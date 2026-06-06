Un 'Senyor pirotécnic, pot començar la Mascletà', la puesta de la iluminación especial por la ciudad o un artista llevando piezas en camiones a sus distritos, son algunas señales de que Alicante se viste de fiesta para recibir a las Hogueras 2026.

A partir del 18 de junio, la ciudad se llena de color, madera y corcho creando estampas únicas en cada rincón con monumentos que presidirán cada calle hasta que ardan en la Nit de la Cremà del 24 de junio.

¿Cuántas hogueras hay en Alicante en 2026?

Este año hay novedades y en la ciudad de Alicante se plantarán 92 hogueras distribuidas por los distintos barrios, además de las dos hogueras Oficiales que se verán en la próxima semana en la plaza del Ayuntamiento. La comisión de La Albufereta plantará por primera vez en su ubicación y aumentará, de nuevo, el número de obras en las calles, dejando atrás las 91 del año anterior.

El ciclo del fuego está a punto de comenzar y los monumentos, con temática diferente cada año, esperan alzarse al cielo con el trabajo de los artistas y sus equipos que ya se preparan para rematar el esfuerzo de muchos meses atrás.

Categorías de las Hogueras de Alicante

Las hogueras de Alicante se dividen en varias categorías. Son las siguientes:

Categoría Especial. 12 hogueras: Florida Portazgo, Sagrada Familia, Carolinas Altas, Sèneca-Autobusos, Diputació-Renfe, Polígono de San Blas, La Ceràmica, Florida-Plaza La Viña, Baver-Els Antigons, Port d'Alacant, Explanada y Calvo Sotelo.

Florida Portazgo, Sagrada Familia, Carolinas Altas, Sèneca-Autobusos, Diputació-Renfe, Polígono de San Blas, La Ceràmica, Florida-Plaza La Viña, Baver-Els Antigons, Port d'Alacant, Explanada y Calvo Sotelo. Primera Categoría. 10 hogueras: Foguerer-Carolinas, Ángeles - Felipe Bergé, Alfonso el Sabio, Mercado Central, Francisco Albert, Princesa Mercedes, La Condomina, Hernán Cortés, Parque Plaza Galicia y Sant Blai la Torreta.

Foguerer-Carolinas, Ángeles - Felipe Bergé, Alfonso el Sabio, Mercado Central, Francisco Albert, Princesa Mercedes, La Condomina, Hernán Cortés, Parque Plaza Galicia y Sant Blai la Torreta. Segunda Categoría . 11 hogueras: Carrer Sant Vicent, Benalúa, Óscar Esplá, Passeig de Gomiz, Plaza de Ruperto Chapí, Plaza de Santa María, Rambla de Méndez Núñez, José Ángel Guirao, Parque de las Avenidas, Sant Blai de Baix y Ciudad de Asís.

. Carrer Sant Vicent, Benalúa, Óscar Esplá, Passeig de Gomiz, Plaza de Ruperto Chapí, Plaza de Santa María, Rambla de Méndez Núñez, José Ángel Guirao, Parque de las Avenidas, Sant Blai de Baix y Ciudad de Asís. Tercera Categoría. 13 hogueras: Doctor Bergez - Carolinas, Calderón de la Barca - Plaza de España, San Antón Alto, San Antón Bajo, Santa Isabel, Avenida de Lóring - Estació, Barrio José Antonio, José María Py, Maisonnave, Don Bosco, Sant Blai de Dalt, Florida Sur y La Florida.

Doctor Bergez - Carolinas, Calderón de la Barca - Plaza de España, San Antón Alto, San Antón Bajo, Santa Isabel, Avenida de Lóring - Estació, Barrio José Antonio, José María Py, Maisonnave, Don Bosco, Sant Blai de Dalt, Florida Sur y La Florida. Cuarta Categoría. 15 hogueras: Bola de Oro, Pío XII, Altozano Sur, Benito Pérez Galdós, San Fernando, Avenida Costablanca - Entreplayas, Barrio Obrero, Bulevar del Pla - Garbinet, Gran Vía - Garbinet, Barri Sant Agustí, Rabassa, San Blas, Rabasa Polígono Industrial, Tómbola y Nou Babel.

Bola de Oro, Pío XII, Altozano Sur, Benito Pérez Galdós, San Fernando, Avenida Costablanca - Entreplayas, Barrio Obrero, Bulevar del Pla - Garbinet, Gran Vía - Garbinet, Barri Sant Agustí, Rabassa, San Blas, Rabasa Polígono Industrial, Tómbola y Nou Babel. Quinta Categoría. 15 hogueras: Pla Metal, Portuarios - Pla del Bon Repós, Altozano, Los Ángeles, Sant Nicolau de Bari i Benissaudet, Mercado Babel, Pla del Bon Repós - La Goteta, Plaza de Gabriel Miró, Santo Domingo - Plaza Tomás Valcárcel, Plaza del Mediterráneo, Via Parc Vistahermosa, Virgen del Remedio - Cruz, Virgen del Remedio - La Paz, Gran Vía Sur y L'Harmonia San Gabriel.

Pla Metal, Portuarios - Pla del Bon Repós, Altozano, Los Ángeles, Sant Nicolau de Bari i Benissaudet, Mercado Babel, Pla del Bon Repós - La Goteta, Plaza de Gabriel Miró, Santo Domingo - Plaza Tomás Valcárcel, Plaza del Mediterráneo, Via Parc Vistahermosa, Virgen del Remedio - Cruz, Virgen del Remedio - La Paz, Gran Vía Sur y L'Harmonia San Gabriel. Sexta Categoría. 12 hogueras: Carolines Baixes, Pla Hospital, Campoamor Nord - Plaça d'América, Nou Alacant, Campoamor, Nou Alipark, La Marina, Puente Villavieja, Alacant Golf, L'Albufereta, Remigio Soler y Polígono de Babel - Bernardo Pérez Sales.

Carolines Baixes, Pla Hospital, Campoamor Nord - Plaça d'América, Nou Alacant, Campoamor, Nou Alipark, La Marina, Puente Villavieja, Alacant Golf, L'Albufereta, Remigio Soler y Polígono de Babel - Bernardo Pérez Sales. Séptima Categoría. 4 hogueras: Monjas Santa Faz, Escritor Dámaso Alonso, Obra Social del Hogar y Plaza Lo Morant. Esta categoría cumple su segundo año de vida para "aliviar" las tensiones presupuestarias de las comisiones con menos recursos, según Federació. Esta opción se presentó el pasado ejercicio como una solución temporal ya que tendrán un máximo de dos años para "salir" de esta modalidad.

Exposicion del Ninot 2026 / Alex Domínguez

Categorías infantiles de las Hogueras de Alicante

De las hermanas mayores a las pequeñas. Estas son las hogueras infantiles divididas en sus categorías:

Categoría Especial. 9 hogueras: Foguerer - Carolinas, Sagrada Familia, Ángeles - Felipe Bergé, La Ceràmica, Mercado Central, Baver - Els Antigons, La Condomina, Diputació - Renfe y Florida Portazgo.

Primera Categoría. 12 hogueras: Carolinas Altas, Doctor Bergez - Carolinas, Santa Isabel, Francisco Albert, Explanada, Passeig de Gómiz, Port d'Alacant, Parque Plaza Galicia, Sèneca - Autobusos, Don Bosco, Sant Blai la Torreta y Tómbola.

Segunda Categoría. 12 hogueras: Benito Pérez Galdós, Avenida de Lóring - Estación, Plaza de Santa María, Rambla de Méndez Núñez, José Ángel Guirao, Parque de las Avenidas, Alfonso el Sabio, Hernán Cortés, Polígono de San Blas, Rabassa, Ciudad de Asís y La Florida.

Tercera Categoría. Tercera A. 10 hogueras: Pío XII, Pla Metal, Portuarios - Pla del Bon Repós, Calderón de la Barca - Plaza de España, San Antón Alto, San Fernando, Barrio José Antonio, Benalúa, Óscar Esplá y Avenida Costablanca - Entreplayas. Tercera B. 10 hogueras: Pla del Bon Repòs - La Goteta, Calvo Sotelo, José María Py, Maisonnave, Plaza de Gabriel Miró, San Blas, Sant Blai de Baix, Sant Blai de Dalt, Via Parc Vistahermosa y Florida - Plaza la Viña.

Cuarta Categoría. 16 hogueras: Bola de Oro, Altozano Sur, Campoamor Nord - Plaça d'América, Los Ángeles, Carrer Sant Vicent, San Antón Bajo, Princesa Mercedes, Plaza de Ruperto Chapí, Barrio Obrero, Bulevar del Pla - Garbinet, Gran Vía - Garbinet, Barri Sant Agustí, Santo Domingo - Plaza Tomás Valcárcel, Rabasa Polígono Industrial, Florida Sur y Nou Babel.

Quinta Categoría. 12 hogueras: Carolines Baixes, Altozano, Sant Nicolau de Bari i Benissaudet, Campoamor, Mercado Babel, Nou Alipark, Monjas Santa Faz, Remigio Soler, Plaza del Mediterráneo, Virgen del Remedio - La Cruz, Gran Vía Sur y L'Harmonia San Gabriel.

Sexta Categoría. 11 hogueras: Pla Hospital, Nou Alacant, La Marina, Puente Villavieja, Alacant Golf, L'Albufereta, Escritor Dámaso Alonso, Obra Social del Hogar, Plaza Lo Morant, Virgen del Remedio - La Paz y Polígono de Babel - Bernardo Pérez Sales.

Cómo visitar las hogueras de Alicante

Si quieres ver todas o alguna hoguera de la ciudad de Alicante podrás hacerlo entre el sábado, 21 de junio y la noche del 24 de junio, antes de la Cremà. Lo mejor para visitarlas es hacerlo a pie y/o usando el transporte público. Aquí tienes disponible toda la información sobre el TRAM de Alicante.