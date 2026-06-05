Descubre las 20 curiosidades en la historia de las Hogueras de Alicante

Desde su creación en 1928, las Hogueras de Alicante han evolucionado de forma continua hasta convertirse en las fiestas que son hoy en día. Han pasado 98 años en los que normativas, protocolos, iniciativas y la introducción de nuevos actos se han ido adaptando a las necesidades que marcaba la sociedad y el mundo de la fiesta de les Fogueres de Sant Joan.

Os contamos algunos de los hitos más importantes y curiosos de las Hogueras a lo largo de su historia.

La denominación original de las fiestas de las Hogueras de Alicante hasta el año 1980 fue: Fogueres de Sant Chuan. A partir de esa fecha comenzaron a denominarse oficialmente Fogueres de Sant Joan .

A partir de esa fecha comenzaron a denominarse oficialmente . El nombre de Bellesa del Foc fue una propuesta del presidente de la Comisión Gestora José Ferrándiz Torremocha, quien descartó una propuesta para que se llamara Miss Foguera .

fue una propuesta del presidente de la Comisión Gestora José Ferrándiz Torremocha, quien descartó una propuesta para que se llamara . La elección de la primera Bellea del Foc fue en 1932 y contó con 9 candidatas. Amparito Quereda fue escogida como primera Bellesa del Foc y las 8 mujeres no elegidas fueron doncellas de honor.

y contó con 9 candidatas. fue escogida como primera Bellesa del Foc y las 8 mujeres no elegidas fueron doncellas de honor. En 1933 se constituyó en la ciudad de Orán una comisión fogueril auspiciada por el alicantino Carlos Ramos. La ciudad de Argel también plantó una hoguera en el año 1935 .

se constituyó en la ciudad de una auspiciada por el alicantino Carlos Ramos. La ciudad de también plantó una hoguera en el año . La elección de la Bellesa del Foc de 1942, que se celebró en el Teatro Principal de Alicante, se tuvo que repetir en una segunda sesión de noche dada la gran afluencia de público.

Traca en la Plaza del Mar, junio 1986.

La primera Bellesa del Foc infantil fue elegida en 1945 , siendo elegida la niña Dalila Compañ Poveda de la Comisión Infantil de la calle Belando en una votación que tuvo lugar en el cine Rialto.

, siendo elegida la niña de la Comisión Infantil de la calle Belando en una votación que tuvo lugar en el cine Rialto. El 23 de junio de 1956 se celebra el primer desfile Folklórico de la provincia , origen del actual desfile Internacional. Por su parte, en 1961 tuvo lugar el primer desfile del Coso Multicolor.

, origen del actual desfile Internacional. Por su parte, en 1961 tuvo lugar el primer desfile del Coso Multicolor. Durante el periodo 1959 - 1961 , el título de Bellesa del Foc pasó a denominarse Reina del Foc . En 1961 se recupera la Bellesa del Foc infantil tras celebrarse sólo en 1945 y 1946.

, el título de Bellesa del Foc pasó a denominarse . En 1961 se recupera la Bellesa del Foc infantil tras celebrarse sólo en 1945 y 1946. En el año 1959, la designación de la Bellesa del Foc pasa a hacerla directamente el alcalde , siendo comunicados los nombramientos por un guardia motorizado que se desplaza a los domicilios.

, siendo comunicados los nombramientos por un guardia motorizado que se desplaza a los domicilios. Desde 1961 es obligatorio el uso, en los actos oficiales, del traje de novia alicantina por las Bellezas. La iluminación de las calles comienza a popularizarse en 1963 en diferentes distritos.

La indumentaria de las Hogueras / Perfecto Arjones

El traje de novia alicantina es expuesto en la Feria Internacional de Nueva York de 1964 .

es expuesto en la . El 20 de febrero de 1965 Les Fogueres de Sant Joan son declaradas Fiestas de Interés Turístico Nacional .

Les Fogueres de Sant Joan son declaradas . En el año 1965 vuelven a ser los presidentes de las hogueras y las autoridades los que eligen a la Bellesa del Foc. Ese mismo año en la isla de Tabarca se planta una hoguera .

. En dos ocasiones (1969 y 1993) la elección de la Bellesa del Foc se celebra fuera de Alicante. En 1969 en la sala de fiestas de El Gallo Rojo en El Campello ; y en 1993 en IFA .

la elección de la Bellesa del Foc se celebra fuera de Alicante. En 1969 en la sala de fiestas de ; y en 1993 en . En diciembre de 1981 se inaugura el Museu de Les Fogueres en el Castillo de Santa Bárbara. En 2003 se instaura la actual Casa de la Festa y el Museo de Hogueras en la Rambla de Méndez Núñez.

se inaugura el en el Castillo de Santa Bárbara. En se instaura la actual en la Rambla de Méndez Núñez. En octubre de 1983, Les Fogueres de Sant Joan son declaradas Fiestas de Interés Turístico Internacional. En la actualidad, las fiestas también son Bien de Interés Cultural Inmaterial.

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Plantà de la hoguera Ciudad de Asis, junio 1968