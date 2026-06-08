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Las Hogueras de Alicante 2026, en directo: sigue toda la información de la Fiesta
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Sigue toda la actualidad de las Hogueras de Alicante 2026, minuto a minuto. Consulta la programación de todos los días además de todas las noticias de interés para los festeros.
Héctor Fuentes
¿Te perdiste la mascletà del domingo? Aquí puedes verla
Borja Campoy
Últimas horas para aspirar al premio a la crítica de INFORMACIÓN en las Hogueras 2026
Últimas horas para aspirar al premio INFORMACIÓN a la crítica de Hogueras, que este año refuerza su mirada hacia la actualidad local. INFORMACIÓN y la Federació de les Fogueres han impulsado la décima edición de este galardón, dirigido a todas las comisiones que plantan monumento adulto en la ciudad de Alicante y que mantiene como objetivo potenciar la crítica como una de las señas de identidad más características de la fiesta oficial de la ciudad.
Lydia Ferrándiz
Las hogueras de Especial, una a una: la mujer toma el centro de la escena en "Carnívoras" de Port d'Alacant
La reina de esta historia no lleva corona, tiene alas, patas afiladas y una mirada que observa desde las alturas. A su alrededor florecen criaturas capaces de atraer, seducir y devorar. Es "Carnívoras", el monumento de la hoguera Port d'Alacant en el que la mujer deja de ser presa para convertirse en protagonista de su propio relato, una líder que no se adapta, no se esconde ni pide permiso, rompe las estructuras que la han contenido durante generaciones y recupera la fuerza de su naturaleza.
José Gómez
El folklore de Alicante toma la avenida de la Constitución en vísperas de Hogueras
La IV Mostra de Folklore Alacantí reúne dolçainers y tabaleters, danzas tradicionales, nanos i gegants, muixeranga y artesanía dentro del programa Fogueres Culturals
José Gómez
La ocupación de Luceros en las mascletás enfrenta a una hostelera con el Ayuntamiento y la Federació
Un establecimiento de la plaza denuncia que no podrá instalar su velador durante las Hogueras, mientras que Olivares defiende que solo ha pedido el espacio hasta las 15 horas para instalar a patrocinadores y pide "colaboración"
Sara Rodríguez
El traje del siglo XIX gana terreno estas Hogueras
El modelo se está consolidando como una de las grandes tendencias de la indumentaria para la Entrada de Bandas o la Ofrenda, por delante del traje dieciochesco
Sara Rodríguez
Una mascletà que da la bienvenida al mes grande de Hogueras en Alicante
La primera mascletà de junio y la última que entrará en el concurso del ciclo "Pólvora tot l'any". Con 49 kilos y medio de pólvora, la Pirotecnia Alto Palancia ha dado la bienvenida al mes grande de Hogueras en la avenida de Unicef, en San Nicolás de Bari.
Paula Lizcano
Estas son las hogueras ganadoras del Desfile del Ninot de Alicante 2026
Conoce el veredicto del jurado para las modalidades artística y humorística de esta edición.
José Gómez
Las hogueras y barracas de Alicante derrochan creatividad en el Desfile del Ninot
Primer gran desfile de las Hogueras de 2026. Las 92 comisiones y una treintena de barracas han lucido su creatividad, fantasía y humor en un Desfile del Ninot que, como novedad, ha separado este año sus premios en dos categorías, la artística y humorística, en pro de fomentar la sátira y la mirada crítica que nunca han debido de perder las hogueras, tanto en sus monumentos como en sus demás formas de expresión.
- En Orihuela no hay un ataque contra Miguel Hernández, pero sí un cansancio de que cada vez haya mayores conflictos
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- Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
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