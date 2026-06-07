Del belleceo al monumento: el eterno pulso de las Hogueras de Alicante

Muchos son los iconos de las Hogueras de Alicante: desde los más gastronómicos (como la coca amb tonyina o las «bacores») a los actos oficiales, como la Ofrenda o las mascletás de Luceros. Sin embargo, hay dos elementos que destacan por encima de todos los demás como símbolos de la Fiesta: los monumentos y las Belleas del Foc.

Tanto la Elección como la entrega de premios a las mejores obras de arte efímero representan dos de los momentos más emocionantes para los festeros, en los que se deposita, año tras año, no solo el esfuerzo y la esperanza de toda una comisión, sino también una inversión considerable.

En el caso de las aspirantes a Bellea, suele decirse popularmente que su camino hacia el fuego cuesta lo que un coche. Los principales gastos incluyen el vestido noche para la Gala de Candidatas (entre 2.000 y 8.000 euros en función del diseñador o la boutique escogida); el maquillaje y peluquería para los distintos actos (unos 80 o 90 euros por sesión completa); gastos varios en actividades, ropa de calle... (que pueden engordar la cuenta 500 euros más); el reportaje fotográfico (otros 500 euros, aproximadamente); y el gran desembolso: el ⁠traje de alicantina, que puede ir desde los 2.000 hasta los 20.000 euros, donde lo más costoso es la falda y la mantilla.

Por lo que respecta a los monumentos, la inversión total de las doce comisiones que integran la categoría Especial este año 1,16 millones de euros. En concreto, este 2026 Florida Portazgo será la hoguera con mayor presupuesto, con 123.000 euros. Le siguen Sèneca-Autobusos y Diputació-Renfe, ambas con 110.000 euros. Tras ellas, se sitúa la última ganadora: Baver-Els Antigons, con 107.000 euros. Por debajo de los 100.000 euros se sitúan Port d’Alacant, con 92.500 euros; Carolines Altes, con 90.000 euros; Florida-Plaça de la Vinya, con 90.000 euros; y La Ceràmica, también con 90.000 euros. Por último, Sagrada Família invertirá 85.000 euros, lo mismo que Polígon de Sant Blai y las dos debutantes, Calvo Sotelo y Explanada, que entran en la categoría también con 85.000 euros.

Con este contexto, el mundo de la Fiesta se debate entre la importancia que reciben hoy en día dos de los grandes acontecimientos de las Hogueras: los monumentos que conquistan las calles de Alicante durante los días grandes y las bellezas que viven durante todo un año la carrera por ser las máximas representantes del fuego.

Para Cristina Cutanda, concejala de Fiestas, «cada uno tiene su momento de importancia». Aunque considera que «es cierto que cuando llegan los días más cercanos a la presentación y a las elecciones de las Belleas del Foc se centran todos los esfuerzos, como foguerers, en que las bellezas se sientan protagonistas de esos momentos», también es verdad que «los días de Hogueras los monumentos tienen el máximo protagonismo de las comisiones y los visitantes y además son motivo de orgullo dentro de la aportación que se hace a la fiesta». Por tanto, considera que «a ambas se les da la importancia que tienen aunque cada una tiene su momento especial».

«Las bellezas y los monumentos son dos elementos centrales y nucleares de las Hogueras y es necesario cuidar a ambos» Cristina Cutanda — Concejala de Fiestas

Sobre lo que aportan el belleceo y los monumentos a las Hogueras, Cutanda manifiesta que «sin duda alguna, el monumento pone el foco en cada uno de los barrios», ya que «la gente y los festeros hacen rutas específicas para ver cuantos más mejor en los días grandes y eso hace conocer cada parte de Alicante de una manera diferente». Además, defiende que «el monumento habla, desde la crítica, de cómo se encuentra la sociedad y también pone el foco en la importancia de las cosas». Por su parte, la belleza «es la representante, la que acude como representación visible de toda una comisión de barrio con el respeto que se merecen cada uno de sus comisionados a hacer grande la fiesta desde esa representación». Cutanda, que fue Dama del Foc antes de su entrada en política, recuerda que «quien ha pasado por ese cargo sabe la responsabilidad que se deposita».

Por todo ello, defiende que «los monumentos y las bellezas son imprescindibles y cruciales en la Fiesta» y representan «dos elementos centrales y nucleares de las Hogueras que es necesario cuidar a ambos para que no pierdan su esencia».

En la misma línea, el presidente de la Comisión Ejecutiva de la Fundación del Centenario, Andrés Llorens, sostiene que «ambas cosas son compatibles al margen de ser muy diferentes entre sí, porque una corresponde a un sector humano y otra a una sector de identidad». En los últimos años, apunta, «se ha enriquecido tanto la pasión por el tema de las bellezas como el interés por los monumentos, que son hoy en día mejores que los de hace tres o cuatro décadas».

«El futuro de la Fiesta está dispuesto siempre a lo que decida la gente joven, que hoy en día está muy implicada» Andrés Llorens — Presidente del Centenario

El que fuera también concejal de Fiestas y presidente de la Gestora de las Hogueras defiende que mientras el monumento «da identidad a la Fiesta, que perdería un porcentaje importante sin los monumentos», las bellezas «le dan lustre, pasión y mucha ilusión tanto a las comisiones como a las chicas y las familias, siendo un vector importante».

Para el futuro, Llorens cree que la evolución de las Hogueras será «como quieran los propios actores en cada momento» porque «la Fiesta está dispuesta siempre a lo que decida la gente joven, que hoy en día está muy implicada y es la que cogerá las riendas».

En primera persona

Sobre lo que supone ser Bellea del Foc de Alicante mucho tiene que decir Adriana Vico, que fue elegida para ello en 2025. La comisionada de Diputació-Renfe destaca que «la Bellea y sus Damas de Honor aportan la representación humana e institucional de la fiesta y son las encargadas de difundir y promocionar las Hogueras, de servir como nexo entre las comisiones y de transmitir los valores, las tradiciones y el sentimiento de les Fogueres».

En este sentido, sostiene desde su propia experiencia «que representan la parte más emocional y cercana de la fiesta, porque ponen rostro a una celebración que pertenece a toda la ciudad». Al mismo tiempo, añade que «la foguera aporta la dimensión artística y cultural de las Hogueras. Siendo una manifestación de arte efímero única, fruto de meses de trabajo y de una gran inversión de esfuerzo, talento e ilusión». Además, añade que «transmiten crítica, humor, actualidad y tradición, convirtiendo las calles en un gran museo al aire libre».

«La Bellea del Foc debe continuar evolucionando como embajadora cultural y también se debe reforzar todavía más el valor del arte efímero» Adriana Vico — Bellea del Foc 2025

Por estos motivos, aunque manifiesta que «la figura de la Bellea del Foc debe continuar evolucionando como embajadora cultural de la fiesta, poniendo en valor no solo la tradición, sino también aspectos como la divulgación, la participación y el patrimonio festero», también afirma que es importante «importante reforzar todavía más el valor del arte efímero, dando visibilidad al trabajo de los artistas de hogueras y fomentando que la sociedad conozca mejor el proceso creativo que hay detrás de cada obra».

Por otro lado, el presidente del Gremio de Artistas de Hogueras, Joaquín Rubio, señala que «la foguera solo ocupa en el calendario el tiempo de junio, desde la Exposición del Ninot, cuando realmente tienen todo su protagonismo». Lo que ocurre, añade, es que «el tema de las bellezas ha ido cogiendo cada vez más fuerza a lo largo del año, cuando las hogueras ya se han quemado y no se puede parar esta maquinaria de la fiesta». Rubio indica que «todo cabe» y no es necesario «buscar qué es lo más importante», pero sí sostiene que «sería una lástima que en el mes de junio fuese más importante una belleza que una foguera», por lo que aboga por «buscar bien hacia dónde se quiere que las cosas vayan».

«La gente tiene cada vez más ganas de foguera y eso es un síntoma de que la fiesta evoluciona hacia el monumento» Joaquín Rubio — Presidente del Gremio de Artistas de Hogueras

En este sentido, el presidente del gremio cree que «todo es compatible» y añade que «la evolución llegará de la mano de la gente joven y tiene que haber una revolución del sistema de las hogueras porque la fiesta necesita evolucionar». Sobre el monumento, aprecia que «se está viendo un aumento en las comisiones para tener una mejor foguera cada año. La gente tiene cada vez más ganas de foguera y eso es un síntoma de que la fiesta va evolucionando hacia el monumento, que es el eje principal».

Del mismo modo, para Josep Amand Tomàs, presidente de la Federació de Fogueres Especial, sostiene que, aunque « depende de cada comisión y de cada persona», la fiesta «es la foguera» porque «así nació en 1928», a lo que después se fueron sumando todos sus elementos, como la Bellea del Foc. El también presidente de Sèneca-Autobusos mantiene que «todo tiene su importancia y, bien combinado, hace de les Fogueres una festa singular y característica de la ciudad».

«Si preservamos y defendemos las tradiciones seguiremos siendo una Festa internacional, no una festa más sin ningún atractivo especial» Josep Amand Tomàs — Presidente de la Federació de Fogueres Especials

Por un lado, valora que la foguera «convierte la ciudad en un museo de arte efímero que muestra la creatividad de los artistas y provoca un recorrido de ciudadanos y turistas por las calles y plazas» y, por otro, «la Bellea es la máxima representación protocolaria de la Festa, que convierte a una mujer en la encargada de su promoción a través de su imagen». Bajo estos condicionantes, opina que la Fiesta «ha evolucionado con los años y lo seguirá haciendo». Para ese camino, lanza una advertencia: «Si preservamos y defendemos las tradiciones seguiremos siendo una Festa internacional, no una festa más sin ningún atractivo especial».