Cortes de tráfico en Alicante desde hoy por las Hogueras de Alicante: calles cerradas por el desfile del Ninot y cambios en el autobús
Las incidencias afectarán a 16 líneas de bus que deberán cambiar su recorrido este sábado
Llega el mes de junio, el mes de las Hogueras de Alicante. Los alicantinos ya se preparan para vivir los días festivos más importantes de la ciudad, cuando los monumentos se alcen sobre las calles y el olor a pólvora de las mascletás y la música llenen cada rincón.
Con la llegada de los días grandes de la Fiesta también comienzan los habituales cortes de tráfico en la ciudad. Este sábado 6 de junio, se celebrará el desfile del Ninot, lo que conllevará diferentes alternativas para circular por el centro de Alicante, tanto con vehículos personales como transporte público.
Cortes de tráfico el sábado, 6 de junio en Alicante
El desfile del Ninot comenzará a las 18.30 horas pero los cortes de tráfico comenzarán en algunas calles ya por la mañana. La Av. Alfonso X El Sabio, la Rambla de Méndez Núñez, la calle Rafael Altamira y la plaza del Ayuntamiento tendrán prohibido el acceso puntual de vehículos de 08.00 a 19.30 horas. El corte en la Plaza de los Luceros será a partir de las 16.00 horas.
A partir de esta hora y hasta las 22.00 también habrán cortes de tráfico en Av. General Marvá, entre plaza de los Luceros y Av. Benito Pérez Galdós, Av. Federico Soto, y Av. Estación, entre calles Tucumán y General O'Donnell. Otras vías con cortes de tráfico serán la Av. Jaime II, sentido Av. Alfonso X El Sabio, la calle Calderón de la Barca desde la calle Vicente Inglada y la Rambla de Méndez Núñez en intersección con calle San Fernando.
También habrá precortes de tráfico en la avenida de la Estación desde Av. Salamanca y en la Plaza de España con calles Alcalde Alfonso Rojas, Pintor Murillo y Padre Mariana.
El carril próximo a la playa del Postiguet estará ocupado de 19.30 a 01.00 horas.
Prohibición de aparcamiento en Alicante
La prohibición de estacionamiento en la Plaza de los Luceros, Av. Alfonso X El Sabio, Rambla de Méndez Núñez, Rafael Altamira y plaza del Ayuntamiento, estará en vigor de 16.00 a 23.59 horas, mientras que en la calle San Fernando, entre calles Alberola Romero y María Josefa Ágreda y Muñoz, será a partir de las 14.00 horas.
Cambios en 16 líneas de autobús el sábado
Vectalia ha informado sobre el cambio que sufrirán 16 líneas de autobús el próximo sábado desde las 15.00 horas y hasta el final del servicio. Igualmente, se adjunta el mapa donde aparecen marcadas las paradas habituales y provisionales y las cabeceras, también habituales y provisionales.
- Líneas 1 , 3, 6, 9 y 24: circularán por Av. de Salamanca, calle Benito Pérez Galdós en ambos sentidos.
- Líneas 2, 12, 21 y 22: circularán por Mártires de la Libertad, Av. Dr. Gadea en ambos sentidos.
- Líneas 8, 10, 13: finalizan trayecto en calle Calderón de la Barca e inician en calle San Vicente.
- Líneas 5 y 27: trasladan su cabecera a Av. Maisonnave 2-6, Calvo Sotelo.
- Línea 23 en sentido Mutxamel: circularán por Av. Dr. Gadea, Mártires de la Libertad y Av. Denia.
- Línea C-6 sentido Aeropuerto:, circula por calle Benito Pérez Galdós, Av. Salamanca.
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