Las Hogueras de Alicante 2026, en directo: sigue toda la información de la Fiesta

Las hogueras de Especial, una a una: la mujer toma el centro de la escena en "Carnívoras" de Port d'Alacant

La reina de esta historia no lleva corona, tiene alas, patas afiladas y una mirada que observa desde las alturas. A su alrededor florecen criaturas capaces de atraer, seducir y devorar. Es "Carnívoras", el monumento de la hoguera Port d'Alacant en el que la mujer deja de ser presa para convertirse en protagonista de su propio relato, una líder que no se adapta, no se esconde ni pide permiso, rompe las estructuras que la han contenido durante generaciones y recupera la fuerza de su naturaleza.

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