Hermanos Sirvent volverá a encender la Cremà de las Hogueras Oficiales de 2026

La Cremà de las Hogueras Oficiales de Alicante 2026 volverá a estar en manos de una saga estrechamente ligada a uno de los momentos más simbólicos de las fiestas. La pirotecnia Hermanos Sirvent será la encargada de prender fuego a los monumentos oficiales que ocuparán la plaza del Ayuntamiento este mes de junio, manteniendo así una tradición que se ha prolongado durante más de una década y media.

El anuncio ha sido realizado por los propios artistas de las Hogueras Oficiales, Pedro Espadero y Sergio Gómez, quienes volverán a plantar los monumentos adulto e infantil en el corazón de la ciudad. A través de sus redes sociales confirmaron que la empresa alicantina será la responsable de poner el broche final a sus creaciones cuando llegue la noche del 24 de junio.

La elección de Hermanos Sirvent supone dar continuidad a una relación que se ha convertido en habitual dentro de las fiestas oficiales. Pedro Luis Sirvent llegó a participar en la cremà de más de 16 Hogueras Oficiales diseñadas por Pedro Espadero, una colaboración que ahora mantienen sus hijos. De esta manera, la empresa afrontará por segundo año consecutivo esta responsabilidad tras recoger el testigo familiar y seguir vinculada a uno de los actos más esperados de las Hogueras.

Undécimo año juntos en la plaza

La próxima edición también marcará un nuevo hito para Pedro Espadero y Sergio Gómez, que alcanzarán su undécima plantà consecutiva como equipo creativo de las Hogueras Oficiales. Ambos lograron nuevamente el encargo tras imponerse en el concurso convocado para elegir los monumentos que representarán a la ciudad.

Espadero plantará "Singulares", una propuesta que recorrerá algunas de las tradiciones y celebraciones más representativas de Alicante y su provincia. El monumento incluirá referencias a fiestas como San Antón, el Raval Roig, Tabarca o las Cruces de Mayo de Santa Cruz, además de guiños a los Enfarinats de Ibi o la Noche de los Cirios de Busot. Entre sus principales novedades destaca un remate de cerca de 17 metros de envergadura dispuesto de forma horizontal, una solución poco habitual en la Hoguera Oficial.

Por su parte, Sergio Gómez volverá a firmar la Hoguera Oficial Infantil con "Equilibri", una propuesta inspirada en el mundo del circo y los equilibristas para reflexionar sobre los desafíos de la sociedad actual. El monumento, de tres metros de altura, abordará conceptos como el equilibrio social, económico y medioambiental a través de una composición dinámica y colorista. La obra contará con alrededor de 40 ninots y tendrá como elemento central una gran figura femenina que buscará renovar la imagen del remate infantil después de más de una década de presencia continuada en la plaza del Ayuntamiento.