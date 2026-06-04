Vecinos de La Albufereta inician protestas silenciosas contra la ubicación de la hoguera

La oposición vecinal a la ubicación definitiva de la hoguera de La Albufereta se traslada a la calle. Un grupo de residentes del barrio inició este jueves una serie de concentraciones silenciosas en la calle Olimpo número 16, la localización exacta en la que se instalará el racó y el monumento de la nueva comisión, para expresar su rechazo al emplazamiento elegido y reclamar una solución consensuada para el barrio.

La protesta, de carácter pacífico, se repetirá diariamente durante diez minutos a partir de las 19.30 horas y busca visibilizar el malestar generado en parte del vecindario por un proyecto que, aseguran, ha estado marcado por la incertidumbre y los cambios de ubicación. En la primera concentración pudieron leerse mensajes en las pancartas que portaban los vecinos como "por una solución para todos", "no a la imposición, Albufereta decisión", "hoguera aquí no" o "Cristina Cutanda dimisión".

Los vecinos convocantes insisten en que su postura no supone un rechazo a las Hogueras ni a la tradición alicantina y subrayan en un comunicado su "respeto absoluto hacia las Hogueras de San Juan, su valor cultural y su importancia para Alicante". Sin embargo, consideran que el lugar propuesto no es el adecuado y destacan que la preocupación se centra en las características del entorno y en las posibles consecuencias que la actividad podría tener sobre los residentes y espacios próximos. Entre los argumentos planteados figura la proximidad de residencias de mayores y centros especializados en la atención a personas con alzhéimer, además de zonas verdes y culturales.

Riesgo ambiental y protección del patrimonio

De hecho, el comunicado también pone el foco en la singularidad ambiental de La Albufereta. Los vecinos recuerdan que se trata de una zona urbana integrada por masa forestal y conectada con el entorno del Tossal de Manises, una circunstancia que, a su juicio, incrementa el riesgo de incendio durante un periodo especialmente sensible.

"Estamos en una zona de alto valor ecológico y paisajístico", señalan, advirtiendo además de la cercanía de viviendas y de la coincidencia de la celebración con la época de mayor riesgo declarada por las administraciones competentes. A ello suman la relevancia patrimonial del entorno, vinculado al yacimiento arqueológico de Lucentum y a otros espacios donde se han desarrollado actuaciones de investigación y conservación. Los residentes defienden que la gestión de esta área debe orientarse hacia criterios de protección patrimonial y turismo cultural sostenible.

Petición de suspensión

Ante esta situación, los vecinos solicitan a las administraciones y organismos competentes que no autoricen el emplazamiento previsto y reclaman la suspensión cautelar de la actividad mientras no exista una planificación clara y definitiva. En su escrito, afirman que la celebración de la hoguera y del racó "no resulta actualmente viable" en el entorno planteado y aseguran que la falta de información sobre los informes y autorizaciones solicitados a las distintas administraciones ha contribuido a aumentar el malestar vecinal.

Pese a ello, recalcan su respeto a la legalidad y a las decisiones que finalmente adopten las administraciones competentes, al tiempo que reivindican la necesidad de proteger a las personas más vulnerables, el patrimonio histórico y los espacios naturales de La Albufereta.