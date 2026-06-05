Un informe sobre la fuente de Luceros encargado por Barcala concluye que las mascletás no dañan el monumento

En plena batalla judicial para determinar si las mascletás de Hogueras deben salir de la plaza de los Luceros, el gobierno de Luis Barcala ha encargado un nuevo informe técnico sobre el estado de conservación de la fuente. El documento, elaborado por el arquitecto Jaime Giner (autor del proyecto de la última restauración), concluye que el monumento se encuentra en buen estado y que los disparos pirotécnicos no perjudican su conservación.

El informe, titulado "Estudio sobre el estado general de la Fuente de Levante situada en la Plaza de los Luceros de Alicante", se encargó al profesional mediante un contrato menor por un importe de 9.680 euros el pasado mes de abril y fue entregado al Ayuntamiento a principios de mayo. En él, según ha podido saber INFORMACIÓN, se revisa la situación actual del conjunto escultórico, la incidencia de las mascletás sobre las piezas, las distintas actuaciones de rehabilitación acometidas y las conclusiones de otros expedientes redactados al respecto, tanto por encargo del Consistorio como por otros organismos.

Revisiones periódicas

Entre las conclusiones del estudio, Jaime Giner destaca que el estado general de conservación de la fuente es bueno, por lo que únicamente necesita labores de limpieza y mantenimiento. Eso sí, recomienda revisiones periódicas. En cuanto al actual estado de "fisuración", descarta que sea atribuible a los disparos de mascletás durante las Hogueras ya que viene produciéndose desde "décadas" antes de que el concurso pirotécnico se celebrase en la plaza, a donde llegó en 1990 y desde donde se lanza de manera ininterrumpida desde 1993.

Tras analizar el monumento, el arquitecto aprecia que su proceso de degradación continúa por su exposición a la intemperie y por el propio paso del tiempo, además de por su uso como fuente, lo que facilita la aparición de algas y humedades que contribuyen al deterioro. No obstante, sostiene que no se ha determinado ningún daño que pueda considerarse causado por los efectos de la pólvora.

Antecedentes

El documento, de gran extensión dado el número de imágenes y referencias que incorpora, también realiza un repaso por la historia de la fuente, desde su construcción en 1930, de la mano del escultor Daniel Bañuls.

En este sentido, recuerda que ya en 1965 se llevó a cabo la primera reparación, a cargo del entonces arquitecto municipal Miguel López. Tras ello, la siguiente actuación de restauración fue en 2002, por parte del también arquitecto Màrius Bevià. Posteriormente, entre 2006 y 2007, debido a la construcción de la estación del TRAM, la fuente tuvo que ser desmontada, restaurada y vuelta a armar.

Una década más tarde, en 2019, se produjo un acto vandálico contra las esculturas a golpe de martillo, lo que unido a la falta de mantenimiento desde la última actuación motivó la necesidad de otra restauración, encargada al propio Jaime Giner, autor del citado informe. Dichas obras se iniciaron en junio de 2021 y finalizaron en diciembre del mismo año, siendo la última reparación de las esculturas de Bañuls.

Juicio "en pausa"

El informe llega en mitad del enfrentamiento judicial entre el Ayuntamiento y Salvem el Nostre Patrimoni por los disparos pirotécnicos, justo después de que un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante haya acordado suspender el procedimiento abierto sobre las mascletás en la plaza de Luceros hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) resuelva el recurso de apelación relacionado con un caso previo.

La decisión, recogida en un auto fechado el 8 de mayo de 2026 al que tuvo acceso INFORMACIÓN, mantiene en suspenso cualquier resolución definitiva sobre la continuidad de los disparos pirotécnicos mientras se resuelve la llamada cuestión prejudicial. Como consecuencia, también queda suspendida la vista prevista para el 26 de mayo de 2026.

Las mascletás regresarán a Luceros, como en los últimos años, el próximo 18 de junio, con un disparo fuera de concurso a cargo de Fuegos Artificiales del Mediterráneo. El viernes se iniciará el concurso con Pirotecnia Crespo (Alzira), seguida de Pirotecnia Turis (Turis), Fuegos Artificiales del Mediterráneo (Vilamarxant), Pirotecnia Pibierzo (León), Hermanos Ferrández (Beniel) y Pirotecnia de Alta Palancia (Altura), encargada del disparo el día de San Juan.