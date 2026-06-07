El folklore de Alicante toma la avenida de la Constitución en vísperas de Hogueras

La avenida de la Constitución se ha convertido por unas horas en el escenario de las costumbres más alicantinas. Dolçaines, tabalets, danzas tradicionales, nanos i gegants, la muixeranga y demostraciones de artesanía han ofrecido en la tarde de este domingo la imagen viva del folklore de esta tierra.

La IV Mostra de Folklore Alacantí se ha celebrado como parte del programa Fogueres Culturals, y ha servido de punto de encuentro para que familias, alicantinas y foráneas, se reconozcan en los elementos de identidad de la ciudad.

Tradiciones en la calle

Rasgos culturales propios que, a juicio de los asistentes de la muestra, merecen estar todavía más presentes en el día a día de Alicante. Así opina María José Nava, pues, como ha resaltado, "la gente joven tiene que conocer lo nuestro, porque solamente la gente mayor, como nosotros, era la que bailaba las danzas en el Raval Roig y todo aquello. Habría que hacerlo más".

Así ha sido la IV Mostra De Folklore Alacantí / Héctor Fuentes

Gente joven había en la muestra, que consiguió ofrecer entre las 18 y 21:30 horas un espacio común a diferentes generaciones. El sonido de las collas de dolçainers i tabaleters, con la brisa nocturna de junio, remite directamente a las Hogueras, cuyos días grandes están a la vuelta de la esquina. Sobre instrumentos tradicionales como la dolçaina también hubo talleres para los más pequeños.

Asimismo, se instalaron varios estands para la venta de productos artesanos, y de modo más llamativo aún, la elaboración en directo y junto al público de piezas de esparto, a cargo de los integrantes de la asociación Espartalacant.

Recuperar costumbres

Marina Canosa, otra participante de la muestra, ha planteado que el folklore alicantino "es algo que se tiene que potenciar porque son nuestras tradiciones, las de nuestros antepasados. Esto se tiene que promocionar más a menudo, no solamente en junio o en fechas señaladas".

Además, ha lanzado un llamado a que recobren vigencia las tradiciones alicantinas. "Hace falta que la gente se apunte a bailar y se apunte a tocar y que se promocione todo el folklore. Cómo en todos los países, que parece que a veces nos da un poco de vergüenza lo nuestro. Y eso no tiene que ser así", ha aseverado.

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Uno de los puntos fuertes de la muestra fue la muixeranga, realizada por la Muixeranga d'Alacant. Un acto espectacular que puso, previo a las actuaciones de los grupos de danzas Postiguet y Cresol, el broche de oro a la jornada.