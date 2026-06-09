Alicante ajusta el presupuesto para crear la Fundación del Centenario de las Hogueras
El Ayuntamiento plantea una modificación de crédito para aportar los 30.000 euros necesarios para la constitución del órgano y abre la puerta a modificar los estatutos
El Ayuntamiento de Alicante no quiere que la Fundación del Centenario de las Hogueras se retrase. El ejecutivo municipal de Luis Barcala ha iniciado los trámites para modificar el presupuesto municipal y liberar los 30.000 euros necesarios para su constitución, que espera aprobar el próximo 17 de junio. Respecto a los estatutos del órgano, el gobierno popular abre la puerta a introducir modificaciones a propuesta de la oposición, con la que asegura que negociará en los próximos días.
La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde este martes a la segunda modificación de crédito del ejercicio, tras la aprobada hace un para reformar la plaza del Ayuntamiento e instalar baños autolimpiables en las calles de la ciudad. En esta ocasión, se reducirán 30.000 euros de la partida "gastos de personal" para destinarla a la de "transferencias de capital", con la intención de constituir la Fundación del Centenario de las Hogueras.
Según han confirmado los portavoces del ejecutivo local, Cristina Cutanda y Manuel Villar, la intención del equipo de gobierno es que el nacimiento oficial del órgano se produzca en un pleno extraordinario convocado para el próximo 17 de junio. En dicha sesión, no solo será necesario convalidar el ajuste contable para la financiación de la fundación, sino también los estatutos de la misma.
En este sentido, la edil de Fiestas, Cristina Cutanda, ha abierto la puerta a introducir cambios negociados con la oposición municipal, que ha realizado diferentes aportaciones al documento. Al respecto, la concejala del PP ha avanzado que se pondrá en contacto con el resto de grupos durante los próximos días, con el objetivo de que la fundación nazca con el apoyo más amplio posible. Entre las propuestas de la izquierda destacan medidas que van desde incluir a los ciudadanos en el órgano a garantizar que se preserve el valenciano, pasando por llevar actos a los barrios.
Andrés Llorens, al frente
Al frente de la Comisión Ejecutiva de la fundación estará Andrés Llorens. Tras anunciarse su designación como responsable de comandar los actos del centenario, quiso agradecer al alcalde que haya contado con él para dicha responsabilidad: "Quiero pensar que habrá pensado en mi currículum y en mi disponibilidad, porque aparte de tiempo libre tengo muchísimas ganas de aportar", apuntó
Sobre su trayectoria festera, Llorens recordó que "a los poquitos años de vida" solía trasladarse con su madre de Ciudad de Asís a La Florida "para ver las hogueras de Ramón Marco". Durante todos sus años en la Fiesta, a la que entró como foguerer de Carolinas Altas, Llorens formó parte de la Comisión Gestora en los años 80, bajo la presidencia de Miguel Díaz y de Conrado Albaladejo. También estuvo al frente de Sèneca-Autobusos y, en 1995, se convirtió en presidente de las Hogueras tras imponerse a Ginés Pérez por 172 votos a 66. Después de un segundo mandato sin oposición, dejó el cargo en 1999 y pasó a ser concejal de Fiestas.
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