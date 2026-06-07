Pull&Bear se pone alicantino: la colección de camisetas para ir “fins a la cremà”

Pull&Bear ha lanzado una colección de ropa de San Juan con camisetas y sudaderas para hombre y mujer inspiradas en una de las noches más esperadas del calendario festivo. La marca, perteneciente al grupo Inditex, ha puesto el foco en las distintas formas de celebrar esta fiesta en la península ibérica y ha incluido mensajes en valenciano, catalán, gallego y castellano.

Uno de los guiños más llamativos de la colección está directamente relacionado con Alicante. Entre las prendas aparece una camiseta con la frase "Fins a la cremà", una expresión muy vinculada a las Hogueras de San Juan y al momento en el que el fuego pone el punto final a los monumentos plantados en las calles.

Con este diseño, la colección Pull&Bear San Juan conecta con una celebración marcada por el fuego, la pólvora, la música, las barracas, la calle y la llegada del verano. En Alicante, hablar de San Juan es hablar de días intensos de fiesta, de mascletàs, de racós llenos de ambiente, de desfiles, de monumentos y de una noche final en la que la ciudad mira al fuego hasta que llega la cremà.

Pull&Bear lanza una colección de ropa de San Juan en diferentes idiomas / INFORMACIÓN

Camisetas con acento alicantino

La nueva colección Pull&Bear San Juan ya puede comprarse a través de la página web de la compañía. La propuesta incluye diferentes camisetas y sudaderas con lemas, dibujos y frases pensadas para quienes viven la noche de San Juan como una fecha especial.

En Alicante, esta celebración tiene una identidad propia gracias a las Hogueras de San Juan, una de las fiestas más reconocidas de la ciudad. Durante varios días, las calles se llenan de monumentos foguerers, música, pólvora, luz y ambiente festivo. La ciudad se transforma por completo hasta llegar a la noche de la cremà, el momento más simbólico y esperado de las fiestas.

Héctor Fuentes

Por eso, la frase "Fins a la cremà" destaca dentro de la colección. No es solo un mensaje decorativo, sino una referencia directa al lenguaje festivo alicantino. Es una expresión que resume la forma de vivir las Hogueras hasta el último instante, hasta que los monumentos arden y el fuego cierra el ciclo festivo.

La cremà es uno de los momentos más emocionantes de las Hogueras de San Juan. En esa noche, los bomberos adquieren un papel protagonista. Son los encargados de controlar el fuego, garantizar la seguridad y acompañar una tradición que combina espectáculo, emoción y respeto por la fiesta. Su presencia es inseparable de una noche en la que las llamas iluminan las calles de Alicante y marcan el final de varios días de celebración.

Una Cremà a dos velocidades en Baver-Els Antigons / Alejandro J. Fuentes

Camisetas de San Juan en varios idiomas

La colección de camisetas de San Juan de Pull&Bear no se limita a Alicante. La marca también ha incluido prendas dedicadas a otras formas de celebrar San Juan en la península ibérica.

En catalán, destaca una camiseta azul con la frase "Sant Joan, la nit més curta". Este lema hace referencia a la idea de la noche más corta del año, una expresión muy asociada a esta celebración.

En gallego, Pull&Bear ha lanzado diferentes versiones de camisetas y sudaderas con frases populares como "polo San Xoán, a sardiña molla o pan" y "noite meiga". Este último lema aparece tanto combinado con otras frases como en un modelo de camiseta de mujer, donde se muestra en letras grandes como mensaje principal.

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En castellano, las camisetas de San Juan de Pull&Bear apuestan por frases relacionadas con el mar, la suerte y los deseos. Entre ellas aparecen "que el mar dé salud y suerte, siete olas para buena suerte" y "por San Juan los sueños se harán".