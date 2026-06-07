Una mascletà que da la bienvenida al mes grande de Hogueras en Alicante

La primera mascletà de junio y la última que entrará en el concurso del ciclo "Pólvora tot l'any". Con 49 kilos y medio de pólvora, la Pirotecnia Alto Palancia ha dado la bienvenida al mes grande de Hogueras en la avenida de Unicef, en San Nicolás de Bari.

Cuando pasaba un minuto de las 14 horas, el disparo ha comenzado a desarrollarse durante cinco minutos, con un completo espectáculo que ha hecho despegar los pies del suelo a los asistentes y que ha incluido un terremoto de tres fases, bombardeo aéreo, efectos digitales terrestres y un golpe de trueno de aviso previo al cierre.

La mascletà a cargo de la pirotecnia Alto Palancia de este domingo, en imágenes / Héctor Fuentes

Antes del inicio, las Belleas del Foc, María Pastor y Leire Arellano, junto a sus damas de honor, han compartido protagonismo con las Reinas de la Federación de Asociaciones Festivas en Barrios y Partidas de Alicante (FAFBA), Lucía Tenza e Irene Martínez, en un gesto que ha simbolizado la hermandad entre ambas celebraciones.

La traca que ha dado inicio al disparo ha sido encendida por el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, acompañado por las máximas representantes de las Hogueras.

Próximas citas con la pólvora

Según ha explicado la Federació, esta mascletà ha sido la última que entrará en el concurso del ciclo "Pólvora tot l’any". La prevista para el próximo domingo 14 de junio en Gran Vía, en la plaza del Alcalde Agatángelo Soler, no entrará en concurso al emplear una mayor cantidad de pólvora.

Por otro lado, el miércoles 17 de junio tendrá lugar un nuevo disparo frente a la fachada de El Corte Inglés, visible desde la plaza de la Estrella y avenidas adyacentes, a cargo de la pirotecnia Mediterráneo.

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Este último acto servirá como antesala al inicio de las mascletás oficiales de Hogueras en la plaza de los Luceros, que se celebrarán del 18 al 24 de junio, los días grandes de la Fiesta.