El traje del siglo XIX gana terreno estas Hogueras

El traje femenino del siglo XIX se ha convertido en una de las grandes tendencias de estas Hogueras. Aunque esta indumentaria ya podía verse en las calles de Alicante desde hace años, fue a principios de 2025 cuando en una asamblea de la Federació de Fogueres se aprobó oficialmente su regulación, estableciendo unas normas concretas sobre cada una de las piezas que lo componen y consolidándolo como una opción más dentro de la indumentaria oficial de la Fiesta.

Desde entonces, su presencia no ha dejado de crecer. Así lo confirman los indumentaristas consultados por este diario, que coinciden en señalar que la demanda de este traje se ha disparado en los últimos meses, especialmente entre las festeras que buscan ampliar su armario y diferenciar su imagen en los distintos actos del calendario foguerer, que está a la vuelta de la esquina.

Diferencias

Una de las principales diferencias respecto al traje femenino del siglo XVIII se encuentra en la parte superior. Mientras que en el modelo dieciochesco el jubón queda por fuera de la falda, en el traje del siglo XIX esta pieza se introduce por dentro y queda cubierta por una cinta ancha en la cintura. También destacan los delantales y manteletas, con una ornamentación muy elaborada y bordados metálicos que recuperan diseños históricos.

«Muchas de las clientas han pedido el traje del siglo XIX. Está más de moda y en auge en la indumentaria femenina. Como se aprobó hace relativamente poco, entró de lleno en la indumentaria y es más reciente», explica Alberto Gascó, de Rubén Hernández Indumentaria.

Un momento la Entrada de Bandas del año pasado, con festeras llevando trajes del siglo XVIII. / HECTOR FUENTES

El indumentarista señala que el interés por esta vestimenta procede principalmente de las personas más vinculadas a las Hogueras. «Sobre todo lo piden las que son más festeras y tienen mucha variedad de indumentaria. Quieren dar un cambio en su estética y conseguir un outfit al que están menos acostumbradas. Ahora buscan ampliar su armario e indumentaria», afirma.

La regulación aprobada por la Federació establece además el uso obligatorio de determinadas piezas, como el pañuelo de hombros y la enagua, y pone especial énfasis en tejidos tradicionales como el brocatel o el damasco. Asimismo, elimina algunos elementos decorativos considerados poco acordes con la documentación histórica disponible, como el tul o los espejuelos en los delantales.

Historia

Precisamente los bordados son uno de los aspectos que más llaman la atención de este traje. Gascó defiende el uso de lentejuelas y metales en las piezas decorativas. «Hubo un acoso y derribo hacia ese tipo de bordado sin base histórica. Durante siglos en la indumentaria tradicional se han llevado los mocadors y los delantales con lentejuelas y está documentado históricamente», sostiene.

La creciente demanda llega después de que el modelo fuera aprobado el año pasado

La tendencia también se percibe en otros talleres. Araceli Calero, de Ninots Indumentaria, asegura que este año están confeccionando numerosos modelos de este tipo. «Este año se está llevando mucho el traje del siglo XIX. Hemos hecho también del XVIII, pero estamos viendo bastante demanda del traje del siglo XIX con delantales bordados con oro viejo y lentejuela», señala.

La profesional destaca además que el perfil de las clientas es muy diverso. «Tenemos clientas de todo, desde niñas, bellezas y damas hasta una nieta y su abuela de 70 años. También hay familias enteras que se han hecho el traje juntas, la madre, la hija y la abuela», explica.

Alex Domínguez

Más allá de la moda, muchos festeros están apostando por disponer de varios conjuntos para adaptar su imagen a cada acto. Una tendencia que también observa la indumentarista Ana Ballester. «La gente se está haciendo mucho traje nuevo y uno dedicado a la Entrada de Bandas y otro a la Ofrenda. Tienen muy claro que uno es para un acto y otro para el otro», comenta. En esa diferenciación de vestuario, el color juega un papel fundamental.

Por su parte, la indumentarista Conchi Beneyto señala que el negro continúa siendo uno de los tonos más demandados para la Ofrenda. «El color negro para la Ofrenda es de los más solicitados. Por ejemplo, el traje de basquiña, con el corpiño y la falda negros». Para el resto de actos, añade, predominan tonalidades más acordes con el carácter mediterráneo de la ciudad. «Los colores en Alicante son mediterráneos y frescos y se suelen guardar para actos como la Entrada de Bandas».

Precios

Junto al auge del traje del siglo XIX, los profesionales coinciden en otra realidad que afecta al sector: el incremento constante de los costes de producción. «Las telas han subido de precio y los aderezos también con el incremento del oro. A lo mejor un 15 % respecto del año pasado», apunta Araceli Calero. Una percepción compartida por el resto de talleres.

«Las sedas se han encarecido progresivamente desde después de la pandemia hasta ahora», explica Conchi Beneyto, mientras que Ana Ballester destaca que «las sedas año tras año van subiendo» y que, además, las clientas buscan cada vez más tejidos ligeros para sobrellevar las altas temperaturas de junio.

Pese al aumento de los precios, la renovación del armario foguerer continúa. Algunas prendas se reutilizan durante años, especialmente entre las personas adultas, mientras que otras se actualizan periódicamente con nuevos delantales, manteletas, peinetas o aderezos. Y en ese proceso de renovación, el traje del siglo XIX se ha convertido este año en una de las apuestas más destacadas de la indumentaria festera alicantina.