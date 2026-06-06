Las hogueras y barracas de Alicante derrochan creatividad en el Desfile del Ninot

Primer gran desfile de las Hogueras de 2026. Las 92 comisiones y una treintena de barracas han lucido su creatividad, fantasía y humor en un Desfile del Ninot que, como novedad, ha separado este año sus premios en dos categorías, la artística y humorística, en pro de fomentar la sátira y la mirada crítica que nunca han debido de perder las hogueras, tanto en sus monumentos como en sus demás formas de expresión.

El resultado ha sido el de un acto en el que, si bien las grandes comisiones rehuyeron de significarse más de la cuenta a la hora de hacer sátira, varias hogueras y barracas sí han apostado con valentía por hacer humor, eligiendo con buena perspectiva algunos de los temas de más relevancia entre los alicantinos y los festeros.

Mención a Les Naus y las directrices de seguridad

Desde las polémicas por las nuevas directrices de seguridad en los racós, reflejadas por los bomberos, escalera incluida, y policías de la barraca El Cabasset; hasta las dificultades para emanciparse, el precio de la vivienda y el escándalo de Les Naus, que protagonizaron el desfile de la hoguera Alacant Golf. Cuestiones ambas que también destacaron en la Exposición del Ninot.

Alacant Golf y su monopoly alicantino con críticas al escándalo de Les Naus. / Héctor Fuentes

De hecho, Alacant Golf, con la obra de su artista Álex Cano, fue una de las dos que hicieron alusión a la polémica por el reparto de las viviendas protegidas en la urbanización de La Condomina en la exposición. Ahora, en el desfile, sus comisionados han conformado un "Monopoly alicantino", con barrios de la ciudad como propiedades del juego, precios de alquiler y compra prohibitivos y un jugador en la casilla de cárcel por pillarle "regalando pisos en la cooperativa de Les Naus".

Alejandra Pino, comisionada de Alacant Golf, ha reconocido que van "directamente a poder ganar el premio de la categoría de humor", y ha explicado que en su hoguera han decidido "criticar la subida de los precios de la vivienda, lo que está pasando con Les Naus y que el poder independizarse es ya un lujo".

En Oscar Esplá han pedido a las autoridades municipales que dejen de "echar balones fuera" con las dificultades para plantar. / Héctor Fuentes

En la hoguera Oscar Esplá, disfrazados de pelotas de fútbol y con alegorías al Hércules, pidieron a las autoridades municipales que dejasen de "echar balones fuera" con las dificultades para plantar. Con una visión más amplia, en San Antón Alto se vistieron de mujeres florero para criticar este estereotipo machista.

En cambio, otras hogueras, como Alfonso El Sabio, han dedicado todos sus esfuerzos, que no son pocos, en la estética, y no porque no tuvieran nada que criticar este año. Los 70 comisionados de Alfonso El Sabio han convertido la carrera oficial en un museo al aire libre, portando consigo grandes obras de la historia del arte y disfrazados todos de pintores, pinceles y alegorías de Van Gogh o Dalí.

El arte también toma la carrera oficial

Es una comisión con tres delegados artísticos, y se nota. Una de ellos, Diana Ros, explica que han estado "casi dos meses todos los fines de semana yendo al racó a preparar las pinturas, los vestuarios. Nos gusta mucho el Ninot y como nos dividimos el trabajo entre tres siempre intentamos hacer algo creativo".

Otra de las grandes comisiones que apuestan año tras año por este desfile es Gran Vía-Garbinet. Con dos meses de trabajo a las espaldas, unos 60 comisionados apostaron todas sus cartas, nunca mejor dicho, a la temática de los juegos de azar, disfrazados de cartas, ruletas, tragaperras y con grandes carteles propios de Las Vegas. "Es todo sobre el juego, la crítica es si la subvención nos la podemos gastar o no, sobre si nos da para el monumento o la podemos apostar", ha comentado entre risas la presidenta Raquel Fernández.

De la barraca El Cabasset, José Manuel Sampere ha defendido que "la manera que tenemos las Hogueras de protestar es con la sátira", y esto es una forma de ayudar a que cambie la situación actual y entre todos cada año sea más fácil. Su paso por el desfile, encabezado por un policía local que iba pitando porra en mano y cerrado por un grupo de bomberos con escalera, mangueras y sirena, fue de los más llamativos pese a su sencillez.

El desfile del Ninot de las Hogueras 2026 en Alicante, en imágenes / Héctor Fuentes

Y es que reconocer por separado el ingenio humorístico abre una ventana de oportunidad a barracas y hogueras más pequeñas para llevarse un premio que hasta ahora dependía más del trabajo acumulado de un gran despliegue artístico. Andrea Cañibano Cortés, de Sant Blai de Baix, valora positivamente el nuevo formato del concurso: "En nuestra hoguera vamos por lo artístico, pero que haya dos modalidades me parece bien porque cada quien apuesta por una cosa y está bien que haya variedad".

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A pesar de los tradicionales parones en el paso del desfile y todas las dificultades logísticas que supone una actividad con tantos participantes, el evento se cerró según las horas previstas por la Federació de Fogueres, sin ninguna incidencia que empañase este primer gran acto de junio.