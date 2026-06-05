La alicantina SpainSays pone acento a la Fiesta: "In Hogueras, we say..."

De la Plantà a la Cremà, pasando por la Ofrenda o las mascletás de Luceros. En Alicante no hay quien no tenga su momento favorito de las Hogueras. Ahora, a las puertas de las fiestas grandes de la ciudad, los alicantinos de SpainSays lanzan una campaña con la que pretenden dar acento de la "terreta" a los días grandes del fuego.

Bajo su característica fórmula "In Spain we don't say...", la agencia de comunicación ha elaborado una serie de etiquetas para una marca cervecera inspiradas en algunos de los momentos más reconocibles de las Hogueras. La campaña, además, se extenderá por la ciudad mediante lonas de grandes dimensiones, banderolas y otros soportes urbanos que integrarán los eslóganes en el propio paisaje de las fiestas. "En Alicante we don't say 'emotional moment', we say 'mascletà'. And we think that's beautiful", reza uno de los carteles.

Para Mike Gasch y Carlos Heredia, fundadores de SpainSays, esta campaña "tiene un componente muy emocional", ya que parte del público asocia la marca a Madrid, debido al trabajo que la agencia desarrolla con empresas nacionales, en gran parte en la capital de España. "En realidad, somos alicantinos hasta la médula. De hecho, siempre decimos que somos más alicantinos que la cara del moro", señalan a INFORMACIÓN. En la misma línea, los creativos ponen en valor sus lazos con la ciudad y recuerdan que también es la cuna de su empresa: "Hemos crecido aquí, hemos vivido las Hogueras desde pequeños y Alicante es la ciudad desde la que nació SpainSays en 2020".

Por ello, destacan que "después de años haciendo campañas por toda España", les hacía "especial ilusión" poder "devolverle algo" a su ciudad. "Muchas veces nos preguntan cuál es la campaña más importante que hemos hecho y probablemente, por tamaño emocional, esta esté entre las primeras", añaden.

Defendiendo la cultura popular

En sus más de cinco años de vida, SpainSays ha trabajado para marcas como Vueling, Lidl, Bimbo, Martini, Burger King, Uniqlo o Camper a lo largo de todo el país, generando una comunidad en redes sociales de más de 750.000 seguidores. Pese a ello, insisten en que el trabajo que desarrollarán estas Hogueras tiene un valor añadido: "Pocas cosas nos hacen tanta ilusión como ver nuestro trabajo en las calles donde hemos crecido", manifiestan.

Respecto al papel de las Hogueras en la ciudad, desde SpainSays apuntan que llevan años "defendiendo que la cultura popular merece un lugar protagonista en la comunicación". Un motivo que convierte esta campaña en "casi una carta de amor a Alicante" y una manera "de decir gracias a la ciudad donde empezó todo".

La campaña ha comenzado ya con la llegada a bares y restaurantes de Alicante de las botellas de edición especial de SpainSays x Mahou, creadas específicamente para Hogueras. Además, este jueves, 4 de junio, tuvo lugar la presentación oficial en El Muelle Live y este mismo viernes, 5 de junio, se ha realizado el lanzamiento oficial en redes sociales. Además, los vídeos promocionales asociados a la iniciativa cuentan con un rostro conocido para el mundo de las Hogueras: el de Belén Mora, Bellea del Foc 2023 y modelo.

De Alicante a la Puerta del Sol

El último trabajo de SpainSays relacionado con Alicante fue la colaboración con el Ayuntamiento para la instalación de una lona publicitaria de más de 250 metros cuadrados en la Puerta del Sol, con el objetivo de promocionar la capitalidad gastronómica de España, que ejerció en 2025 la ciudad. Una acción de alto impacto con la que el gobierno local buscaba posicionar la hostelería alicantina en todo el país.

La campaña, que contó con un presupuesto de 122.000 euros, se enmarcaba dentro de las acciones promocionales de Alicante Capital Gastronómica, y fue diseñada por los creativos también alicantinos. La acción se caracterizó por su lenguaje directo, específicamente pensado para captar la atención. En la lona se pudo leer (parcialmente escrito en inglés) "En Alicante no decimos 'felicidad', decimos 'un verano sin fin, una historia que contar y un arroz que recordar', y yo creo que es bonito".