Los hosteleros de Luceros, sin noticias sobre sus veladores en las Hogueras de Alicante

Continúa la incertidumbre. Los hosteleros de Luceros afectados por el cierre notificado por la Policía Local a instancias del Ayuntamiento de Alicante, concretamente de la Concejalía de Ordenación de la Vía Pública, durante todos los días de Hogueras siguen sin recibir noticias del Ayuntamiento.

La polémica vio la luz el pasado fin de semana cuando Elena Ruiz, propietaria de la Taberna de Luceros, denunció en sus redes sociales que no podría instalar su terraza en la plaza entre los días 16 y 25 de junio, una decisión “inédita” en un negocio que lleva ya dos décadas en funcionamiento.

El Consistorio notificó a la propietaria de este local de restauración, y también a la Cervecería Chaflán, el viernes, con poco más de una semana de antelación a las mascletás. Todo cuando la propietaria del local aseguraba haber reservado ya fechas para comensales y haber comprometido compras de género para garantizar el servicio. Hasta este año, la dinámica ha sido cerrar las terrazas entre las 12 y las 15 horas por motivos de seguridad.

Después de que el caso se diera a conocer el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha sido preguntado por esta cuestión en la visita a la antigua fábrica de tabacos, que ha sido reformada. “Hoy están trabajando con ellos para aclarar”, ha dicho, confirmando que durante el disparo de las mascletás “y durante unas horas todos los veladores” se desmontarán “por seguridad”.

Sobre la orden de cierre total, el regidor ha dicho que “si ha habido alguna notificación que no ha sido conveniente se está aclarando todo este tema para tranquilidad de todo el mundo”, ya que según Barcala “hay que compatibilizar la seguridad en el disparo de una mascletà con los negocios que hay alrededor de Luceros”, haciendo también una “llamada a la tranquilidad” y al “diálogo normal y respetuoso”, con el que “se pueden resolver absolutamente todos los problemas”.

Sin noticias

Sin embargo, desde la Concejalía de Ordenación de la Vía Pública, dirigida por Cristina Cutanda, no han confirmado a INFORMACIÓN que pasos han dado en este sentido. Y la hostelera que ha denunciado la situación, Elena Ruiz, ha asegurado no haber sido comunicada por el Ayuntamiento este mismo lunes. “Estoy a la espera de respuesta”, asegura.

Según explicó el sábado la empresaria, fue aquel día cuando recibió la llamada de la edil de Fiestas y Ocupación de Vía Pública, Cristina Cutanda, quien buscó acercar posturas tras la polémica levantada en redes. En esa conversación telefónica Cutanda explicó, de acuerdo a la versión de Ruiz, que se revisaría el expediente y que solo tendría que recoger su velador entre las 8 y las 15 horas en los días de mascletás para dar lugar a un estand para patrocinadores de la Federació de Fogueres, pudiendo montar su terraza en horario de tardes y noches.

Una versión que fue confirmada a este periódico por el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, que recordó que él también es "autónomo y comerciante" y que por eso mismo no busca el perjuicio de ninguna empresa. "Solo hemos pedido esa zona de las ocho a las tres, cuando podíamos haberla pedido todo el día", explicó Olivares, que insistió en pedir colaboración con la Fiesta de la ciudad.

La Federació pide colaboración

"Hay que recordar que estos comercios tienen servicio de barra autorizado en los días grandes en Luceros, eso no lo tiene ningún comercio en Alicante", remarcó el presidente de la Federació, que además se puso a la orden de sentarse con los dos negocios afectados para "darles cabida, por ejemplo hay empresas patrocinadoras que necesitan catering, y eso se puede acordar".

Olivares confirmó que el espacio en la plaza se utilizará en favor de "empresas colaboradoras de la Fiesta" y recordó que ese es el único lugar disponible, pues el lado norte de la plaza se cierra por seguridad, dada la proximidad con la instalación pirotécnica.

Sin embargo, la propietaria de La Taberna de Luceros adelantó que si la nueva comunicación que les envíe esta semana la Concejalía de Ocupación de Vía Pública no devuelve la situación a su estatus anterior, ella presentará medidas cautelares a la Justicia para intentar impedir lo que considera como un abuso de la administración local y un ejercicio de competencia desleal de las empresas patrocinadoras de las Hogueras.

La Ordenanza de Ocupación de Vía Pública de Alicante contempla, no obstante, la posibilidad de suspender temporalmente las licencias de veladores en el caso de que coincidan con una actividad propia de las fiestas tradicionales de Alicante, en cuyo caso la Fiesta tendrá preferencia.