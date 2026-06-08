Todo lo que necesitas saber sobre el concierto de Hogueras de INFORMACIÓN: entradas, fecha, lugar e intérpretes

Con el calor de las Hogueras ya presente en Alicante a pocos días de que empiece una nueva edición de los días grandes de la fiesta local, INFORMACIÓN organiza un nuevo concierto para ofrecer a los asistentes las piezas musicales más vinculadas a este acontecimiento, tanto clásicas como recientes o incluso inéditas.

La XXIX edición del Concierto de Música de Fiestas tendrá lugar el martes 16 de junio en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), en la avenida de Jijona número 5, a la altura del barrio de Campoamor. Las puertas se abrirán al público a las 19:45 horas, y está previsto que las actuaciones comiencen a las 20:15.

Los asistentes podrán acceder de manera libre siempre y cuando recorten el anuncio indicado en el diario INFORMACIÓN y lo entreguen en la sede del periódico, en la avenida Doctor Rico 17 de Alicante, el martes 10 de junio a partir de las 10:00. Se entregarán dos entradas por persona hasta agotar el número de invitaciones.

El concierto se hará a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante, dirigida por Pedro Lara Navarrete, y del Orfeón Cantábile, cuyo director es Carles M. Català Picó.

Programación

En total se interpretarán 17 piezas, cinco de ellas de estreno. Dos, como siempre, irán dedicadas a las Belleas del Foc, adulta e infantil, salientes tras haber ostentado el cargo en 2025. Se trata de Adriana Vico Melgar y de Valentina Tárraga Quesada, que contarán con sus propias melodías a cargo, en ambos casos, de Luis Molina.

Estas dos interpretaciones sonarán en la primera parte del concierto. También durante este periodo los asistentes escucharán la pieza dedicada a Mari Carmen Romero, a cargo de Miguel Ángel Ivorra, ambos de la barraca Pica i Vola, ubicada en la calle Segura de Alicante, y a quienes les une una larga amistad. El tema contará con la actuación de Francisco Orgilés como dolçainer.

Las otras dos piezas de estreno se interpretarán en la segunda parte del concierto. Una, a cargo de Luis Molina, lleva el nombre de Lola Ten, fundadora de la hoguera Florida Sur, de la que es presidenta de honor, y a su vez presidenta de la Asociación de Vecinos La Voz de la Florida. Su trayectoria foguerera ha merecido este homenaje musical que tendrá su primer episodio en el concierto de Hogueras.

La otra pieza de estreno se titula “Reina de Alicante”, de José Belda y Antonino Castañer, con J. Monllor como responsable de la instrumentación y la revisión coral a cargo de Carles Català.

Más canciones

Además de los estrenos, en el concierto de Hogueras sonarán muchas otras interpretaciones. “Mediterráneo”, de Antonio Torres Climent; “José Manuel Lledó”, dedicada a este foguerer de larga trayectoria, obra de Luis Molina; “La Explanada”, compuesta por Enrique Hernandis; y “L'Inici de la Festa”, obra de Miguel A. Mas Mataix estrenada el pasado viernes antes del pregón, se interpretarán en la primera parte del concierto.

En la segunda parte las piezas que sonarán, estrenos aparte, serán “San Blas Alto”, con el solista Roberto Belmonte, pasodoble de Bernabé Sanchis; “Foguerer Carolinas”, obra de Julia Esteve y José Aparicio que contará con Manuel Pina como solista; el clásico “Fogueres, sempre Fogueres”, de Luis Torregrosa; y “La Nit de Sant Joan”, con el solista Vicente Pérez y arreglos de A. Ferriz y Carles Català para este pasodoble compuesto por Francisco Alonso con letra de José Muñoz.

Los clásicos más célebres se dejan para la tercera parte del concierto. La obra napolitana del siglo XIX “¡Funiculí, Funiculà!”, de Luigi Denza, se interpretará con arreglos de Carles Català. El gran clásico de Luis Torregrosa, “Les Fogueres de Sant Joan”, el himno de las Hogueras, que data de 1929, sonará con el solista Jesús Castañer. El concierto cerrará con el “Himno de Alicante” y el de la Comunidad Valenciana. El primero, obra de Juan Latorre, con Eliseo Fabra como solista y arreglo coral de Carles Català. El segundo, obra del maestro José Serrano, con Francisco Rives como solista y Carles Català ejerciendo el mismo papel que en el tema anterior.