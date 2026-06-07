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Estas son las hogueras ganadoras del Desfile del Ninot de Alicante 2026

Este es el primer año de este acto que cuenta con reconocimientos en dos modalidades; la artística y la humorística

Así ha sido el desfile del Ninot de las Hogueras 2026 en Alicante

Así ha sido el desfile del Ninot de las Hogueras 2026 en Alicante

Héctor Fuentes

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Paula Lizcano

Paula Lizcano

Finalizado el carrusel de color e ilusión que ha transcurrido por el centro de Alicante, el jurado del Desfile del Ninot de las Hogueras ha analizado cada temática de las comisiones y ha decidido otorgar siete premios junto a una mención honorífica a la mejor barraca. Mientras los asociados se divertían mostrando sus trajes con muchos meses de trabajo, el jurado iba debatiendo cuál sería la ganadora de esta edición.

Un año con mucha afluencia de público y de participantes, 119 en esta ocasión, que han demostrado que este desfile, el más divertido de la fiesta oficial, sigue enamorando a todo el que lo ve de fuera o lo vive en su interior.

Una nueva modalidad para el Desfile del Ninot

El Desfile del Ninot tendrá este año dos categorías. Por un lado, la modalidad artística, que ha continuado premiando la composición de los disfraces, los bailes y exige que las comisiones desfilen con un ninot vinculado al lema elegido.

El desfile del Ninot de las Hogueras 2026 en Alicante, en imágenes

El desfile del Ninot de las Hogueras 2026 en Alicante, en imágenes

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El desfile del Ninot de las Hogueras 2026 en Alicante, en imágenes / Héctor Fuentes

La principal novedad ha llegado con la modalidad humorística. Una categoría que se ha estrenado en este ejercicio para reconocer aquellos trabajos que destaquen por su capacidad para transmitir una crítica relacionada con el tema de la hoguera.

Premios del Desfile del Ninot de las Hogueras de Alicante 2026

La Federació de Fogueres ha hecho público el listado de las comisiones que recogerán un nuevo banderín el próximo domingo 22 de junio en la Rambla de Méndez Núñez. Estas son las hogueras ganadoras en ambas modalidades:

Artística:

  1. Ciudad de Asís
  2. Sant Blai la Torreta
  3. Gran Vía Garbinet
  4. La Marina
  5. Baver- els Antigons
  6. Explanada
  7. Avda Costa blanca- Entreplayas

Mención honorífica a la "millor barraca": Pica i vola

Humorística:

  1. B El Cabasset
  2. F San Antón Alto
  3. F Óscar Esplá
  4. F Monjas Santa Faz
  5. F La Florida
  6. F Ángeles Felipe Bergé
  7. B Amics de l'Hércules
  8. B Octanos i Goles

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Este domingo tendrá lugar la mascletà del sectores 7 y 10 a las 14:00 horas, perteneciente al ciclo de "Pólvora tot l'any" a cargo de la pirotecnia Alto Palencia en la avenida de Unicef con almuerzo previo al espectáculo. Además, por la tarde, a partir de las 18:00 horas se realizará la III Mostra de Folklore Alacantí en la avenida de la Constitución.

Hogueras de Alicante 2026

En INFORMACIÓN puedes consultar toda la actualidad de las Hogueras de Alicante 2026:

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