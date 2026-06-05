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Descubre las 20 curiosidades en la historia de las Hogueras de Alicante

Las Hogueras de San Juan que se celebran en Alicante han evolucionado de forma continua, os contamos algunos de los hitos más importantes y curiosos

Entrega de premios en la Explanada, junio 1970

Entrega de premios en la Explanada, junio 1970

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Víctor M. Romero

Fotos Perfecto Arjones

Desde su creación en 1928, las Hogueras de Alicante han evolucionado de forma continua hasta convertirse en las fiestas que son hoy en día. Han pasado 98 años en los que normativas, protocolos, iniciativas y la introducción de nuevos actos se han ido adaptando a las necesidades que marcaba la sociedad y el mundo de la fiesta de les Fogueres de Sant Joan.

Os contamos algunos de los hitos más importantes y curiosos de las Hogueras a lo largo de su historia.

  • La denominación original de las fiestas de las Hogueras de Alicante hasta el año 1980 fue: Fogueres de Sant Chuan. A partir de esa fecha comenzaron a denominarse oficialmente Fogueres de Sant Joan.
  • El nombre de Bellesa del Foc fue una propuesta del presidente de la Comisión Gestora José Ferrándiz Torremocha, quien descartó una propuesta para que se llamara Miss Foguera.
  • La elección de la primera Bellea del Foc fue en 1932 y contó con 9 candidatas. Amparito Quereda fue escogida como primera Bellesa del Foc y las 8 mujeres no elegidas fueron doncellas de honor.
  • En 1933 se constituyó en la ciudad de Orán una comisión fogueril auspiciada por el alicantino Carlos Ramos. La ciudad de Argel también plantó una hoguera en el año 1935.
  • La elección de la Bellesa del Foc de 1942, que se celebró en el Teatro Principal de Alicante, se tuvo que repetir en una segunda sesión de noche dada la gran afluencia de público.
Descubre las 20 curiosidades en la historia de las Hogueras

Traca en la Plaza del Mar, junio 1986.

  • La primera Bellesa del Foc infantil fue elegida en 1945, siendo elegida la niña Dalila Compañ Poveda de la Comisión Infantil de la calle Belando en una votación que tuvo lugar en el cine Rialto.
  • El 23 de junio de 1956 se celebra el primer desfile Folklórico de la provincia, origen del actual desfile Internacional. Por su parte, en 1961 tuvo lugar el primer desfile del Coso Multicolor.
  • Durante el periodo 1959 - 1961, el título de Bellesa del Foc pasó a denominarse Reina del Foc. En 1961 se recupera la Bellesa del Foc infantil tras celebrarse sólo en 1945 y 1946.
  • En el año 1959, la designación de la Bellesa del Foc pasa a hacerla directamente el alcalde, siendo comunicados los nombramientos por un guardia motorizado que se desplaza a los domicilios.
  • Desde 1961 es obligatorio el uso, en los actos oficiales, del traje de novia alicantina por las Bellezas. La iluminación de las calles comienza a popularizarse en 1963 en diferentes distritos.
Así eran las novias alicantinas hace 40 años

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La indumentaria de las Hogueras / Perfecto Arjones

  • El traje de novia alicantina es expuesto en la Feria Internacional de Nueva York de 1964.
  • El 20 de febrero de 1965 Les Fogueres de Sant Joan son declaradas Fiestas de Interés Turístico Nacional.
  • En el año 1965 vuelven a ser los presidentes de las hogueras y las autoridades los que eligen a la Bellesa del Foc. Ese mismo año en la isla de Tabarca se planta una hoguera.
  • En dos ocasiones (1969 y 1993) la elección de la Bellesa del Foc se celebra fuera de Alicante. En 1969 en la sala de fiestas de El Gallo Rojo en El Campello; y en 1993 en IFA.
  • En diciembre de 1981 se inaugura el Museu de Les Fogueres en el Castillo de Santa Bárbara. En 2003 se instaura la actual Casa de la Festa y el Museo de Hogueras en la Rambla de Méndez Núñez.
  • En octubre de 1983, Les Fogueres de Sant Joan son declaradas Fiestas de Interés Turístico Internacional. En la actualidad, las fiestas también son Bien de Interés Cultural Inmaterial.

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Plantà de la hoguera Ciudad de Asis, junio 1968

  • El primer certamen de paellas tiene lugar en el Castillo de San Fernando en 1986, un acto que sigue celebrándose hoy en día. En 1987 se pone en marcha los concursos de play-back.
  • Madrid fue la primera ciudad en albergar las «Convivencias» en 1988. Desde entonces, este evento ha tenido lugar por toda la geografía española y algunas ciudades de Europa.
  • Desde 1931 se dispara la Palmera desde el monte Benacantil antes de la Cremá. En 1988 se instaura el concurso de mascletás, que actualmente se disparan en la Plaza de los Luceros.
  • El pasodoble Les Fogueres de San Chuan, compuesto por Luis Torregrosa, se declaró himno oficial de la Fiesta en el verano de 1995 con la aprobación de un nuevo Reglamento de Hogueras.
  • Después de 71 años desde su creación en 1928, Les Fogueres de Sant Joan fueron reconocidas como fiestas oficiales de la ciudad por el Ayuntamiento de Alicante en 1999.

Hogueras de Alicante 2026

En INFORMACIÓN puedes consultar toda la actualidad de las Hogueras de Alicante 2026:

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