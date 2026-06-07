Alicante roza el lleno hotelero en Hogueras y suma más vuelos y trenes

Las Hogueras vuelven a poner a Alicante en modo temporada alta antes incluso de que arranque julio. La ciudad se acerca a sus días grandes con hoteles camino del lleno técnico, apartamentos en niveles altos, más vuelos que el año pasado, refuerzos ferroviarios, escalas de cruceros y restaurantes con previsiones muy fuertes. La Fiesta no solo llena camas, activa por tierra, mar y aire el primer gran test turístico del verano.

El dato de ocupación hotelera ya apuntaba en mayo hacia unas Hogueras de lleno técnico pero la fotografía se ha ensanchado con el paso de las semanas. La previsión no se limita ahora a cuántas habitaciones quedarán ocupadas entre el 20 y el 24 de junio, sino a cómo llegará Alicante a esos días: con más capacidad ferroviaria, un 11,2 % más de vuelos programados, cruceros de gran tamaño, restaurantes rozando el completo y un sector del ocio que mira la Fiesta con más matices que entusiasmo uniforme.

Hogueras marca el cierre potente del primer semestre y el arranque real de la temporada alta Carlos Bosch — Vicepresidente de APHA

El Patronato de Turismo Costa Blanca sitúa las Hogueras dentro de una evolución positiva de la demanda turística en Alicante. Sus previsiones hablan de alta actividad en los días centrales, con ocupaciones del 95 % al 100 % en los hoteles del centro, entre el 92 % y el 94 % en Playa de San Juan y del 85 % al 90 % en el área metropolitana. Alojamiento, cruceros, aeropuerto y búsquedas internacionales dibujan una ciudad que utiliza la Fiesta como uno de sus grandes reclamos antes del verano.

Presión turística

El centro será el principal termómetro de esa presión turística. Las previsiones del Patronato y de la patronal hotelera sitúan los establecimientos de esta zona entre el 95 % y el 100 % de ocupación durante los días centrales de las Hogueras, con lleno técnico entre el 21 y el 24 de junio y una noche de la Cremà que podría rozar todas las plazas ocupadas. El dato mejora incluso la referencia del pasado año y confirma que la Fiesta se ha consolidado como uno de los momentos de máxima demanda del calendario turístico alicantino, aunque caiga mayoritariamente entre semana.

Las reservas se acercan al lleno y los restaurantes esperan días muy potentes desde el 19 Gabriela Córdoba — Presidenta de ARA

Carlos Bosch, vicepresidente de APHA, da por hecho que los hoteles llegarán al lleno técnico. La mayoría de establecimientos, sostiene, superará el 93 % de ocupación, con especial fuerza en el centro durante el fin de semana y buenos resultados también en la zona de la playa. "Hogueras siempre es bueno", resume Bosch, que sitúa estas fechas como el cierre potente del primer semestre y el arranque real de la temporada alta. También apunta a un cambio de fondo en los mercados. Los precios son favorables para los hoteles, aunque pueden penalizar al cliente nacional, mientras crecen perfiles como el visitante estadounidense o los turistas del Este de Europa, con Polonia especialmente fuerte.

El lleno turístico no se reparte igual entre restaurantes, ocio nocturno y distintas zonas de la ciudad

En el Meliá Alicante, uno de los grandes termómetros hoteleros de la ciudad por sus 546 habitaciones y por su ubicación junto al mar, la previsión se mueve ya en torno al 93 o 94 % de ocupación, con la expectativa de alcanzar el lleno técnico en los días clave. Su director general, Ángel Rodríguez, extiende un escenario similar para el Gran Sol y el Portamaris, también gestionados por el grupo. Las reservas, explica, se han adelantado respecto a otros años y la recuperación de una ubicación más próxima a la tradicional para los fuegos también mejora las perspectivas.

Previsión

La previsión también obliga a mirar más allá del centro. La zona urbana seguirá concentrando los grandes actos, las mascletás y buena parte del consumo inmediato, pero la presión turística se reparte por Playa de San Juan y por el área metropolitana, donde muchos visitantes buscan alojamiento o prolongan la estancia. Las Hogueras funcionan así como una fiesta de epicentro claramente urbano aunque su efecto desborda ese perímetro y alcanza a la costa, a los hoteles periféricos y a los municipios del entorno.

3.546: operaciones previstas en el aeropuerto durante la semana de Hogueras, frente a las 3.188 del pasado año

Los apartamentos turísticos completan esa fotografía de alta ocupación, aunque con una evolución más estable que la hotelera. Daniel Elman, presidente de la Asociación de Bloques de Apartamentos Turísticos de Alicante, sitúa las reservas en torno al 83 %, prácticamente en línea con el año pasado a estas alturas. La diferencia está más en el perfil que en el volumen. Detecta más familias y menos grupos de amigos, un cambio que apunta a un turismo más familiar durante unos días en los que la ciudad combina Fiesta, playa y arranque del verano.

Los apartamentos mantienen la ocupación y atraen más familias que grupos de amigos Daniel Elman — Presidente de Abatur

La llegada por tren añade otra capa a esa presión. Solo Renfe calcula que estas Hogueras habrá 2.100 plazas más que el año pasado gracias a la puesta en circulación de trenes Talgo con mayor capacidad en dos servicios por sentido entre Alicante y Madrid. La oferta semanal de Alta Velocidad entre ambas ciudades supera las 76.000 plazas, a las que se suman más de 20.000 en la conexión con Barcelona. Además, desde el 22 de junio y hasta el 13 de septiembre, la compañía activará billetes desde 19 euros en AVE y desde 7 euros en Avlo para el corredor Madrid-Alicante, ya en clave de arranque de verano.

Un grupo de turistas disfruta del ambiente del centro de Alicante durante una edición reciente de las Hogueras / Héctor Fuentes

El aeropuerto confirma la misma tendencia por aire. Durante la semana de Hogueras hay programadas 3.546 operaciones frente a las 3.188 de las mismas fechas de 2025, lo que supone un incremento del 11,2 %. El informe del Patronato amplía esa fotografía con vuelos procedentes de 33 países entre el 20 y el 28 de junio y una oferta global de más de 372.000 asientos. Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Noruega y Bélgica lideran la capacidad internacional, mientras el mercado nacional se mantiene como el segundo por volumen de plazas ofertadas.

Los locales compiten con racós al aire libre y la playa tendrá mejor comportamiento Javier Galdeano — Presidente de Alroa

La demanda potencial también apunta hacia una mayor internacionalización del tirón de las Hogueras. En los últimos seis meses se han registrado 1,4 millones de búsquedas para volar al aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández en fechas coincidentes con la Fiesta. Reino Unido concentra el 31,6 % de ese interés, seguido de Polonia, Alemania, Suecia y Noruega. El Patronato destaca además el crecimiento de mercados como Alemania e Italia, con incrementos superiores al 24 % respecto al pasado año, una señal de que Alicante gana visibilidad más allá del visitante nacional o provincial.

La llegada masiva mide la capacidad de la ciudad para ordenar un éxito cada vez más exigente

El puerto sumará además visitantes que no siempre duermen en la ciudad, pero sí llenan calles, comercios y restaurantes durante unas horas. El 20 de junio está prevista la escala del Harmony of the Seas, con capacidad para 5.479 pasajeros, y el 22 llegará el Crystal Serenity, con 1.070 cruceristas. Ya después de los días centrales, el 27, volverá el Harmony y coincidirá con el Arvia, de P&O Cruises, con capacidad para unos 5.200 pasajeros. Es otro flujo añadido a una semana en la que Alicante no solo recibirá turistas alojados, sino también miles de visitantes de paso.

Restauración

La restauración espera recoger buena parte de ese movimiento. Gabriela Córdoba, presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), prevé jornadas «muy potentes» a partir del 19 de junio, con un fin de semana de mucho ambiente y los días fuertes concentrados desde el lunes. Las reservas no están todavía al completo pero se acercan a ese escenario, según la información que trasladan los asociados. Córdoba cree además que este año será una prueba para medir el efecto de la ausencia de grandes mesones de comida en la calle, lo que podría empujar a más turistas hacia los restaurantes y hacia la gastronomía local.

93 %: ocupación mínima que superará la mayoría de hoteles durante las Hogueras

El tirón se concentrará sobre todo en el centro, donde Córdoba espera llenos en los días de mayor afluencia, aunque la aspiración del sector es que el efecto se extienda también a los restaurantes del entorno. La presidenta de ARA interpreta las Hogueras como el pistoletazo de salida de la temporada alta y confía en que el visitante que llegue por hoteles, apartamentos, trenes, avión o crucero no se quede solo en la calle, sino que también busque mesa para probar la cocina de Alicante.

Las Hogueras reflejan un escenario de alta actividad durante los días centrales José Mancebo — Director general del Patronato de Turismo Costa Blanca

El sector del ocio introduce el principal matiz al optimismo general. Javier Galdeano, presidente de Alroa, admite que las fechas son buenas pero advierte de que el centro vive las Hogueras de forma distinta a otras zonas. La competencia de racós y barracas al aire libre, con música y libre acceso, reduce el margen de los locales tradicionales durante las noches grandes. En cambio, las zonas de Playa de San Juan y el golf sí esperan un comportamiento más favorable, al quedar más alejadas del epicentro festero del centro.

Horarios

La clave para el ocio estará en cómo se apliquen los horarios de la música. Galdeano sostiene que, si los racós y barracas respetan el arranque permitido a las 22.30 horas, la competencia resulta asumible, pero advierte de que cada año aparecen fórmulas para adelantar el ambiente, como batucadas u otras opciones no emitidas por medios electrónicos. "Si se respetaran esos horarios, ni tan mal para nosotros", resume. El debate vuelve a mostrar que la misma afluencia que llena la ciudad no se traduce siempre en el mismo beneficio para todos los negocios.

La alta demanda de Alicante y el tirón de las fiestas multiplican el atractivo hotelero Ángel Rodríguez — Director general del hotel Meliá

Las Hogueras funcionarán así como el primer ensayo general de la temporada alta. La ciudad no solo da por hecho que llenará hoteles, apartamentos, trenes, vuelos o cruceros, sino también calles, restaurantes, taxis, transporte público, playas y espacios de convivencia. El éxito turístico vuelve a medirse en cifras de máximos, aunque también en la capacidad de Alicante para absorber esa presión.

El lleno de Hogueras confirma el atractivo de una Fiesta que ya actúa como puerta de entrada al verano. La cuestión, cada vez más, es cómo convertir esa llegada masiva en beneficio sostenido sin que la presión se concentre siempre en los mismos espacios, horarios y sectores, dificultando la convivencia. Alicante vuelve a medir su fuerza turística.