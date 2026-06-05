Las hogueras de Especial, una a una: Carolinas Altas busca el "clímax" a ritmo de música

Todo comienza con una idea, un pensamiento que toma forma entre acordes, emociones y horas de trabajo hasta convertirse en una obra capaz de conmover. Ese mismo viaje, el que recorre una composición musical desde su nacimiento hasta el instante en que estalla ante el público, es el que propone este año Carolinas Altas con "Clímax", la hoguera con la que la comisión competirá en la categoría Especial.

La música se convierte así en la gran protagonista del monumento obra de Luis Espinosa, una obra de 14 metros de altura que invita al espectador a ascender por un recorrido cargado de simbolismo. Un viaje que habla de creación, esfuerzo, pasión y transformación, conceptos que conectan tanto con el arte musical como con el propio ciclo de las Hogueras. Porque el clímax, lejos de representar un final, simboliza ese instante de máxima intensidad que precede a un nuevo comienzo.

Tras lograr la octava posición en Especial el pasado ejercicio con "Primum non nocere", Carolinas Altas mantiene su apuesta por la máxima categoría con un presupuesto de 90.000 euros y un cambio de artista que supone también una renovación conceptual. La comisión deposita su confianza en Luis Espinosa para levantar una hoguera que busca diferenciarse por su carácter visual y didáctico.

Vamos a hablar de todos los pasos de la música desde que nace hasta que acaba, desde que se compone hasta ese subidón en el que la gente disfruta de ella Luis Espinosa — Artista

El camino hacia el clímax

Pero lo más importante para comprender el monumento es detenerse en su lema, el "clímax" es el momento de mayor intensidad emocional y sensorial dentro de una obra artística. A partir de esa idea, la hoguera desarrolla un relato dividido en cuatro fases: el despertar, el ascenso, el estallido y la purificación.

La base del monumento representa el nacimiento de la idea con una gran cabeza pensante, coronada por un reloj y acompañada por dos manos que sostienen el planeta Tierra, que simboliza ese instante en el que todo comienza. Desde ella emerge una gran escalera formada por teclas de piano que conduce al visitante hacia las siguientes etapas del proceso. "Vemos al principio una cabeza en la base que es la cabeza pensante, la que le da vueltas al coco", explica Espinosa. A partir de ahí, la composición crece mediante músicos, bailarinas, instrumentos y partituras que representan el desarrollo de esa idea inicial.

Boceto de la hoguera / INFORMACIÓN

El ascenso simboliza el esfuerzo necesario para alcanzar una meta, es el trabajo constante, la entrega y el proceso creativo. En la hoguera, ese recorrido está acompañado por figuras femeninas que actúan como embajadoras de la música y guían al espectador por las diferentes escenas. "Vamos a hablar de todos los pasos de la música desde que nace hasta que acaba, desde que se compone hasta ese subidón en el que la gente disfruta de ella", señala el artista.

El remate representa precisamente ese instante de explosión emocional donde una gran cantante, acompañada por músicos e instrumentos, encarna el momento en el que la obra llega al público y provoca emociones. "Representan lo que ha pensado la cabeza y será el momento de clímax en el que la gente disfrute de la música", resume Espinosa.

La música es una de las partes más importantes de las Hogueras, las bandas, la dolçaina o la música tradicional forman parte de nuestra identidad Juan Gabriel Rodríguez — Presidente

Un paralelismo con las Hogueras

El mensaje del monumento también puede trasladarse a la propia Fiesta. Del mismo modo que una composición musical atraviesa distintas etapas hasta alcanzar su plenitud, las Hogueras nacen de un boceto, crecen durante meses de trabajo y alcanzan su máxima expresión durante junio antes de transformarse en cenizas.

Para el presidente de la comisión, Juan Gabriel Rodríguez, la temática elegida conecta además con una de las esencias de la Fiesta. "La música es una de las partes más importantes de las Hogueras, las bandas, la dolçaina o la música tradicional forman parte de nuestra identidad", destaca Rodríguez.

La ilusión en Carolinas Altas es máxima y las visitas al taller han servido para confirmar el potencial de una propuesta que todavía guarda alguna sorpresa para la plantà. Ahora solo queda esperar a que llegue el 20 de junio, será entonces cuando ese despertar musical que comenzó como una idea alcance, por fin, su esperado clímax.