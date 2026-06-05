Otros artistas antes que Funzo: las voces de las Hogueras de Alicante a lo largo de la historia

Ser la voz de las Hogueras es una responsabilidad que, desde que la estrenase en 1945 el entonces presidente de la Gestora, Ramón Guilabert, ha recaído en cerca de 80 personalidades: desde artistas a políticos, pasando por periodistas, deportistas... y un torero. Recogiendo el testigo del diseñador Rubén Hernández, el joven cantante alicantino Funzo será el encargado de dar el pistoletazo de salida a las fiestas de este 2026.

Curiosamente, el de los cantantes es uno de los gremios menos explorados para este cometido, el de tener el honor de pregonar los días grandes de Alicante. Antes que Funzo, lo hicieron muchos artistas, pero un solo vocalista: Juanra Arnáiz, del grupo Guaraná.

Historia del pregón

Tras la primera bienvenida a la Fiesta, el acto lo protagonizaron los alcaldes durante una década, con la excepción de 1948, cuando el discurso lo pronunció José Rico de Estasen, periodista y escritor. En aquellos años, el regidor Francisco Alberola dio inicio a la semana grande de la ciudad hasta en seis ocasiones, siendo el que más veces ha ostentado el cargo de pregonero. Él fue también el que, en 1950, lo pronunció por primera vez desde el balcón del Ayuntamiento.

Le siguieron otros presidentes de la Gestora (Gastón Castelló en 1960 y Tomás Valcárcel un año después), el actor Alberto Closas en 1968, y varios representantes políticos de fuera de Alicante: del alcalde de Benidorm y director general de Promoción Turística, Pedro Zaragoza, en 1971; al gobernador civil de Valencia, Enrique Oltra, en 1973; además del alcalde de Madrid en 1975, Miguel Ángel García Lomas.

Crispación política

Durante la Transición y sus años posteriores, el cargo fue copado de nuevo por la clase política, convirtiéndose en una etapa de pregones controvertidos, en los que eran habituales los abucheos e incluso llegaron a producirse lanzamientos de huevos.

Entre el 1980 y el 1988 abrieron las Hogueras personajes como Luis Romero Navarro, secretario general del Gobierno Civil; Antonio García Miralles, presidente de las Cortes; Ciprià Císcar, conseller de Cultura; Vicente Valero, gobernador civil de Tarragona; Vicent Soler, conseller de Administración Pública; y Antonio Fernández Valenzuela, presidente de la Diputación de Alicante.

La década de los noventa estuvo marcada por el mundo de las letras. La abrió Asunción Valdés y, tras ella, lo hicieron el cronista de Alicante Enrique Cerdán Tato (1991); el dibujante "Peridis" (1992); el locutor Vicente Hipólito (1994); su colega José Ramón de la Morena (1995); y otros compañeros de profesión como José Luis Balbín (1996) o Luis del Val (1997).

En estos años también pronunció el pregón el famoso hostelero Lucio Blázquez (1998). Además, con la llegada de Andrés Llorens a la Gestora se desvinculó el acto del desfile del Ninot, que tradicionalmente tenía lugar antes o después del Pregón, cambiando por completo la identidad del acto.

Personalidades más allá de la "terreta"

El nuevo siglo se abrió con uno de los discursos más brillantes que se recuerdan, el de Sánchez Dragó en el 2000, que fue interrumpido por las ovaciones hasta en seis ocasiones.

Dos años más tarde estaba previsto que el honor recayera en el cineasta Luis García Berlanga, quien no pudo dirigirse a los alicantinos por el fallecimiento días antes de su hijo, quedando el pregón en manos de la Bellea del Foc de ese año, 2002, Maite Pérez Marco, la única hasta la fecha.

Se inició ahí un periodo en el que las miradas se posaron más en personalidades reconocidas fuera de la "terreta" que en nombres ligados al mundo de la Fiesta. Así, la ciudad aplaudió los discursos del entrenador de baloncesto Pedro Ferrándiz (2003); el actor José Luis López Vázquez (que acabó degustando un arroz alicantino) en 2005; el periodista Pedro Piqueras (2006); o el actor alicantino Alejandro Tous, que ostentó el cargo en pleno apogeo de la serie "Yo soy Bea" y que despertó auténtico fervor en las calles de la ciudad.

Les siguieron el torero José María Manzanares (único diestro hasta la fecha) en 2008; el artista de hogueras Remigio Soler, en 2009; el bailarín José Espadero, en 2011; y la actriz de Aquí no hay quien viva y La que se avecina Vanesa Romero, en 2012. Al año siguiente la sucedieron sus compañeros de reparto (y entonces, pareja) Antonia San Juan y Luis Miguel Seguí, en el primer pregón compartido de la historia.

La pandemia y la vuelta de la Fiesta

Tras la gimnasta Alejandra Quereda (2017); la ingeniera de telecomunicaciones Nuria Oliver (2018) y la directora general del Grupo Suez, Asunción Martínez, en 2019; llegó la pandemia. Con dos años de parón, el acto lo retomó en 2022 el "triunvirato" formado por Pedro Espadero, Chiqui Sánchez y María José Sicuter: un artista de hogueras, una barraquera y una foguerera, devolviendo así el honor al mundo de la Fiesta.

Por último, Encarnita Pascual, foguerera y viuda del histórico José María Lorente; y Sergio Gómez, artista de hogueras, pronunciaron los dos últimos pregones desde el balcón del Ayuntamiento. Tras el aclamado discurso del diseñador Rubén Hernández, el pasado año, este viernes será el turno del joven Funzo, que pasará a engrosar una ya larga lista de históricas intervenciones.