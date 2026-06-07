Una treintena de comercios participan en el concurso de escaparates de las Hogueras de Alicante

Alicante inicia la cuenta atrás para celebrar las Hogueras con la participación del comercio local , que también se engalana, como si de un racó o una barraca se tratase, para las Fiestas. Más de una treintena de establecimientos locales se han presentado a la sexta edición del concurso de escaparates, algo menos que los casi 40 que participaron en 2025.

El certamen repartirá 15.000 euros entre los 12 establecimientos mejor decorados. La iniciativa está impulsada por la Concejalía de Comercio, Hostelería, Consumo y Mercados del Ayuntamiento de Alicante, dirigida por la edil Lidia López, quien ha señalado que el concurso busca "dinamizar y apoyar el tejido comercial, vertebrar los barrios y calles, crear un ambiente festivo en los comercios e implicar al sector para llenar de tradición alicantina la ciudad estas Hogueras".

El jurado decide el 17 de junio

El jurado visitará el próximo 17 de junio los más de treinta escaparates participantes y, tras su deliberación, seleccionará por votación las doce mejores propuestas. Se valorarán la originalidad, la creatividad en la exposición del producto, la calidad estética y la ambientación vinculada a Les Fogueres de Sant Joan.

El concurso establece un primer premio de 3.000 euros, un segundo premio de 2.000 euros y diez terceros premios de 1.000 euros cada uno.

López ha agradecido “la implicación, el esfuerzo y la originalidad de los diseños de los escaparates presentados en esta edición”. La concejala ha añadido que el jurado también tendrá en cuenta “la originalidad de los materiales utilizados y la incorporación de elementos propios de la actividad comercial en la decoración”.

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Con esta convocatoria, el Ayuntamiento busca vincular el comercio local de Alicante con las fiestas de Hogueras y dar un premio al esfuerzo de los trabajadores que sacan adelante la sector. La iniciativa también pretende dar visibilidad a los establecimientos participantes y favorecer la actividad comercial coincidiendo con la llegada de visitantes y turistas a la ciudad.