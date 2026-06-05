Funzo emociona con un pregón de Hogueras lleno de recuerdos, orgullo y amor por Alicante

La emoción encontró este viernes su mejor refugio entre versos en la plaza del Ayuntamiento de Alicante. Allí, ante cientos de foguerers, barraquers y vecinos que abarrotaban este espacio emblemático de la ciudad, Adrián Gomis, "Funzo" para toda una generación, firmó mucho más que un pregón. No se olvidará en tiempo.

El artista alicantino convirtió el inicio oficial de las Hogueras en una auténtica declaración de amor a su tierra, un viaje íntimo por los recuerdos de infancia, los barrios (a los que puso en el centro de todo, incluida la Fiesta), la familia, el mar y las tradiciones que moldean la identidad de la ciudad, en un mensaje directo a los turistas.

Las lágrimas aparecieron pronto para los presentes, hasta para las autoridades, pero también para el propio pregonero. Bastó escuchar sus primeras palabras, recordando que creció en el barrio de San Blas, para que la emoción recorriera una plaza entregada. Con apenas 23 años y convertido en el pregonero más joven de la historia de las Hogueras, Funzo asumió el reto de poner voz a toda una generación sin renunciar a las raíces de una ciudad que, confesó, ha sido siempre la gran inspiración de su vida.

Participad, no os quedéis solo mirando. Vivid la Fiesta desde dentro Adrián Gomis, Funzo — Pregonero

Y es que desde el primer momento, el pregonero quiso dejar claro que no hablaba únicamente en nombre propio. "Estoy en representación de mi generación", aseguró antes de dirigirse directamente a los jóvenes alicantinos con uno de los mensajes más aplaudidos de la noche: "Participad, no os quedéis solo mirando. Vivid la Fiesta desde dentro", proclamó. Funzo reivindicó la necesidad de que las nuevas generaciones mantengan vivas las tradiciones, implicándose en las comisiones y en la vida de los barrios.

La ciudad que siempre llama de vuelta

La parte más íntima del pregón llegó cuando el cantante trató de explicar por qué Alicante aparece una y otra vez en sus canciones, una pregunta que, confesó, le han hecho por toda España y para la que nunca ha encontrado una respuesta sencilla. "Llevo toda mi carrera escribiéndole poemas a esta ciudad", quizá, reflexionó el joven, porque "la primera canción que escuché en mi vida fue una mascletà". Pero Alicante también es inspiración cotidiana. Para Funzo son los paseos junto al mar, los recuerdos acumulados y la nostalgia de quienes un día se marcharon, como su abuela Obdulia, a quien todavía recuerdan en Florida Portazgo.

Qué complicado es estar triste cuando levantas la persiana un día de invierno y Alicante te regala la primavera Adrian Gomis, Funzo — Pregonero

"Siempre volvemos", aseguró, una frase sencilla que resumió uno de los sentimientos más compartidos por los alicantinos que viven lejos de casa. "Volvemos porque necesitamos ponerle color al horizonte y que no nos atrape el cemento. Porque necesitamos que el sol nos seque las lágrimas. Qué complicado es estar triste cuando levantas la persiana un día de invierno y Alicante te regala la primavera", afirmó.

El alma de los barrios y de la ciudad

Funzo también dedicó parte de su intervención a reflexionar sobre la transformación que ha vivido Alicante durante los últimos años. Recordó cómo, cuando era niño, tenía que explicar en el extranjero dónde estaba su ciudad. Ahora, aseguró, la situación es muy distinta: "El mundo ya nos ha localizado en el mapa, nos han descubierto", afirmó. Alicante, defendió, se ha convertido en la "capital del Mediterráneo", en una divertida pulla a València.

Pero señoras y señores turistas, no olviden que las Hogueras no son solo una atracción turística, son nuestra identidad Adrián Gomis, Funzo — Pregonero

Sin embargo, quiso lanzar un mensaje claro a quienes llegan atraídos por la Fiesta. "Ahora todos quieren saber lo que se siente al ser alicantino. Pero señoras y señores turistas, no olviden que las Hogueras no son solo una atracción turística, son nuestra identidad", reivindicó Funzo.

Si hubo un protagonista constante durante todo el discurso fue el sentimiento de pertenencia. A los barrios, a las calles y a la gente que hace posible la Fiesta. "Las Hogueras son los barrios, esta fiesta no existiría sin ellos", proclamó.

Desde el escenario agradeció el esfuerzo de las 143 barracas y racós que mantienen viva la tradición y recordó que la verdadera magia de las Hogueras reside en su capacidad para unir a las personas y de hacer que el tiempo se detenga: "Nos obligan a mirarnos, a convivir, a compartir mesa, a abrazarnos, a bailar", mientras "los artistas foguerers que se ríen del mundo y crean obras de arte para luego quemarlas".

Los artistas foguerers que se ríen del mundo y crean obras de arte para luego quemarlas Adrián Gomis — Funzo

"Que tiemble Luceros"

El pregón también dejó espacio para las imágenes más personales donde Funzo evocó los domingos de arroz con amigos, las carreras por la Explanada intentando pisar únicamente las teselas rojas y los petardos "fuertes" que pedía a sus padres de niño. Tampoco faltaron las referencias a algunos de los grandes símbolos de la ciudad. El artista expresó su deseo de que el castillo de Santa Bárbara se convierta en "un símbolo nacional", que toda España conozca el tesoro que alberga la Santa Faz y lanzó una reivindicación tan divertida como sincera: "Que los madrileños no le llamen paella al arroz al senyoret". Porque, explicó, ser alicantino "va mas allá de lo que marca el DNI, es vivir donde otros sueñan".

En el tramo final, la emoción volvió a apoderarse del escenario, con la voz quebrada por momentos y la plaza completamente entregada, el cantante invitó a vivir las fiestas "con la ilusión con la que una niña se viste de Bellea por primera vez". Entonces llegó el estallido final, a voz en grito. "Alicante, que abran los racós, que suenen las bandas, que tiemble Luceros, que huela a pólvora la ciudad", exclamó antes de cerrar con un rotundo: "¡Visca Alacant!"

La plaza respondió con fervor, porque durante unos minutos, entre recuerdos, pólvora y emoción, Funzo no pronunció únicamente un pregón, le escribió una carta de amor a Alicante, una carta que finalizó cantando, junto a toda la plaza, una de esas canciones que le escribe a su ciudad: "Borracho y fino". Con la que puso a bailar a todos los presentes, incluido al alcalde. Primero lo hizo a capela, luego ya con música. Toda una fiesta para empezar las Hogueras.

La Fiesta ya está en marcha

Las emociones comenzaron mucho antes de que Funzo tomara la palabra. La jornada arrancó en la plaza de España con el tradicional acto de Inici de la Festa, donde 22 bandas de música participaron en el concierto "Música per a una Festa". El momento más especial llegó con el estreno de "L’inici de la Festa. Cant al foc", la nueva composición de Miguel Ángel Más Mataix, dirigida por Jaume Pascual Sirera, y concebida para convertirse en la banda sonora oficial del inicio del pregón.

Antes del posterior desfile se vivió además uno de los momentos más solemnes de la tarde con el homenaje a los foguerers y barraquers fallecidos. El mantenedor Cayetano Alarcón, fundador de la barraca Festa i Vi, recordó a quienes contribuyeron a construir la historia de las Hogueras y reivindicó que la unión de los festeros "siempre se traduce en mejoras y progresos para la Fiesta".

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Tras la ofrenda floral realizada por las Belleas del Foc, la comitiva recorrió las calles hasta la plaza del Ayuntamiento entre música, aplausos y miles de personas. La noche concluyó mirando al cielo, con un castillo de fuegos artificiales que puso el broche luminoso a una jornada que confirmó que Alicante ya vive plenamente sus Hogueras.