La ocupación de Luceros en las mascletás enfrenta a una hostelera con el Ayuntamiento y la Federació

Polémica con los veladores en Luceros por las mascletás. Elena Ruiz, propietaria de la Taberna de Luceros, ha denunciado en sus redes sociales que no podrá instalar su terraza en la plaza en estas Hogueras, del 16 al 25 de junio. Algo que, señala, es inédito para el negocio que lleva dos décadas regentando.

La notificación del Ayuntamiento, también extensiva a la Cervecería Chaflán, les fue entregada a ambos establecimientos este viernes, con poco más de una semana de antelación al inicio de los disparos en Luceros. Según ha relatado Ruiz, se trata de una "usurpación" del Ayuntamiento para "beneficiar a la Federació de Fogueres y a sus patrocinadores", y ha reclamado que sea a costa de su licencia de ocupación.

Pese a que Federació asegura que solo ha solicitado el espacio de 8 a 15 horas, la notificación recibida establece la retirada del velador durante todo el día

Todos los años, por seguridad, se ordena la recogida de veladores desde las 12 horas y hasta después de finalizar el disparo. Sin embargo, este año estos dos establecimientos, los únicos que mantienen velador durante los días grandes en la zona sur de la plaza, afrontan sus primeras Hogueras sin terraza.

Un problema de dinero

"Económicamente es durísimo. Tenemos reservas con fianzas desde hace tres meses, y además el dinero que ganamos en Hogueras es el colchón que nos ayuda el resto del año, cuando hace viento y nos mandan a recoger la terraza, o cuando llueve y no viene nadie", asegura Ruiz, que valora la opción de reclamar el lucro cesante al Ayuntamiento.

Terrazas Luceros / Héctor Fuentes

Según ha relatado la hostelera, la mañana de este sábado recibió la llamada de la edil de Fiestas y Ocupación de Vía Pública, Cristina Cutanda, quien buscó acercar posturas tras la polémica levantada en redes. En esa conversación telefónica Cutanda explicó, de acuerdo a la versión de Ruiz, que se revisaría el expediente y que solo tendría que recoger su velador entre las 8 y las 15 horas en los días de mascletás para dar lugar a un estand para patrocinadores de la Federació de Fogueres, pudiendo montar su terraza en horario de tardes y noches.

Una versión que ha sido confirmada a este periódico por el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, que ha recordado que él también es "autónomo y comerciante" y que por eso mismo no busca el perjuicio de ninguna empresa. "Solo hemos pedido esa zona de las ocho a las tres, cuando podíamos haberla pedido todo el día", ha explicado Olivares, que ha insistido en pedir colaboración con la Fiesta de la ciudad.

La Federació pide colaboración

"Hay que recordar que estos comercios tienen servicio de barra autorizado en los días grandes en Luceros, eso no lo tiene ningún comercio en Alicante", ha remarcado el presidente de la Federació, que además se ha puesto a la orden de sentarse con los dos negocios afectados para "darles cabida, por ejemplo hay empresas patrocinadoras que necesitan catering, y eso se puede acordar".

Olivares ha confirmado que el espacio en la plaza se utilizará en favor de "empresas colaboradoras de la Fiesta" y ha recordado que ese es el único lugar disponible, pues el lado norte de la plaza se cierra por seguridad, dada la proximidad con la instalación pirotécnica.

Sin embargo, la propietaria de La Taberna de Luceros ha adelantado que si la nueva comunicación que les envíe esta semana la Concejalía de Ocupación de Vía Pública no devuelve la situación a su estatus anterior, ella presentará medidas cautelares a la Justicia para intentar impedir lo que considera como un abuso de la administración local y un ejercicio de competencia desleal de las empresas patrocinadoras de las Hogueras.

Noticias relacionadas

La Ordenanza de Ocupación de Vía Pública de Alicante contempla, no obstante, la posibilidad de suspender temporalmente las licencias de veladores en el caso de que coincidan con una actividad propia de las fiestas tradicionales de Alicante, en cuyo caso la Fiesta tendrá preferencia.