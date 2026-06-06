El Desfile del Ninot gana sátira sin perder color

El Desfile del Ninot abrirá este sábado uno de los grandes escaparates iniciales de las Hogueras de 2026. Un total de 92 hogueras y una treintena de barracas tomarán el recorrido oficial desde las 18.30 horas y durante unas cuatro horas, hasta alrededor de las 22.30, con disfraces, coreografías, ninots y meses de trabajo artesanal. La cita volverá a convertir el centro de Alicante en una pasarela de color, humor e ingenio fogueril, pero este año lo hará además con una mirada reforzada hacia la crítica y la sátira.

La principal novedad estará en la división del concurso en dos modalidades, artística y humorística. La primera mantendrá la valoración de la composición plástica del desfile, mientras que la segunda busca fomentar el carácter, el humor y la ironía de las hogueras. La Federació pretende así dar más peso a una parte histórica del acto: salir a la calle también a través del disfraz, el humor, la ironía y la mirada festera sobre la actualidad. No se trata de sustituir el espectáculo visual, sino de ampliar el foco para que el ingenio tenga también premio propio.

Estamos muy motivados tras ganar y queremos hacer una propuesta más vistosa Paula Carrillo — Hoguera Baver-els Antigons

En la modalidad artística se valorará la composición plástica del desfile y será imprescindible llevar un ninot relacionado con el lema elegido por cada comisión. En la humorística, el jurado tendrá en cuenta el carácter crítico y satírico de la propuesta, también con un disfraz conectado con el tema de la foguera y con su correspondiente ninot. Las hogueras se han inscrito en una u otra categoría para que el jurado pueda valorar el desfile con criterios diferenciados. La intención es que el acto mantenga su fuerza visual, pero recupere al mismo tiempo una lectura más mordaz, festera y reconocible para el público.

Motivación

La ganadora del pasado año, Baver-els Antigons, llega a la cita con la motivación añadida de defender el banderín logrado con "Carnavale dei morti". Paula Carrillo explica que la comisión empezó a trabajar en febrero y que lleva meses preparando diferentes bloques de trajes para construir una propuesta vistosa. Si en 2025 apostaron por el negro, este año buscan un registro más colorido, capaz de llamar la atención del público desde el primer golpe de vista. "Estamos muy motivados", resume.

Queremos traer una fantasía vinculada a Alicante y hacer algo diferente Antonio Fuentes — Hoguera Sant Blai-La Torreta

Rabassa afronta el desfile desde otra escala, la de una hoguera pequeña que ha encontrado en el Ninot una forma de hacerse visible. Lourdes Tárraga recuerda que el año pasado quedaron segundos, un resultado que para una comisión de barrio y de la periferia fue "un primer premio". La clave, explica, está en el trabajo colectivo: ensayar, preparar trajes, convivir y construir identidad alrededor de una cita que les permite aportar a las Hogueras aunque no puedan competir con otros presupuestos en el monumento.

Buscamos algo espectacular con lámparas, led y material reciclado Ainhoa Mañas — Hoguera Ciudad de Asís

Un desfile luminoso será la apuesta que se hará desde Ciudad de Asís. Ainhoa Mañas adelanta que la comisión saldrá con una propuesta construida alrededor de lámparas, faroles, farolas, candelabros y lámparas de mesita de noche, con las bellezas y damas como colofón final. El trabajo empezó en marzo y combina telas, blondas, circuitos, led y mucho material reciclado para levantar una puesta en escena que buscará hacerse notar en el tramo final del recorrido. "Buscamos algo espectacular", resume Mañas, que cifra en unas 80 personas la participación de la hoguera.

Misterio

Sant Blai-La Torreta llega al desfile con el peso de quien ganó en 2023 y 2024 y volvió a estar entre las premiadas en 2025. Antonio Fuentes, delegado artístico de la comisión, explica que la idea empezó a trabajarse en Navidades y que saldrán unas 115 personas, desde niños de seis meses hasta festeros de más de 60 años. La propuesta jugará con el misterio, mucho volumen y una estética distinta a la de otros años, con la intención de traer "una fantasía del mundo a Alicante" muy vinculada al alicantinismo. El objetivo, resume Fuentes, es claro: "Superarnos y hacer algo diferente a lo ya visto".

Para una hoguera pequeña, quedar segundos fue como ganar un primer premio Lourdes Tárraga — Hoguera Rabassa

La competencia reciente confirma que el Desfile del Ninot es mucho más que una cita de ambiente. Sant Blai-La Torreta ganó en 2023 y 2024, mientras que Baver-els Antigons se impuso en 2025 con "Carnavale dei morti". Rabassa fue segunda el pasado año, Ciudad de Asís también encadena buenos resultados y Plaza del Mediterráneo ha repetido entre las premiadas en las últimas ediciones. Esa continuidad alimenta una rivalidad sana entre comisiones que obliga a preparar el desfile durante meses y a buscar cada año una idea reconocible, trabajada y capaz de sorprender al jurado.

El desfile volverá así a ser una de las primeras pruebas de fuerza de las Hogueras antes de los días grandes. Durante cuatro horas, el recorrido oficial reunirá trabajo artesanal, música, coreografías, disfraces, ninots y humor, pero también una voluntad renovada de mirar la realidad con sátira. Entre la modalidad artística y la humorística, las comisiones participantes buscarán demostrar que el Ninot no es solo un pasacalles de color, sino una forma de sacar a la calle el ingenio de la Fiesta.