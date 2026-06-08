Las hogueras de Especial, una a una: la mujer toma el centro de la escena en "Carnívoras" de Port d'Alacant

La reina de esta historia no lleva corona, tiene alas, patas afiladas y una mirada que observa desde las alturas. A su alrededor florecen criaturas capaces de atraer, seducir y devorar. Es "Carnívoras", el monumento de la hoguera Port d'Alacant en el que la mujer deja de ser presa para convertirse en protagonista de su propio relato, una líder que no se adapta, no se esconde ni pide permiso, rompe las estructuras que la han contenido durante generaciones y recupera la fuerza de su naturaleza.

Esa alegoría de transformación y libertad es la que prenderá fuego este año en Port d'Alacant en un ejercicio en el que la comisión apuesta por una propuesta que convierte el empoderamiento femenino en su principal bandera, pero que también dirige su mirada crítica hacia una sociedad atrapada en el consumo constante. Porque en este universo de depredadores y presas no solo se habla de quién devora, sino también de aquello que termina devorándonos a nosotros. Con un presupuesto de 92.500 euros, 10.000 más que en 2025, la comisión presenta un monumento diseñado por Juan Ramón Vázquez y realizado por Sacabutxart, la firma artística formada por Vicent Torres y José Enrique Giménez.

Hemos hecho una estructura en equis para que el protagonismo recaiga sobre ella y para que tenga varios puntos de visión Vicent Torres — Artista

La mujer como protagonista

La obra gira en torno a una gran mantis religiosa femenina, acompañada por una viuda negra, dos especies conocidas por devorar al macho después de la cópula y que aquí se convierten en símbolo de una mujer fuerte y capaz de decidir sobre su propio destino. "Las dos se comen al macho y son la reivindicación de la mujer como protagonista", explica Vicent Torres. Sobre ellas se elevan plantas carnívoras humanizadas que atraen a sus presas mientras unas flores de aspecto salvaje representan esa parte indómita que permanece en el interior de cada persona.

Boceto de Port d'Alacant / INFORMACION

La propuesta reivindica a una mujer que rompe con los papeles tradicionales y deja atrás las imposiciones sociales. Una figura que recupera el control de su vida y de sus decisiones. "El ninot también va relacionado con esto, con el empoderamiento de la mujer, con decir que ya está bien y que sigue existiendo un patriarcado que todavía nos domina", señala Torres.

La presidenta de la comisión, Aurora Martínez, reconoce que la temática puede generar distintas interpretaciones, aunque precisamente ahí encuentra uno de sus mayores atractivos. "Queremos reflejar la posición de la mujer ante muchos temas, puede ser polémica, pero los artistas han apostado mucho por la crítica, y la vemos muy distinta, no es la típica cara que puede verse otros años, y eso nos gusta mucho", afirma Martínez.

Queremos reflejar la posición de la mujer ante muchos temas, puede ser polémica, pero los artistas han apostado mucho por la crítica Aurora Martínez — Presidenta de Port d'Alacant

Un espejo de la sociedad actual

Sin embargo, la lectura de la hoguera no se limita a la reivindicación feminista, la obra utiliza el concepto de lo carnívoro como una metáfora de una sociedad marcada por el consumo excesivo. Una sociedad que devora tiempo, recursos, emociones e incluso relaciones personales en una búsqueda constante de satisfacción.

Esa reflexión se desarrolla a través de diferentes escenas repartidas por el monumento, una de ellas aborda nuestra relación con la alimentación y la distancia cada vez mayor entre los productos que consumimos y su origen mientras que otra se centra en el impacto de las redes sociales. "Hay una especie de mosquito humanizado que representa cómo determinados 'chupópteros' absorben a los jóvenes a través de las redes sociales", explica Torres.

Una hoguera pensada para el puerto

Más allá del mensaje, "Carnívoras" también destaca por su concepción estética, con una altura de 15 metros, el monumento ha sido diseñado específicamente para el espacio que ocupa junto al mar. La estructura se articula en torno a una composición abierta que busca dirigir todas las miradas hacia la cabeza de la mantis. "Hemos hecho una estructura en equis para que el protagonismo recaiga sobre ella y para que tenga varios puntos de visión", explica Torres. El cuerpo del insecto se prolonga hacia la parte trasera para generar una sensación de profundidad y permitir que la hoguera pueda contemplarse desde diferentes perspectivas.

Una hoguera que convierte el fuego en una reflexión sobre la libertad, el poder y los excesos de una sociedad que, en demasiadas ocasiones, vive consumiendo sin preguntarse quién terminará siendo la próxima presa.