las Homenaje al foguerer y barraquer fallecido , en la plaza de España a las 19.00 horas .

, en la plaza de España a las . Desfile del Pregón, que recorrerá el centro de la ciudad desde la plaza de España hasta desembocar en la plaza del Ayuntamiento a partir de las 19.30 horas.

Rubén Hernández es el encargado de pronunciar el Pregón de las Hogueras 2025 / L. Ferrándiz

A las 21.00 horas, se pronunciará el pregón inaugural desde un escenario en altura en la plaza del Ayuntamiento. Este año se ha descartado realizar el pregón en los balcones del consistorio por su deterioro y se hará, al igual que el año pasado, desde un escenario instalado a las puertas del consistorio y que dará protagonismo a la fachada del mismo.

Así es "Azul y blanco", el himno que Funzo ha creado para el Hércules / INFORMACIÓN

¿Quién es el pregonero de las Hogueras 2025?

El cantante alicantino Adrián Gomis, conocido como Funzo, será el encargado de pronunciar el pregón en la plaza del Ayuntamiento. El también compositor, nacido en Alicante en 2002, saltó a la fama junto a su hermano Juan Carlos formando el dúo Funzo&Baby Loud, que triunfó entre los más jóvenes con temas como 'Malibú con piña', 'Inmortales' o 'Batmóvil Remix'.

Funzo la lía en la Explanada / Rafa Arjones

Funzo&Baby Loud se convirtió en el primer grupo de su generación en agotar las entradas del WiZink Centener de Madrid, reuniendo a más de 15.000 personas para su show. A finales de 2023 los hermanos separaron sus caminos y empezaron sus carreras en solitario.