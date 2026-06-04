El Quijote en las Hogueras de Alicante, una presencia notable

En 1929, año de la segunda edición de las Hogueras, el célebre artista foguerer José Marced dedicó un monumento al libro más célebre de la literatura castellana. Don Quijote fue por primera vez representado en la fiesta alicantina, concretamente en la hoguera Benito Pérez Galdós. Entre aquella primera creación y las dos que vieron la luz en 2004, una en Benalúa y otra en la plaza del Carmen, ha habido muchas otras representaciones del protagonista del libro de Miguel de Cervantes en Alicante por Hogueras.

Todas ellas se exponen hasta el domingo 5 de julio en los ventanales exteriores del Archivo Municipal, por lo que son visibles al público a cualquier hora. La muestra repasa la huella de don Quijote de la Mancha en la historia de la fiesta, tanto en monumentos como en portadas de barracas y llibrets.

El célebre personaje ha inspirado al mundo de las hogueras por diferentes razones. En 1934, la hoguera Plaza de las Monjas utiliza su figura para describir la crisis de la sociedad española. El caballero de la triste figura se refleja cabalgando sobre un esqueleto que representa “al pueblo español” en la obra de Domingo Tafalla.

Carteles de las representaciones de El Quijote en las Hogueras expuestos en el Archivo Municipal de Alicante. / Rafa Arjones

Más tarde, en 1941, el monumento con el lema “La Hispanidad”, en la Rambla, refleja el libro de Cervantes, y ocho años más tarde la hoguera Mercado Central acoge una obra de la que las figuras de Don Quijote y de su escudero, Sancho Panza, resultaron ninot indultat. Ya en la década de los cincuenta, la hoguera Benalúa gana el primer premio con un monumento que luce un gran busto de Cervantes y una escena de El Quijote, obra de Jaime Giner Palacios.

Segunda mitad de siglo XX

En 1955, por otra parte, la hoguera de Pla-Hospital dedicó el contenido de su llibret al 350 aniversario de la novela y las ocho escenas de su hoguera son de alegorías al libro. Dos años antes la hoguera de Alfonso el Sabio, a través de Ramón Marco, había exhibido a Don Quijote sobre su caballo, Rocinante, “contra la quiebra de la urbanidad representada en las aspas del gran molino”, y en 1957 el caballero cabalgó sobre la hoguera de Mercado Central.

También dedicó su arte al mítico personaje literario Remigio Soler. Fue en 1960 con el monumento “Don Quijote y la actualidad” para la hoguera de Benalúa, que obtuvo el segundo premio y el ninot indultat. El mismo artista logró nuevamente el segundo premio, esta vez para Sagrada Familia en 1963, nuevamente con Don Quijote, que arremetía contra un kiosco con revistas y tebeos.

Carteles de las representaciones de El Quijote en las Hogueras expuestos en el Archivo Municipal de Alicante. / Rafa Arjones

La hoguera Francisco Albert también se sumó a esta dinámica en 1968 con una hoguera titulada “¡Qué bonito todo lo español!”, que también acogió al caballero, protagonista del llibret de la barraca Block i Mostres en 1972, del de Así no fem res un año más tarde y del de 1981 de Tómbola.

Un año más tarde, la hoguera de Calderón de la Barca-Plaza España le dedicó su hoguera infantil, cosa que también hizo, en el mismo 1982, la hoguera Hernán Cortés a colación de la serie de dibujos animados dedicada a Don Quijote. Puente Villavieja, Carolinas Altas, San Nicolás de Bari Benisaudet y La Florida también hicieron hogueras infantiles dedicadas al caballero, logrando esta última el primer premio en 1983.

Las últimas referencias a Don Quijote en las Hogueras, según la muestra del Archivo Municipal, son de 2004. También las hubo en 1997 en la barraca Els Chuanos, a cargo del artista Ramón Marco; en la hoguera Parque de las Avenidas en 1999 y en el monumento “Quijotadas” de 2001, en Virgen del Remedio-Oeste.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha animado “a acercarse al Archivo Municipal para conocer esta curiosa historia que une a Cervantes y su obra más universal” con las Hogueras.