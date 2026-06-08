La confusión que corrigió la Federació y que la Generalitat mantiene en una lona que promociona las Hogueras de Alicante

En la céntrica plaza de Luceros se exhibe una lona gigante que cubre casi la totalidad de un bloque entero en la parte colindante a la avenida General Marvá y a la de la Estación. El anuncio no sorprende, dadas las fechas actuales, ya que promociona la fiesta de las Hogueras del 20 al 24 de junio. Su patrocinador es la Generalitat Valenciana y en la inscripción principal se lee “Fogueres de Sant Joan d'Alacant 2026”.

Este título fue impuesto en las bases a la hora de elaborar el cartel de la fiesta y conduce a una confusión. Y es que las Hogueras se celebran coincidiendo con la festividad de San Juan, pero Sant Joan d'Alacant es la denominación oficial de uno de los municipios adyacentes a Alicante que, además, celebra las mismas fiestas en fechas idénticas.

Esta confusión condujo a los organizadores de la fiesta a forzar una rectificación. El pasado 25 de mayo se proclamó ganadora la propuesta de cartel ofrecida por María Martínez Esteban, titulada "La fiesta que nos une", quien ya fue Dama de Honor de la Bellea del Foc en 2024. En la misma tarde de aquel día, la ganadora recibió una llamada para rectificar la inscripción y poner “Fogueres de Sant Joan”, con el nombre de la ciudad, “Alacant”, sin la “d” ni el apóstrofe precedente que coincide con la toponimia de la localidad cercana.

Lona de la Generalitat que promociuona las fiestas de Hogueras en Luceros. / Alex Domínguez

Así se han impreso los programas oficiales con su portada, tal como anunció este fin de semana la Federació de Fogueres a través de sus redes sociales. Sin embargo, una lona con la inscripción anterior, sin corregir, se mantiene en plena plaza de Luceros. En ese misma lona se luce un diseño que no es el de la propuesta ganadora, sino otro diferente, que sí que exhibe algunas las inscripciones que en su momento se fijaron en las bases del concurso del cartel.

En dichas bases del concurso se detallaba que el cartel debía inspirarse en la fiesta y valoraba especialmente diseños que transmitieran el fuego como elemento central, la foguera, la música, las tradiciones populares y el ambiente festivo con participación ciudadana.

Además, la obra debía incluir de forma destacada el texto “Fogueres de Sant Joan d’Alacant 2026” junto a las fechas “del 20 al 24 de Juny Alacant”. Debajo figuraría el lema “Festes oficials de la ciutat declarades d’interés turístic internacional”, y en la lona se lee solo, “Declarades d'interés turístic internacional”. También era obligatorio incorporar el escudo del Ayuntamiento de Alicante con la denominación “Ayuntamiento de Alicante”, el escudo de la Federació de les Fogueres de Sant Joan y la marca Fogueres, aunque en este caso se observa solo el logotipo de la Generalitat.

En total se presentaron 31 propuestas y la ganadora fue la de María Martínez, con una creación presentada el 25 de mayo en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante que pone el foco en las personas que cada año hacen posible la fiesta. En la lona de Luceros, sin embargo, se observa a una bellea expectante ante un disparo pirotécnico y rodeada de elementos que evocan el fuego.