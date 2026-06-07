¿Qué tradiciones de Hogueras se han perdido?

Las Hogueras, fundadas en 1928, han cambiado en estos 98 años con nuevos actos y otros que se han perdido. El paso del tiempo ha modificado desfiles, fuegos artificiales, trajes y la forma de hacer los monumentos pues hoy se usa 3D para escanear y tecnología cada vez más moderna que facilite la elaboración de los ninots frente al uso de cartón e incluso de papel en las primeras décadas de la celebración.

Entre lo que se ha perdido está el disparo de cañitas voladoras al inicio de los pasacalles de los barrios; el desfile de comisiones antes de la elección de la Bellea del Foc; el uso de papel en los monumentos y la barraca popular; y entre lo que se ha incorporado destacan el concurso de playbacks, Fogueres en Nadal o los macrorracós nocturnos para adolescentes. También las despertás han perdido protagonismo. Algunos distritos las disparan todos los días de Hogueras pero otros han prescindido de ellas.

A principios de los años noventa, cuando se implantó la normativa pirotécnica de la ciudad, se eliminó el disparo de cañitas voladoras al inicio de los pasacalles de los barrios, del que se encargaba una persona de cada comisión con una tablilla, tal y como recuerda el investigador de la fiesta de Hogueras Juan Carlos Vizcaíno.

La elección de la Bellea del Foc se celebraba en domingo a finales de mayo o principios de junio con un desfile de las comisiones acompañando a sus representantes femeninas desde el Ayuntamiento hasta el Teatro Principal o al Salón Moderno Monumental. Se celebró desde los años 40 hasta los 70.

Hasta esa década, algunos artistas utilizaban en sus hogueras bastidores realizados con telones de papel, que se arrugaban e incluso se rompían con frecuencia.

Antes, las obras de gran volumen tenían una puerta disimulada en la parte baja de las escenas para, en los momentos previos a la Cremà, meter el combustible y la pirotecnia. "La última puerta que se hizo fue en la Hoguera Oficial de 1996 de Ramón Marco, que era una figura mitológica (Metamorfosis). Era habitual en los monumentos grandes en los años 60, 70 y antes".

Entrega de premios

La entrega de premios de Hogueras se realizó en los salones del Ayuntamiento desde que se creó hasta 1968. A partir del año siguiente, se hizo exterior, primero en el auditorio de la Explanada y a modo de desfile. "Esta modalidad se prolongó hasta 1987, ya que a partir de 1988 se estrenaría el actual marco de la tribuna del Portal de Elche, mucho más expedito para la fluidez del acto. Tan solo en 2012 se volvería a utilizar la Explanada, con tan magro resultado que hubo que volver al año siguiente al actual", explica Vizcaíno.

Hasta que se disoció definitivamente el pregón del inicio de Les Fogueres "era un rasgo muy hermoso contemplar a partir de las ocho de la tarde del 21 o 20 de junio el discurrir de las diferentes bandas de música y comisiones por sus respectivas demarcaciones, ofreciendo esa conjunta recepción de la fiesta en las calles de Alicante".

Los ninots de carrer han tenido dos etapas, una inicial hasta 1936, y otra posterior, medio siglo después (1997), cuando Vizcaíno era delegado de Cultura de la Gestora de Hogueras. En esa época prácticamente se había perdido la tradición. La entidad instauró un certamen que ha permitido su florecimiento y consolidación hasta hoy, y es una de las actividades incluida cada año en el programa de Hogueras.

La barraca popular también desapareció. Reunía a miles de personas de toda la provincia en Campoamor y aunque, según recuerda el investigador de la Fiesta, era "una tortura para los vecinos", "le daba mucha categoría a las Hogueras", pues reunía a estrellas del panorama musical. Entre los que participaron, artistas de la talla de Joan Manuel Serrat. De este recinto promovido por la Diputación Provincial se habla en el llibret "Els noranta" que editó la foguera Doctor Bergez Carolinas.

Incorporaciones a la Fiesta

Por contra, las Hogueras han incorporado actividades "nuevas" que ya están plenamente consolidadas como el inicialmente llamado concurso de playbacks, que se creó en el otoño de 1989, asumiendo el referente de València, que lo creó un año antes. Sin embargo, en Alicante caló con más fuerza y supera ya las tres décadas de andadura.

El itinerario actual de los desfiles de Hogueras ente Luceros y la plaza del Ayuntamiento se creó en 1993. Con anterioridad se utilizaba la calle de San Vicente subiendo desde la Rambla o, en su defecto, descendiendo por ella como ahora solo se hace en la Entrada del Pregón.

La celebración de Fogueres en Nadal es otro de los actos más recientes. Pese a referente previos, se incorporó de manera oficial a las fiestas de Hogueras en la Navidad de 1982, bajo la presidencia de Raúl Baeza al frente de la Comissió Gestora.

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Con la desaparición de la barraca popular, los jóvenes no asociados a las comisiones se quedaron sin recinto festero, lo que está en el germen de los actuales macrorracós juveniles de Hogueras, donde se reúnen para celebrar las noches de la Fiesta. Estos recintos se han convertido en una importante fuente de financiación de las comisiones y llegan a suponer hasta un tercio de su presupuesto pues aportan ingresos, en algunos casos, de más de 45.000 euros.