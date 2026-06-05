Una mascletà “clásica” para hacer boca antes de Hogueras en la avenida de Unicef de Alicante

Un disparo de seis minutos con cincuenta kilos de contenido neto de explosivos. Este domingo tendrá lugar la penúltima mascletà del ciclo Pólvora tot l'any, que empezó en octubre y culminará el siguiente sábado en la plaza Agatángelo Soler tras haber celebrado mascletás en diversos barrios de Alicante a lo largo del año.

Antes, este domingo 7 de junio la pirotecnia Alto Palancia, con sede en Altura, Castellón, hará vibrar a los presentes en la avenida de Unicef, en San Nicolás de Bari, con un espectáculo pirotécnico “clásico”, según define Paco Sancho, gerente de la pirotecnia.

Sancho explica que el disparo “empezará con disparos aéreos, sirenas, chicharras, trueno de aviso y humo de color”, y habrá “cinco retenciones terrestres con acompañamiento aéreo” y “terremoto de tres fases, bombardeo aéreo, digital terrestre y un golpe de trueno de aviso que dará paso al cierre”.

Una mascletà “marca de la casa” y que servirá como aperitivo a las de los días grandes de Hogueras, en Luceros, entre el viernes 19 de junio y el miércoles 24. Esta última, la del día de San Juan, cerrará el ciclo de mascletás de estas Hogueras y se encargará de dispararla la propia pirotecnia de Alto Palancia.

La misma empresa será la responsable del castillo de fuegos artificiales del 28 de junio, dentro del concurso que tendrá lugar con disparos nocturnos desde el jueves 25 hasta el lunes 29 del mismo mes. En la pirotecnia esperan “una gran acogida a su disparo” y que “la gente la reciba con emoción”, ya que “hay ganas de mascletà en Alicante”, asegura Paco Sancho.

Posteriormente, el ciclo Pólvora tot l'any hará parada el sábado 13 de junio en la plaza del Alcalde Agatángelo Soler, en Gran Vía y a cargo de la pirotecnia Ferrández; y el miércoles 17 de junio tendrá lugar un nuevo disparo frente a la fachada de El Corte Inglés, visible desde la plaza de la Estrella y avenidas adyacentes, a cargo de la pirotecnia Mediterráneo.