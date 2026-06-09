Así quedan las categorías de las Hogueras de Alicante 2026
Consulta la lista definitiva de los monumentos que se podrán ver en las calles a partir del 19 de junio
Quedan muy pocos días para las Hogueras 2026 y las comisiones ya hacen la última cuenta atrás para ver el esfuerzo de todo un año plantado en su distrito. Los constructores de monumentos van acabando esas obras de arte llenas de color y hechas de madera, corcho y muchos sueños. Ordenados por categorías, y por orden alfabético, en el siguiente listado podréis descubrir qué artistas serán los encargados de llevar la magia a todas las partes de Alicante.
Categoría Especial
La máxima modalidad de las Hogueras de Alicante, la reina de la altura, del riesgo y de los detalles más espectaculares junto a remates que llegan hasta el cielo para intentar coronarse como la ganadora de la categoría. Así es Especial. El presupuesto mínimo es de 82.500 euros (con IVA) en adelante para formar parte de este grupo.
- Baver-Els Antigons - Paco Torres
- Calvo Sotelo - Mario Gual del Olmo
- Carolinas Altas - Luis Espinosa Olmos
- Diputació-Renfe - El taller de Llongo (David Sánchez Llongo)
- Explanada - Pau Soler Marchante
- Florida-Plaza La Viña - Lorenzo Fandós
- Florida Portazgo - Josué Beitia
- La Ceràmica - Palacio i Serra
- Polígono de San Blas - Javier Gómez Morollón
- Port d'Alacant - Sacabutxart
- Sagrada Familia - Pere Baenas
- Sèneca-Autobusos - Toni Pérez y José Gallego
Los movimientos más significativos en esta categoría es el crecimiento de comisiones en ella. Este año Calvo Sotelo y Explanada entran en la lucha por el banderín más preciado de todos, el de mejor hoguera de la ciudad. ¿Quién será la sucesora de Baver-els Antigons como ganadora?
Su hermana pequeña, la modalidad infantil, se compone de 10 hogueras que tomarán las riendas de la categoría reina con estos constructores e intentarán coger el trono de Florida Portazgo:
- Ángeles - Felipe Bergé - Ausias Estrugo Mañó
- Baver - Els Antigons - Fernando Foix Fabregat
- Diputació - Renfe - Sergio Alcañiz
- Florida Portazgo - Manuel Rubio Armiñana
- Foguerer Carolinas - Miriam García
- La Ceràmica - Adrián Alcaraz Grao
- La Condomina - Vicente Gomar Vidal
- Mercado Central - Mario Pérez
- Sagrada Familia - Ceballos & Sanabria
Primera categoría
Nueve hogueras conforman la categoría de plata de los monumentos de estas Hogueras 2025 y relevar en el trono a la ganadora del año pasado, Foguerer Carolinas.
- Alfonso el Sabio - Alejandro Baenas Roig
- Ángeles - Felipe Bergé - Sergio Musoles Ros
- Foguerer Carolinas - El taller de Llongo (David Sánchez Llongo)
- Francisco Albert - Arte Efímero
- Hernán Cortés - Paco Giner Núñez
- La Condomina - Palacio i Serra
- Mercado Central - Fran Sierra
- Parque Plaza Galicia - Emilio Miralles y Ximo Martí
- Princesa Mercedes - Toni Pérez
- Sant Blai - La Torreta - Ernesto Cimas Ribera
Infantiles
- Carolinas Altas - Borja Llorens Mata
- Doctor Bergez - Carolinas — Sergio Gómez
- Don Bosco - Alejandro López Sánchez
- Explanada - Xavier Ureña Rodenes
- Francisco Albert - Toni Sansano
- Parque Plaza Galicia - José Vicente Zurita
- Passeig de Gómiz - Alvaro Alemañy Esteban
- Port d'Alacant - Raul García Pertusa
- Santa Isabel - Damiá Castaño Del Olmo
- Sant Blai - La Torreta - Santi Muñoz
- Sèneca - Autobusos - Oscar Villada
- Tómbola - Pepe Gómez
Segunda Categoría
- Benalúa - Ernesto Cimas Ribera
- Carrer Sant Vicent - Victor Navarro Granero
- Ciudad de Asís - Javier Gómez Morollón
- José Ángel Guirao - Sergio Musoles Ros
- Óscar Esplá - Erik Martínez
- Parque de las Avenidas - Sacabutxart
- Passeig de Gómiz - Cristián Meliá Ginestar
- Plaza de Ruperto Chapí - Lorenzo Santana
- Plaza de Santa María - El taller de Llongo (David Sánchez Llongo)
- Rambla de Méndez Núñez - Mauricio Moreira
- Sant Blai de Baix - Luis Espinosa Olmos
Infantiles
- Alfonso el Sabio - Zvonimir Ostoic
- Avenida de Lóring - Estació - Carlos Herrero Muria
- Benito Pérez Galdós - Sergio Guijarro Pastor
- Ciudad de Asís - Francisco Martínez Heredia
- Hernán Cortés - Rubén Arcos
- José Ángel Guirao - Alejandro López Sánchez
- La Florida - David Ojeda
- Parque de las Avenidas - Zvonimir Ostoic
- Plaza de Santa María - Rubén Arcos
- Polígono de San Blas - Superarte
- Rabassa - Eliot García
- Rambla de Méndez Núñez - Sevior & Priol
Tercera Categoría
- Avenida de Lóring - Estació - José Miguel Gasent González
- Barrio José Antonio - Javier Gómez Morollón
- Calderón de la Barca - Plaza de España - Vicente Martínez Aparici
- Doctor Bergez - Carolinas - Joaquín Rubio
- Don Bosco - Luis Espinosa Olmos
- Florida Sur - Pablo González Devesa
- José María Py - Josué Beitia
- La Florida - José Ramón Devis
- Maisonnave - Iván Gomez Villalba
- San Antón Alto - Grego Acebedo García
- San Antón Bajo - Mario Gual del Olmo
- Sant Blai de Dalt - Fernando López Cabañero
- Santa Isabel - Antonio Benavente
Por primera vez en años, la tercera modalidad de los monumentos infantiles se divide en dos debido al alto número de participantes; 20.
Infantiles A
- Avenida Costablanca - Entreplayas - El Taller de Tamany
- Barrio José Antonio - Rubén Davó
- Benalúa - Ferrán García Madero Candelas
- Calderón de la Barca - Plaza de España - Vicente Martínez Aparici
- Óscar Esplá - Alejandro Cano Hernández
- Pío XII - José Francisco Espinosa
- Pla Metal - Francisco Martínez Heredia
- Portuarios - Pla del Bon Repós - Vicente Giner Sánchez
- San Antón Alto - Rubén Arcos
- San Fernando - Christian Martínez Miralles
Infantiles B
- Calvo Sotelo - Sergio Guijarro Pastor
- Florida - Plaza la Viña - Sergio Fandós
- José María Py - Pablo Morales García
- Maisonnave - Zvonimir Ostoic
- Pla del Bon Repòs - La Goteta - Iris Pitarch
- Plaza de Gabriel Miró - Carlos Herrero
- San Blas - Gotes de Foc
- Sant Blai de Baix - José Badía
- Sant Blai de Dalt - Fernando López
- Via Parc Vistahermosa - Daniel Barea
Cuarta Categoría
- Altozano Sur - Antonio Benavente
- Avenida Costablanca - Entreplayas - El taller de Tamany
- Barri Sant Agustí - Sergio Lis Abril
- Barrio Obrero - Palacio i Serra
- Benito Pérez Galdós - Arte Efímero
- Bola de Oro - Pablo González Devesa
- Bulevar del Pla - Garbinet - Lorenzo Fandós
- Gran Vía Garbinet - José Miguel Gasent González
- Nou Babel - Iván Martínez Velló
- Pío XII - Joaquín Rubio
- Rabasa - Polígono Industrial - Paco Dauder
- Rabassa - Antonio Benavente
- San Blas - Gotes de Foc
- San Fernando - Rafael Ibáñez Sánchez
- Tómbola - Pablo Masero Garrido
Infantiles
- Altozano Sur - Roberto Climent
- Barri Sant Agustí - Sergio Guijarro Pastor
- Barrio Obrero - Rocío Torreblanca Cegarra
- Bola de Oro - Rubén Davó
- Bulevar del Pla - Garbinet - Pablo Morales García
- Campoamor Nord - Plaça d'América - Enrique Núñez Núñez
- Carrer Sant Vicent - José Vicente Castell Brunet
- Florida Sur - Rubén Davó
- Gran Vía Garbinet - Eliot García
- Los Ángeles - Enrique Núñez Núñez
- Nou Babel - Alejandro López Sánchez
- Plaza de Ruperto Chapí - Alejandro Cano Hernández
- Princesa Mercedes - Xaume Torrent
- Rabasa - Polígono Industrial - Paco Dauder
- San Antón Bajo - Mario Gual
- Santo Domingo - Plaza Tomás Valcárcel - Francisco Martínez Heredia
Quinta Categoría
- Altozano - Xavier Herrero
- Gran Vía Sur - José Manuel García Esquiva
- L'Harmonia San Gabriel - Iván Gómez Villalba
- Los Ángeles - José Ramón Devis
- Mercado Babel - Paco Cuadros y David Zahonero
- Pla del Bon Repós - La Goteta - Fran Sierra
- Pla Metal - Mario Núñez Hernández
- Plaza de Gabriel Miró - Manuel Algarra Viguer
- Plaza del Mediterráneo - El taller de Llongo (David Sánchez Llongo)
- Portuarios - Pla del Bon Repós - Juan Carlos Asensi
- Sant Nicolau de Bari i Benissaudet - Álvaro Dutrús
- Santo Domingo - Plaza Tomás Valcárcel - Pablo González Devesa
- Via Parc Vistahermosa - Pere Baenas
- Virgen del Remedio - La Cruz - Iván Gómez Villalba
- Virgen del Remedio - La Paz - Sergio Lis Abril
Infantiles
- Altozano - Xavier Herrero
- Campoamor - Andrés Europa Díaz
- Carolines Baixes - David Guzmán
- Gran Vía Sur - Jose Manuel García Esquiva
- L'Harmonia San Gabriel - Iván Gómez Villalba
- Mercado Babel - Paco Cuadros y David Zahonero
- Monjas Santa Faz - Pablo Morales García
- Nou Alipark - Alejandro López Sánchez
- Plaza del Mediterráneo - Eliot García
- Remigio Soler - Alejandro Cano Hernández
- Sant Nicolau de Bari i Benissaudet - José Badia
- Virgen del Remedio - La Cruz - Sevior & Priol
Sexta Categoría
- Alacant Golf - Alejandro Cano Hernández
- Campoamor - José Manuel García Esquiva
- Campoamor Nord - Plaça d'América - Victor Navarro Granero
- Carolines Baixes - Pau Soler Marchante
- L'Albufereta- Iván Gómez Villalba
- La Marina - Antonio Benavente
- Nou Alacant - Paco Cuadros y David Zahonero
- Nou Alipark - Estudio Falles 3D (Paco Torres)
- Pla Hospital - Eliot García
- Polígono de Babel - Bernardo Pérez Sales - Lorenzo Santana
- Puente Villavieja - Mario Núñez Hernández
- Remigio Soler - Lorenzo Santana
Infantiles
- Alacant Golf - Alejandro Cano Hernández
- Escritor Dámaso Alonso - Arturo Vallés Bea
- L'Albufereta - Javier Capella Fernández
- La Marina - Sergio Gómez
- Nou Alacant - Roberto Climent
- Obra Social del Hogar - Roberto Climent
- Pla Hospital - Eliot García
- Plaza Lo Morant - Jose Manuel García Esquiva
- Polígono de Babel - Bernardo Pérez Sales - Lorenzo Santana
- Puente Villavieja - Sevior & Priol
- Virgen del Remedio - La Paz - Jesús Pérez Sánchez
Séptima Categoría
Esta séptima categoría, diseñada para "aliviar" las tensiones presupuestarias de las comisiones con menos recursos, según Federació, ha permitido rebajar los baremos mínimos hasta 3.000 euros, pasando de los 10.000 euros que establecía la Sexta a los 7.000 que permite la Séptima. Esta opción, que no cuenta con sección infantil, se ha presentado como una solución temporal ya que tendrán un máximo de dos años para "salir" de esta modalidad.
- Escritor Dámaso Alonso - Arturo Vallés Bea
- Monjas Santa Faz - Pablo Morales García
- Obra Social del Hogar - Roberto Climent
- Plaza Lo Morant - José Manuel García Esquiva
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