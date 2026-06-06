De 1928 a 2026: viaje en el tiempo por las Hogueras

De tradición ancestral a símbolo de una ciudad. La primera edición de las Hogueras supuso en 1928 el nacimiento de una tradición que, desde sus inicios hasta la actualidad, ha tenido un gran impacto sobre la ciudad, sus costumbres e idiosincrasia.

A través de los 98 años que separan la primera de la actual edición de Hogueras, son muchos los acontecimientos y novedades que se han ido incorporando a la Fiesta Oficial de Alicante. A lo largo de la historia de la fiesta, la ciudad no solo ha tenido que evolucionar, sino que también ha tenido que hacerle cara a episodios como la Guerra Civil española, la posguerra o la pandemia del coronavirus.

Pero, aunque, momentáneamente estos sucesos supusieron la suspensión de la festividad, la sociedad alicantina siempre termina sobreponiéndose a los acontecimientos para volver a disfrutar de su fiesta con normalidad. Y la normalidad para los alicantinos es sentir cada mes de junio el olor a pólvora y descubrir el arte efímero de sus monumentos. Como se hará a partir del próximo 20 de junio y como se ha estado haciendo a lo largo de casi un siglo.

Inicio y atisbo de fin

Los inicios de Hogueras se sitúan en 1928, fecha en la que tuvo lugar la primera reunión sobre el proyecto de fiesta de unas primigenias Hogueras. El encuentro sucedió entre el alcalde de Alicante, Julio Suárez Llanos, y el presidente de Alicante Atracción, José María Py y Miguel Llopis. Días después, se celebraría la primera reunión con las comisiones de hogueras interesadas, que fueron Plaza Reina Victoria, Avenida de Méndez Núñez, Benalúa, Alfonso el Sabio, Carolinas, Pérez Galdós, Plaza Chapí y Plaza Isabel II. Siendo esta última la que organizaría el primer acto de la historia de Hogueras.

Ambiente en el desfile del Foc en 1968. / Perfecto Arjones

La Plaza de Isabel II - Gabriel Miró, en la actualidad- dio el primer paso hacia la celebración de la primera edición de Hogueras, organizando un pasacalle con una banda de música y petardos para recaudar fondos. Ese año, empezadas las fiestas, sería la hoguera de Benalúa bajo el título «Parada y fonda», la que ganaría el primer premio: banderín y mil pesetas. Fueron un total de nueve las hogueras oficiales y cuatro no oficiales las que se plantaron el primer año de la fiesta.

En 1929, con la creación de la «Comisión Gestora de Les Fogueres de San Chuan», presidida por José María Py y Ramírez de Cartagena, esta celebración cogió impulso y en los siguientes años se estrenaría su pasodoble, se autorizaría el primer reglamento, se plantaría la primera barraca y se celebraría por primera vez el acto de elección de la Bellea del Foc. En esta iniciativa del periodista Mario Guillén Salaya, y organizada por la Comisión Gestora de las Hogueras de San Juan, Amparito Quereda resultó elegida primera Bellea del Foc, nombrando «doncellas de honor» a las ocho participantes restantes.

En los siguientes años también se iniciaría la tradición del disparo de la primera palmera de fuegos artificiales para dar inicio a la «Cremà», y ciudades como Madrid o Argel empezarían a hacerse eco de la celebración alicantina plantando en sus ciudades una hoguera. Inicios de tradiciones y del disfrute de la fiesta que auguraban un fructífero porvenir. Pero en 1936 estalla la guerra y este suceso cambia el rumbo de la vida de los alicantinos.

Recuperando el ritmo

En sus 98 años de historia, las Hogueras de Alicante solo han sido suspendidas en dos periodos, correspondiendo el primero de ellos a 1937 y 1938. Tras dos años de suspensión debido al estallido de la Guerra Civil, en 1939 se tuvo intención de retomar la festividad, pero, debido al corto plazo de tiempo que había transcurrido desde el final de la Guerra Civil y las Hogueras de ese año, solo se podría plantar un monumento: «La fuga». Esta hoguera fue obra del artista Francisco Muñoz Gosálbez que la realizaría en un tiempo récord de 15 días. No fue hasta 1940, cuando la fiesta recuperaría su actividad normal llegándose a plantar 21 hogueras ese año.

El artista alicantino Pedro Soriano en su taller, en 1973. / Perfecto Arjones

Una vez recuperado el ritmo y la afluencia de la fiesta, en 1941 se realizaría la primera ofrenda a la Virgen del Remedio. Dando comienzo a una tradición que hoy en día constituye uno de los momentos más emotivos de Hogueras. En este periodo también se llevaría a cabo el primer pregón de hogueras, desde los balcones del Ayuntamiento, a cargo del alcalde de Alicante Francisco Alberola Such, y en 1956 se realizaría la inauguración de la Casa del Foguerer, que tuvo lugar en la calle Pascual Pérez junto a la Comisaría de Policía, y que tuvo a Paco Hernández como pregonero quién, a lomos de un pollino y vestido de zaragüell, cumplió con su labor.

A lo largo de la historia de Hogueras, el símbolo de la Bellea del Foc ha tenido una gran acogida, siendo año tras año un cargo aclamado por todas las aspirantes que pueden ocuparlo. Como dato anecdótico, en 1959 se cambió el título de Bellea del Foc por el de Reina del Foc y las Belleas de distrito pasaron a llamarse festeras con la intención de evitar asociar el cargo o el proceso de elección a un concurso de belleza. Pero, el cambio tuvo escasa acogida, por lo que el cargo de Reina del Foc solamente se mantendría en 1959 y 1960, volviendo, después de estos dos años, a la denominación original.

Con la recuperación de la denominación Bellea del Foc, en un pleno de hogueras en el año 1961, bajo el mandato en la Comisión Gestora de Tomás Valcárcel, se tomaría el acuerdo de la obligatoriedad de que todas las bellezas y damas lucieran el traje de novia alicantina. Y diez años más tarde, ante la irregularidad en la vestimenta masculina, el pleno también fijaría obligatorio para los comisionados el traje de etiqueta del foguerer. Instaurándose así oficialmente la indumentaria de Hogueras tanto para hombres como para mujeres.

Poco a poco se iban consolida

Cuando las tradiciones que iban formando parte de la cultura de Hogueras y cada año era más la afluencia y el impacto de la fiesta. Tanto que, en 1968, Televisión Española retransmitiría en directo por primera vez la cremà de la Hoguera oficial de la Plaza del 18 de Julio.

Misa en la Concatedral de San Nicolás de Bari en el año 2021. / INFORMACIÓN

Unas fiestas de renombre

Con la llegada de la democracia, la fiesta se extiende a nuevas zonas de la ciudad, hasta llegar a 86 distritos en los últimos años, abre la participación y se proyecta a nivel nacional e internacional, consiguiendo en 1983 el título de Fiestas de Interés Turístico Internacional.

En el periodo que transcurre de 1980 al 2002, vuelve la estética modernista a los monumentos y surgen nuevas iniciativas como el Certamen de Hogueras Experimentales, siendo la propuesta ganadora «Así se expresa un pueblo» de Lino Bellot, que se plantaría en 1986 delante del Palacio Provincial. No obstante, si hay algo que caracteriza los 20 años que comprende este periodo, es la relevancia que consiguen las Hogueras, alcanzando el hito de ser consideradas en 1999 como Fiesta Oficial de Alicante.

Del 2000 a la actualidad, acontecimientos como el cambio del sistema de elección de las Belleas del Foc, así como la eliminación de las dos restricciones que hasta la fecha debían cumplir las candidatas a Bellea del Foc adulta y sus damas de honor –tener entre 19 y 26 años, no estar casadas ni tener cargas familiares– han ido surgiendo para adaptar las fiestas a la sociedad actual.

Pero sin duda, un suceso que impactaría en la historia reciente de Hogueras sería la cancelación de la fiesta en 2020 y 2021 a causa de la pandemia. Desde la Guerra Civil española, Alicante no recordaba lo que era vivir un año sin ver sus calles llenas de vida, arte, pólvora y luz. Pero en 2020 y 2021 hubo que poner en pausa el devenir de la celebración, que en 2022 volvería con más fuerza que nunca, para poder seguir escribiendo la historia de Hogueras durante, al menos, un siglo más.

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